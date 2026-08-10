مشهدالرضا، ایستگاه پایانی دوماه عزاداری جهان تشیع

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از مشهد مقدس؛ روزهای پایانی ماه صفر مقارن با سالروز رحلت رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی(ص) و فرزندان ایشان از خاندان رسالت امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع) است. این روزها در ایران و بسیاری از مناطق جهان تشیع، پایان دو ماه عزاداری محرم و صفر است. ماههایی که به تعبیر تاریخی امام خمینی رهبر کبیر انقلاب اسلامی، موجب زندهماندن اسلام شده است و این سخن با وجود تکرار زیاد در طول همه سالهای گذشته، از عمق فراوان و حقیقت غیرقابل انکار برخوردار است.
شور و رستاخیز این جریان با دهه نخست ماه محرم و نقطه عطفی به نام عاشوراء اوج میگیرد؛ در اربعین حسینی عظمت یافته و تداوم مییابد و در دهه پایانی ماه صفر به نهایت رسیده و تکمیل میگردد.
سنت دوماه عزاداری دوماه محرم وصفر و گرامیداشت آنها در ایران و جهان تشیع آنچنان دارای اثرات پربرکتی است که تمامی طول سال و ماههای دیگر را تحت تأثیر قرار داده و تغذیه میکند.
این دو ماه در سبک زندگی شیعیان و مردم ایران آنچنان ریشهدار و نمایان است که با وجود حزن و عزا، بخشی از شیرینترین خاطرات و برکات زندگی دوستداران اهلبیت(ع) را تشکیل میدهد و ماههایی است که به مانند ماه رمضان مؤمنین و بلکه آحاد کم بهره از معنویت نیز انتظار آن را میکشند و با رفتن آن حسرت میخورند.
با آغاز جنبش محرم و عاشوراء سراسر جوامع اسلامی پیرو اهلبیت(ع) در جهان غرق در عزا و مراسم و آیینهای مرتبط با آن میشوند به گونهای که تمامی جهان اسلام و بلکه برخی کشورهای غیرمسلمان را نیز متوجه خود میسازد و علاوه بر کربلاء، هزاران شهر و روستا از شرق آسیا تا غرب آسیا و قلب آفریقا و نیز آمریکای شمالی و جنوبی شاهد محافل بزرگداشت نهضت امام حسین(ع) میشوند. این جریان در اربعین حسینی با بازگشت میلیونها نفر از همه نقاط دنیا به کربلاء در جریان پیادهروی شورانگیز از نجف و دیگر شهرهای عراق به سمت قبله احرار تداوم مییابد و در نهایت این مشهدالرضا است که میزبان وایستگاه پایانی این ارادتورزی میگردد.
روند زیارت امام رئوف حضرت علی بن موسی الرضا(ع) سنتی است که در پایان ماه صفر میلیونها ایرانی و صدها هزار دلداده اهلبیت(ع) را از کشورهای همسایه به خراسان میکشاند و در حالی که دهه نخست ماه محرم در دیار خود به عزاداری میپردازند و در اربعین در کربلاء اجتماع میکنند؛ در پایان دو ماه عزاداری، صدها کاروان و دسته و هیأت عزادار بصورت پیاده و سواره در مشهد آرام میگیرند.
از هم اکنون موکبهای پذیرایی از زائرین امام رضا(ع) و عزاداران آن حضرت و اجداد طاهریناش حضرت محمدمصطفی(ص) و امام حسن(ع) در قالبهای مردمی و سازمانی خود را برای میزبانی آماده کردهاند.
افزایش سالانه تعداد زائرین به گسترش خدمترسانیهای مردمی در مشهد انجامیده است و با پایان اربعین برنامهریزیها برای خدمترسانی شایسته به میهمانان امام رضا(ع) در جریان است.
به این منظور شورای مشورتی استان خراسان رضوی که مجمعی فرابخشی است با محوریت آستان قدس رضوی و نماینده ولیفقیه بلافاصله با پایان موسوم اربعین حسینی با شرکت تمامی مدیران ارشد استان خراسان رضوی و مشهد تشکیل جلسه داد تا هماهنگیهای لازم به منظور اداره شایسته و تسهیل خدمت به انبوه زائرین در ایام شهادت امام رضا(ع) به عمل آید.
شایان ذکر است که مجمع مشورتی استان خراسان رضوی در سال تنها برای ایام پایانی ماه صفر و نیز در آستانه نوروز به علت تأمین تدارکات لازم برای حضور میلیونی زائرین تشکیل میشود که این اقدام اهمیت امر زیارت و تکریم زائرین را برای مدیران و مردم مشهد نشان میدهد.
در این مجمع علاوه بر آستان قدس رضوی که نقطه کانونی زیارت است، استانداری، فرمانداری، شهرداری، پلیس و هلال احمر، میراث فرهنگی و گردشگری، سپاه و بسیج، مرکز امور مساجد، سازمان تبلیغات اسلامی و چندین نهاد ذیربط دیگر شرکت میکنند تا تمامی نیازها بررسی شده و تا حد ممکن بهترین خدمات به زائرین و مسافرین مشهدالرضا ارائه گردد.
مسئله اسکان و تدارک اسکان ارزان قیمت از گذشته از دغدغههای مردم و زائرین بوده است و به این منظور نخستین اقدامات برای امر اسکان زائر صورت میپذیرد. حرم مطهر امام رضا(ع) از سالهای قبل و امسال با آمادهسازی حداکثری محیطهای حرم اعم از صحنها، رواقها و تبدیل پارکینگ بزرگ زیرسطحی حرم به مکان اسکان همراه با پذیرایی، خدمات اولیهای را ترتیب داده است.
همچنین زائرسراهای آستان قدس رضوی در نقاط مختلف شهر مشهد آماده میزبانی هستند که برای استفاده از امکانات آنها نیاز به تماس قبلی و ثبت نام است که از طریق سایت مؤسسه موقوفه زائر رضوی ممکن میشود. همچنین شماره تلفن ملی 138 در تمام طول شبانه روز آماده پاسخگویی به زائرین برای اسکان و دیگر مسائل مرتبط با حرم امام رضا(ع) است.
معاونت زیارت استانداری خراسان نیز از دیگر بخشهایی است که با ایجاد هماهنگی میان تمامی دستگاهها و سازمانهای دولتی خدمترسان، مثل میراث فرهنگی و گردشگری که نظارت بر اسکان و اقامت را برعهده دارد به فعال شدن حداکثری ظرفیتها میپردازد.
هماکنون شهرداری مشهد با اختصاص تمامی سالنها و سولههای خود برای اقامت فوری زائرین در تمامی نقاط مشهد همراه از دیگر بخشهای حاضر برای تسهیل زیارت است.
مرکز امور مساجد خراسان نیز در ابتکاری که چندسالی است به اجرا گذاشته با آمادهسازی مساجد و حسینیهها برای اسکان و پذیرایی، امکان رزرو جای اقامت پیش از رسیدن به مشهد را برای مسافرین فراهم ساخته است. سایت مسجدنا و کانالها و شماره تلفنهای مرکز امور مساجد خراسان آماده راهنمایی در این زمینه هستند.
اما در کنار تمامی این آمادگیها، مردم مبعوث شده مشهد با الهام از فرهنگ اربعین و آموزههای رضوی همراه با روحیهای مضاعف از مقاومت و برآمده از شش ماه حضور شبانه در خیابانها، بیش از تمامی سالهای گذشته مشتاق دیدار زائرین امام رئوف هستند. صدها هیئت، جلسات مذهبی زنان و مواکب مختلف در طول شبهای جنگ مشغول اداره تجمعات مردمی بودند اکنون هر کدام سعی دارند با امکانات خود خدماتی را به جریان زیارت تقدیم کنند.
حرم امام رضا(ع) مأمن و پناه تمامی مسلمانان زیادی اعم از شیعه و سنی از سرتاسر جهان است و این پیوند موقعیت بینالمللی کمنظیری به مشهد بخشیده است. خدمترسانی به زائرین خارجی بخش دیگر از فرایند میزبانی از زائرین در مشهد است که عمدتا از ناحیه آستان قدس رضوی و اداره زائرین غیرایرانی صورت میگیرد اما در همین حوزه هم به برکت جریان جهانی اربعین، دهها موکب از عراق با همکاری خادمین ایرانی پیرامون حرم امام رضا(ع) حاضر شده و در خدمترسانی مشارکت میکنند.
امسال آنطور که در اطلاعیههای اداره زائرین غیرایرانی حرم مطهر امام رضا(ع) و همچنین صفحات موکبهای عراقی آمده قرار است چند ذاکر و مداح مشهور و محبوب عراقی از جمله ملاباسم کربلایی، خضر عباس و مرتضی حرب به اجرای برنامه در مشهد بپردازند.
حضور زائرین پاکستانی که عموما بصورت گروهی و کاروانی در ایام پایانی ماه صفر و شهادت امام رضا(ع) به مشهد میآیند جلوه دیگری از ابعاد بینالمللی زیارت است که با اهدای هدایای متبرک و اجرای سخنرانی و عزاداری به زبان اردو در صحن اختصاصی برای آنان تکریم میشوند. به گفته مسئول اطلاعرسانی برنامههای فرهنگی زائرین خارجی حرم رضوی، در روزهای منتهی به شهادت امام رضا(ع) برای تمام گروههای زبانی زائر از 5 قاره ویژه برنامههایی با هدف تبیین معارف رضوی برگزار میگردد.
در پایان باید خاطرنشان کرد، مشهدالرضا و حرم مطهر رضوی در آن بنا بر شرایط و تفاوتهای مذهبی، فرهنگی و اجتماعی از سایر اعتاب مقدس جهان اسلام و تشیع، بستری مناسب و کممانند برای رشد معرفت دینی و فکری زائرین و مسافرین از ایران و دیگر نقاط جهان دارد بصورتی که زائرین علاوه بر کسب آرامش و بهرهمندی از خدمات رفاهی میتوانند از طیف گستردهای از خدمات فرهنگی برای خود، خانوادهها و کودکان و نوجوانان استفاده کنند. در گوشه گوشه حرم امام رضا(ع) بصورت شبانهروزی سخنرانان توانا بر منبر رضوی به بیان معارف میپردازند و دهها حلقه معرفت با حضور کارشناسان دایر است که از بیان احکام تا آموزش قرآن و پاسخ به شبهات را برعهده دارند. همچنین رواق مخصوص کودک در صحن پیامبر اعظم(ص) یکی از جذابیتهای زیارت در مشهد است. در بیشتر ورودیهای حرم مطهر، کتابفروشیهای شبانهروزی بهترین کتابهای معرفتی را برای تمامی ردههای سنی عرضه میدارند که در واقع بهترین سوغات از حرم امام رضا علیهالسلام است.
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