به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حکومت جولانی در ادامه تلاش برای عادیسازی روابط با غرب، با انتقال مواد هستهای باقیمانده از برنامه هستهای دوران بشار اسد موافقت کرده است؛ اقدامی که با میانجیگری آمریکا و تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی انجام خواهد شد.
بر اساس گزارش رسانه آمریکایی «آکسیوس»، این توافق پس از ماهها رایزنی محرمانه میان آمریکا، سوریه، رژیم صهیونیستی، ترکیه و آژانس بینالمللی انرژی اتمی حاصل شده و هدف آن، انتقال ایمن مواد هستهای نگهداریشده در یک مرکز محرمانه موسوم به «سایت ۹۹» است. این مرکز به بقایای برنامه هستهای دولت بشار اسد ارتباط دارد که راکتور آن در سال ۲۰۰۷ در منطقه الکبر استان دیرالزور توسط جنگندههای رژیم صهیونیستی هدف حمله قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، مواد موجود در این سایت شامل «کیک زرد» و دیگر مواد مرتبط با چرخه سوخت هستهای است که قابلیت تبدیل و غنیسازی دارند، اما بهتنهایی سلاح هستهای محسوب نمیشوند. مقامهای آمریکایی و اسرائیلی مدعیاند نگرانی اصلی، احتمال دسترسی بازیگران غیردولتی به این مواد و استفاده از آنها در ساخت «بمب کثیف» بوده است.
دولت احمد الشرع (ابومحمد الجولانی) از زمان روی کار آمدن، همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را در دستور کار قرار داده و پیشتر نیز بازرسان این نهاد را برای بازدید از برخی سایتهای مرتبط با برنامه هستهای سابق سوریه پذیرفته بود. توافق اخیر را میتوان مهمترین اقدام دولت جدید دمشق در مسیر مختومه کردن پرونده هستهای این کشور و کاهش نگرانیهای بینالمللی ارزیابی کرد!
بر اساس گزارشها، عملیات انتقال مواد هستهای هنوز آغاز نشده، اما توافق میان طرفها نهایی شده و انتظار میرود این فرآیند طی ماههای آینده و تحت نظارت مستقیم آژانس بینالمللی انرژی اتمی انجام شود.
پرونده هستهای سوریه از سال ۲۰۰۷ و پس از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به تأسیسات الکبر، همواره یکی از موضوعات اختلافی میان دمشق و آژانس بینالمللی انرژی اتمی بوده است. آژانس در سالهای بعد بارها خواستار دسترسی به سایتها و اسناد مرتبط شد و در برخی نمونههای محیطی نیز آثاری از ذرات اورانیوم با منشأ انسانی را گزارش کرد، هرچند تاکنون اعلام نکرده است که مواد کشفشده، اورانیوم غنیشده بودهاند.
در صورت اجرای کامل توافق جدید، یکی از قدیمیترین پروندههای پادمانی سوریه وارد مرحله پایانی خواهد شد؛ توافقی که علاوه بر ابعاد فنی، میتواند پیامدهای سیاسی و امنیتی مهمی برای روابط دمشق با غرب، آژانس بینالمللی انرژی اتمی و همچنین رژیم صهیونیستی به همراه داشته باشد.
.
..........................
پایان پیام
نظر شما