به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «جان مرشایمر» نظریه‌پرداز برجسته روابط بین‌الملل و استاد دانشگاه شیکاگو در اظهاراتی با اشاره به کارایی بالای موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی ایران در حمله به پایگاه‌ها و مراکز نظامی آمریکا، تاکید کرد: همین موضوع یکی از عوامل اصلی کاهش حضور نظامی ایالات متحده در منطقه غرب آسیا خواهد بود.

طبق نقل خبرگزاری اسپوتنیک، مرشایمر در مصاحبه‌ای با اشاره به حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران به پایگاه‌ها و مراکز نظامی آمریکا در منطقه، گفت: واقعیت این است که موشک‌های بالستیک ایران در حمله به پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه به‌ شدت مؤثر بوده و تقریبا به همه آنها یا به‌ شدت آسیب زده و یا آنها را منهدم کرده‌اند.

وی افزود: شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد نیروهای آمریکایی در واکنش به این حملات از پایگاه‌های خود در منطقه خلیج فارس به اردن، سپس به (رژیم) اسرائیل و در نهایت به اروپا منتقل شده‌اند.

استاد دانشگاه شیکاگو تاکید کرد که حتی پس از پایان درگیری‌های جاری، آمریکا به دلیل تهدید مستمر موشک‌های بالستیک ایران و همچنین بی‌میلی کشورهای حاشیه خلیج فارس به میزبانی از نیروهای آمریکایی، بعید است که به منطقه بازگردد.

مرشایمر در ادامه خاطرنشان کرد که نه آمریکا و نه کشورهای منطقه، راهکار موثری برای دفاع در برابر این نوع موشک‌ها و پهپادها در اختیار ندارند.

گفتنی است نظریه‌پرداز برجسته روابط بین‌الملل پیش‌تر در گفت‌ وگو با برنامه «بدون سانسور» (Uncensored) با بررسی پیامدهای جنگ تجاوزکارانه ایالات متحده علیه ایران، اظهار کرده بود: آمریکا در این جنگ شکست ویرانگری متحمل شده و هیچ‌یک از اهدافی را که در آغاز عملیات دنبال می‌کرد، محقق نکرده است.

مرشایمر گفت که واشنگتن تجاوز علیه ایران را با چهار هدف آغاز کرد؛ تغییر حکومت در ایران، از بین بردن توانایی ایران برای غنی‌سازی اورانیوم، پایان دادن به حمایت تهران از انصارالله یمن، حزب‌الله لبنان و حما، و متوقف کردن برنامه موشک‌های دوربرد ایران. به گفته وی، آمریکا در دستیابی به هر چهار هدف ناکام مانده است.

این استاد علوم سیاسی افزود: پیش از آغاز جنگ، ایران کنترلی بر تنگه هرمز نداشت، اما اکنون بر این آبراه راهبردی تسلط یافته است.

مرشایمر بیان کرد که زیرساخت‌های نظامی آمریکا در منطقه آسیب دیده، شبکه ائتلاف‌های واشنگتن در غرب آسیا متزلزل شده و اقتصاد جهانی نیز ممکن است در آینده نزدیک با بحرانی جدی روبه‌رو شود.

وی با توصیف این وضعیت به‌عنوان «شکستی فاجعه‌بار» تأکید کرد که دیگر هیچ راه‌حل نظامی برای حل این بحران وجود ندارد و تمامی راهبردهای به‌کار گرفته‌شده از جمله حملات گسترده هوایی، محاصره و دیگر گزینه‌های نظامی با شکست مواجه شده‌اند.

مرشایمر در پایان گفت که تاکنون هیچ راهبرد جایگزینی برای خروج آمریکا از این وضعیت ارائه نشده و از همین رو، بحران کنونی راه‌حل نظامی ندارد.

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