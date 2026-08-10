خبرنگاران باید حضرت زینب(س) را الگوی روایتگری خود قرار دهند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام احسانالله محمدی امروز دوشنبه، 19 مرداد 1405 در نشست خبری به مناسبت روز خبرنگار، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه رسانه بهویژه شهدای رسانه و شهید صارمی، از تلاشهای اصحاب رسانه قدردانی کرد.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه قدس گیلان با قدردانی از تدبیر روابط عمومی سپاه قدس گیلان در برگزاری این نشست، خبرنگاران را «طلایهداران حقیقت»، «میراثداران روایت» و «پیامآوران امید» عنوان کرد و گفت: این جایگاه ارزشمند با ایثار و فداکاری شهدای عرصه رسانه پیوند خورده است.
وی با اشاره به جایگاه قلم در قرآن کریم اظهار کرد: خداوند در قرآن کریم به قلم سوگند یاد کرده است و این موضوع نشاندهنده اهمیت و جایگاه قلم در ساختن، تغییر دادن و اثرگذاری بر جامعه است.
محمدی افزود: قلم هم قدرت ساختن دارد و هم قدرت تغییر، از این رو آنچه از طریق قلم بیان میشود باید روشن، گویا، فصیح و تأثیرگذار باشد، چراکه بیان شیوا میتواند تأثیر بیشتری بر مخاطب داشته باشد.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه قدس گیلان با اشاره به الگوهای تاریخی روایتگری، واقعه عاشورا را نمونهای برجسته از نقش رسانه و روایت در تحولات اجتماعی دانست و گفت: دشمن تصور میکرد با به شهادت رساندن امام حسین(ع) و اسارت اهلبیت(ع) به پیروزی کامل دست یافته است، اما روایتگری حضرت زینب(س) و امام سجاد(ع) این تصویر را دگرگون کرد.
وی با اشاره به جمله تاریخی حضرت زینب(س) در برابر دشمن، «ما رأیت إلا جمیلاً»، تصریح کرد: حضرت زینب(س) با قدرت بیان و روایت صحیح، اجازه نداد دشمن واقعیت حادثه کربلا را آنگونه که میخواست به افکار عمومی منتقل کند و همین روایتگری مسیر پیروزی جبهه حق را هموار کرد.
محمدی با بیان اینکه الگوی اصلی خبرنگاران باید حضرت زینب(س) باشد، گفت: خبرنگاران زبان گویای جامعه، محرومان، کارگران و مستضعفان هستند و رسانه باید مأمور انتقال حقیقت باشد.
وی ادامه داد: خبرنگار با قلم خود میتواند صدای کسانی باشد که شنیده نمیشوند و این موضوع بخشی از وظیفه اجتماعی و اخلاقی اصحاب رسانه است.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه قدس گیلان خاطرنشان کرد: اگر به واسطه قلم و گزارش یک خبرنگار مشکلی از فرد یا گروهی در جامعه برطرف شود، پاداش آن در نامه اعمال او ثبت خواهد شد و اگرچه ممکن است خبرنگاران از نظر معیشتی با مشکلاتی مواجه باشند، اما ارزش این رسالت هم مورد تأیید الهی و هم مورد حمایت ائمه معصومین(ع) است.
وی همچنین از تلاش خبرنگاران در پوشش برنامهها و فعالیتهای سپاه قدس گیلان قدردانی و بر تقویت تعامل میان اصحاب رسانه و این مجموعه برای انتقال دقیق اخبار و رویدادها تأکید کرد.
رسانه در خط مقدم جنگ شناختی قرار دارد
سرتیپ دوم پاسدار حمید دامغانی، فرمانده سپاه قدس گیلان نیز در این آیین ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه خبر اظهار کرد: در شرایط حساس و بحرانی کشور طی یک سال اخیر شاهد تلاشهای بیوقفه اصحاب رسانه در میدان بودهایم.
وی با اشاره به حوادث و تحولات کشور طی یک سال گذشته گفت: آغاز جنگ علیه ایران ناشی از اطمینان دشمن به دستیابی به اهداف خود بود؛ دشمن تصور میکرد با ترور فرماندهان، سرداران و مسئولان، نظام اسلامی دچار فروپاشی خواهد شد، اما با قدرت ترمیم و بازسازی نظام اسلامی مواجه شد.
فرمانده سپاه قدس گیلان افزود: دشمن در محاسبات خود بر همراهی حداکثری مخالفان داخلی حساب کرده بود، اما شکلگیری انسجام اجتماعی در ماههای گذشته و حضور مردم در صحنه، موجب شکست اهداف دشمن شد.
دامغانی با اشاره به تلاش ۴۷ ساله دشمن برای تضعیف و سقوط نظام اسلامی تصریح کرد: پاسخ مردم و حضور آنان در میدان، ضربهای به مراتب محکمتر و کوبندهتر از قدرت نظامی به دشمن وارد کرد.
وی با تأکید بر اهمیت رسانه در جنگ شناختی گفت: اهمیت رسانه در شرایط جنگی دوچندان شده است و دشمن در کنار استفاده از ظرفیتهای نظامی، سیاسی و دیپلماتیک، تلاش گستردهای برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی دارد؛ به همین دلیل امروز رسانه یکی از مهمترین عرصههای تقابل با دشمن است.
فرمانده سپاه قدس گیلان ادامه داد: امروز جهان به شکلهای مختلف درگیر این تقابل است و اگر هرکس به وظیفه و تکلیف خود عمل نکند، مسیر رسیدن به پیروزی کامل نخواهد شد.
وی با تأکید بر ضرورت فعالیت جهادی در عرصه رسانه اظهار کرد: امروز دشمن به دنبال آن است که از طریق عملیات رسانهای، اختلافات و شکافهای اجتماعی را افزایش داده و فاصله میان مردم و حاکمیت را بیشتر کند.
دامغانی با بیان اینکه «روایت فتح» از مهمترین تکالیف اصحاب رسانه است، تصریح کرد: دشمن به محض یافتن روزنهای برای عبور از شرایط موجود، با یک عملیات رسانهای تلاش خواهد کرد به رویکردهای گذشته خود از جمله ایجاد اختلاف، افزایش شکاف اجتماعی و ایجاد فاصله میان ملت و حاکمیت بازگردد.
وی حفظ وحدت اجتماعی را رمز شکست دشمن دانست و گفت: مردم با وجود مشکلات متعدد داخلی برای حفظ این وحدت مقدس تلاش میکنند، زیرا دشمن درصدد است از همین بستر برای جبران شکستهای خود در میدان استفاده کند.
فرمانده سپاه قدس گیلان تأکید کرد: حفظ وحدت به معنای تعطیل شدن نقد و مطالبهگری اصحاب رسانه نیست، بلکه رسانهها باید ضمن حفظ انسجام اجتماعی، نقد و مطالبهگری منصفانه، عادلانه و به دور از تسویهحساب شخصی داشته باشند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: رشد و توسعه استان گیلان در گرو همافزایی و تلاش همه اقشار جامعه است و باید از ظرفیتهای موجود برای پیشرفت و توسعه استان به بهترین شکل استفاده کرد.
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