ویدیو | مقابله با سلطه و حمایت از مظلومان از منظر قرآن

خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: قرآن کریم جهاد را نه ابزاری برای توسعه‌طلبی و سلطه‌جویی، بلکه راهکاری دفاعی برای مقابله با تجاوز، پایان دادن به فتنه و حمایت از مستضعفان معرفی می‌کند. بر اساس آیات حج (۳۹)، بقره (۱۹۰ و ۱۹۳) و نساء (۷۵)، جهاد در منطق قرآن بر سه محور استوار است: دفاع در برابر تهاجم، مبارزه با ظلم و اشغالگری، و پاسداری از کرامت و آزادی انسان‌ها. این نگاه، هرگونه سلطه‌طلبی و زورگویی را رد کرده و حفظ عدالت را مسئولیتی دینی و انسانی برای جامعه اسلامی می‌داند.