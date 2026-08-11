دعاهای رسول خدا(ص)؛ بخش سوم: نگاهی مختصر به معارف ادعیه نبوی

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: در بخش‌های قبلی این نوشته، کتاب‌های تألیف‌شده با موضوع دعاهای رسول خدا(ص) توسط عالمان اهل سنت، همچنین بررسی عددی و فراوانی ادعیه نبوی در منابع شیعی، مورد بررسی قرار گرفت. دعاهایی که مجموعه‌ای از همه نیازهای حیات طیبه انسانی در دنیا و آخرت در آن بیان شده و می‌توان با دقت در معارف این دعاها، شناخت بیشتری از ابعاد توحیدی و سبک زندگی اسلامی یافت.

اگرچه در میان دعاهای رسول خدا(ص)، موضوعات فراوانی برای رفع همه نیازهای دنیوی و اخروی از خداوند درخواست شده است که امکان بررسی همه معارف این ادعیه در این نوشته وجود ندارد، اما تلاش می‌شود به برخی از این موضوعات، به‌صورت بسیار کوتاه، اشاره شود.

یکی از مشهورترین دعاهای رسول خدا(ص) برای طلب رزق و برطرف شدن مشکلات مالی، این دعای مشهور است: «اَللّهُمَّ اغْنِنی بِحَلالِکَ عَنْ حَرامِکَ، وَبِفَضْلِکَ عَمَّنْ سِواکَ».

از دیگر دعاهای زیبای ایشان می‌توان به این دعا اشاره کرد: «اَللّهُمَّ بِحَقِّ عَلِیِّ بْنِ اَبی طالِبٍ عَبْدِکَ اغْفِرْ لِلْخاطِئینَ مِنْ اُمَّتی». خدایا، به حق علی بن ابیطالب، که بنده توست، خطاکاران امت مرا ببخش.

یکی دیگر از دعاها و اذکار رسول خدا(ص)، گفتن عبارت «اَعُوذُ بِاللّه ِ مِنَ الشَّیْطانِ الرَّجیمِ» در هنگام خشم و عصبانیت است که تقریباً به‌صورت ذکر رایج در میان عموم مردم رواج یافته است و بسیاری از افراد با گفتن این عبارت یا ترجمه فارسی آن، «لعنت خدا بر شیطان»، هنگام عصبانیت تلاش می‌کنند خود یا دیگران را آرام کنند.

شباهت برخی از عبارات ادعیه رسول خدا(ص) با فرازهایی از دعاهای صحیفه سجادیه نیز از نکات جالب توجه در میان این ادعیه است. به‌عنوان مثال، دعای ۶۳۳ کتاب «الصحیفه الجامعه النبویه» با موضوع دعای بعد از نماز شب، تطبیق کامل با دعای شماره ۳۲ صحیفه کامل سجادیه دارد.

همچنین رسول خدا(ص) از خداوند این‌گونه درخواست می‌کند که: «اَللّهُمَّ اجْعَلْ اَوْسَعَ رِزْقِکَ عَلَیَّ عِنْدَ کِبَرِ سِنّی وَانْقِطاعِ عُمْری».

امام سجاد(ع) نیز در فرازی از دعای بیستم صحیفه سجادیه، همین درخواست را با همین عبارت از خداوند می‌خواهد: «وَ اجْعَلْ أَوْسَعَ رِزْقِکَ عَلَیَّ إِذَا کَبِرْتُ»، خدایا! گسترده‌ترین روزی‌ات را در دوران پیری نصیبم فرما.

در دعای دیگری از رسول خدا(ص)، درباره دشمنان و ظالمان از خداوند این‌گونه درخواست می‌شود: «اللّهُمَّ لا تَجْعَلْ لِفاجِرٍ عِنْدی یَداً وَلا مِنَّةً.»

امام سجاد(ع) نیز در فرازی از دعای ۲۱ صحیفه سجادیه، به خداوند این‌گونه عرض می‌کند: «وَ لَا تَجْعَلْ لِفَاجِرٍ وَ لَا کافِرٍ عَلَی مِنَّةً وَ لَا لَهُ عِنْدِی یداً وَ لَا بی ‌إِلَیهِمْ حَاجَةً»، برای هیچ فاجر و کافری بر من منّت و نعمتی قرار مده و روی نیازم را به سوی آنان مکن.

در دعای دیگری از رسول خدا(ص)، این‌گونه از خداوند درخواست می‌شود: «وَاَعُوذُ بِکَ مِنْ اَنْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ»، پناه می‌برم به تو از اینکه ستم کنم یا مورد ستم واقع شوم.

امام سجاد(ع) نیز در دعای چهاردهم صحیفه سجادیه، همین درخواست را از خداوند می‌کند: «اللَّهُمَّ فَکَمَا کَرَّهْتَ إِلَیَّ أَنْ أُظْلَمَ فَقِنِی مِنْ أَنْ أَظْلِمَ»، خدایا! همان‌گونه که ستم دیگران را بر من ناخوشایند قرار دادی، مرا نیز از ستم کردن به دیگران حفظ فرما.

سید علی‌اصغر حسینی/ خبرگزاری ابنا

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