خبرنگاران باید حضرت زینب(س) را الگوی روایتگری خود قرار دهند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام احسان‌الله محمدی امروز دوشنبه، 19 مرداد 1405 در نشست خبری به مناسبت روز خبرنگار، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه رسانه به‌ویژه شهدای رسانه و شهید صارمی، از تلاش‌های اصحاب رسانه قدردانی کرد.‎

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه قدس گیلان با قدردانی از تدبیر روابط عمومی سپاه قدس گیلان در برگزاری این نشست، خبرنگاران را «طلایه‌داران حقیقت»، «میراث‌داران روایت» و «پیام‌آوران امید» عنوان کرد و گفت:‎ این جایگاه ارزشمند با ایثار و فداکاری شهدای عرصه رسانه پیوند خورده است.‎

وی با اشاره به جایگاه قلم در قرآن کریم اظهار کرد:‎ خداوند در قرآن کریم به قلم سوگند یاد کرده است و این موضوع نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه قلم در ساختن، تغییر دادن و اثرگذاری بر جامعه است.‎

محمدی افزود:‎ قلم هم قدرت ساختن دارد و هم قدرت تغییر، از این رو آنچه از طریق قلم بیان می‌شود باید روشن، گویا، فصیح و تأثیرگذار باشد، چراکه بیان شیوا می‌تواند تأثیر بیشتری بر مخاطب داشته باشد.‎

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه قدس گیلان با اشاره به الگوهای تاریخی روایتگری، واقعه عاشورا را نمونه‌ای برجسته از نقش رسانه و روایت در تحولات اجتماعی دانست و گفت:‎ دشمن تصور می‌کرد با به شهادت رساندن امام حسین(ع) و اسارت اهل‌بیت(ع) به پیروزی کامل دست یافته است، اما روایتگری حضرت زینب(س) و امام سجاد(ع) این تصویر را دگرگون کرد.‎

وی با اشاره به جمله تاریخی حضرت زینب(س) در برابر دشمن، «ما رأیت إلا جمیلاً»، تصریح کرد:‎ حضرت زینب(س) با قدرت بیان و روایت صحیح، اجازه نداد دشمن واقعیت حادثه کربلا را آن‌گونه که می‌خواست به افکار عمومی منتقل کند و همین روایتگری مسیر پیروزی جبهه حق را هموار کرد.‎

محمدی با بیان اینکه الگوی اصلی خبرنگاران باید حضرت زینب(س) باشد، گفت:‎ خبرنگاران زبان گویای جامعه، محرومان، کارگران و مستضعفان هستند و رسانه باید مأمور انتقال حقیقت باشد.‎

وی ادامه داد:‎ خبرنگار با قلم خود می‌تواند صدای کسانی باشد که شنیده نمی‌شوند و این موضوع بخشی از وظیفه اجتماعی و اخلاقی اصحاب رسانه است.‎

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه قدس گیلان خاطرنشان کرد:‎ اگر به واسطه قلم و گزارش یک خبرنگار مشکلی از فرد یا گروهی در جامعه برطرف شود، پاداش آن در نامه اعمال او ثبت خواهد شد و اگرچه ممکن است خبرنگاران از نظر معیشتی با مشکلاتی مواجه باشند، اما ارزش این رسالت هم مورد تأیید الهی و هم مورد حمایت ائمه معصومین(ع) است.‎

وی همچنین از تلاش خبرنگاران در پوشش برنامه‌ها و فعالیت‌های سپاه قدس گیلان قدردانی و بر تقویت تعامل میان اصحاب رسانه و این مجموعه برای انتقال دقیق اخبار و رویدادها تأکید کرد.‎

رسانه در خط مقدم جنگ شناختی قرار دارد

سرتیپ دوم پاسدار حمید دامغانی، فرمانده سپاه قدس گیلان نیز در این آیین ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه خبر اظهار کرد:‎ در شرایط حساس و بحرانی کشور طی یک سال اخیر شاهد تلاش‌های بی‌وقفه اصحاب رسانه در میدان بوده‌ایم.‎

وی با اشاره به حوادث و تحولات کشور طی یک سال گذشته گفت:‎ آغاز جنگ علیه ایران ناشی از اطمینان دشمن به دستیابی به اهداف خود بود؛ دشمن تصور می‌کرد با ترور فرماندهان، سرداران و مسئولان، نظام اسلامی دچار فروپاشی خواهد شد، اما با قدرت ترمیم و بازسازی نظام اسلامی مواجه شد.‎

فرمانده سپاه قدس گیلان افزود:‎ دشمن در محاسبات خود بر همراهی حداکثری مخالفان داخلی حساب کرده بود، اما شکل‌گیری انسجام اجتماعی در ماه‌های گذشته و حضور مردم در صحنه، موجب شکست اهداف دشمن شد.‎

دامغانی با اشاره به تلاش ۴۷ ساله دشمن برای تضعیف و سقوط نظام اسلامی تصریح کرد:‎ پاسخ مردم و حضور آنان در میدان، ضربه‌ای به مراتب محکم‌تر و کوبنده‌تر از قدرت نظامی به دشمن وارد کرد.‎

وی با تأکید بر اهمیت رسانه در جنگ شناختی گفت:‎ اهمیت رسانه در شرایط جنگی دوچندان شده است و دشمن در کنار استفاده از ظرفیت‌های نظامی، سیاسی و دیپلماتیک، تلاش گسترده‌ای برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی دارد؛ به همین دلیل امروز رسانه یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تقابل با دشمن است.‎

فرمانده سپاه قدس گیلان ادامه داد:‎ امروز جهان به شکل‌های مختلف درگیر این تقابل است و اگر هرکس به وظیفه و تکلیف خود عمل نکند، مسیر رسیدن به پیروزی کامل نخواهد شد.‎

وی با تأکید بر ضرورت فعالیت جهادی در عرصه رسانه اظهار کرد:‎ امروز دشمن به دنبال آن است که از طریق عملیات رسانه‌ای، اختلافات و شکاف‌های اجتماعی را افزایش داده و فاصله میان مردم و حاکمیت را بیشتر کند.‎

دامغانی با بیان اینکه «روایت فتح» از مهم‌ترین تکالیف اصحاب رسانه است، تصریح کرد:‎ دشمن به محض یافتن روزنه‌ای برای عبور از شرایط موجود، با یک عملیات رسانه‌ای تلاش خواهد کرد به رویکردهای گذشته خود از جمله ایجاد اختلاف، افزایش شکاف اجتماعی و ایجاد فاصله میان ملت و حاکمیت بازگردد.‎

وی حفظ وحدت اجتماعی را رمز شکست دشمن دانست و گفت:‎ مردم با وجود مشکلات متعدد داخلی برای حفظ این وحدت مقدس تلاش می‌کنند، زیرا دشمن درصدد است از همین بستر برای جبران شکست‌های خود در میدان استفاده کند.‎

فرمانده سپاه قدس گیلان تأکید کرد:‎ حفظ وحدت به معنای تعطیل شدن نقد و مطالبه‌گری اصحاب رسانه نیست، بلکه رسانه‌ها باید ضمن حفظ انسجام اجتماعی، نقد و مطالبه‌گری منصفانه، عادلانه و به دور از تسویه‌حساب شخصی داشته باشند.‎

وی در پایان خاطرنشان کرد:‎ رشد و توسعه استان گیلان در گرو هم‌افزایی و تلاش همه اقشار جامعه است و باید از ظرفیت‌های موجود برای پیشرفت و توسعه استان به بهترین شکل استفاده کرد.‎

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