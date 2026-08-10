به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ دکتر مجید امرایی، نویسنده، پژوهشگر و مدیر هنری، با تأکید بر ظرفیتهای هنر در حوزه سلامت روان، هنردرمانی را راهکاری مناسب برای کاهش آسیبهای اجتماعی و روانی دانست و گفت: هنردرمانی با بهرهگیری از نمادها و فعالیتهای هنری، زمینه ایجاد احساسات مثبت، ارتقای مهارتهای ذهنی، کنترل رفتار، بروز خلاقیت و سازگاری با مشکلات و مسائل پیچیده زندگی را فراهم میکند.
وی هنر درمانی را راهکار مناسبی برای کاهش آسیب های اجتماعی و روانی دانست و افزود : نخستین سوالی که پیش می آید این است که اصولا هنردرمانی چیست و چه کمکی به جامعه امروزی ما میکند؟ در پاسخ به این سوال می توان گفت ؛ هنردرمانی بیانگر شیوههای مناسب بهرهگیری از نمادها و فعالیتهای هنری برای ایجاد احساسات مثبت و ارتقای مهارت ذهنی در انسان و سازگاری و مقابله با مشکلات و مسائل بغرنج زندگی است.
نویسنده کتاب «نمایش درمانی و تئوری نقش» تصریح کرد: در این میان تخلیه روانی هدف اصلی هنردرمانی است که بخش عمده این پالایش در قدم نخست بر روحیات خود خالق اثر هنری بروز مییابد و سپس تاثیرات روانی خود را بر مخاطبان و مشاهدهگران اثر هنری نشان میدهد.
معاون اداره کل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران در ادامه افزود: بیان احساسات و تخلیهروانی وجه اصلی هنردرمانی است و مهمترین هدف آن کمک به کنترل بیشتر رفتار و بهکارگیری انگیزههای مثبت و خلاق در مواجهه با مسائل اجتماعی پیرامون است.
این پژوهشگر حوزه هنر و درمان با بیان اینکه هنردرمانی به معنی تسلط بر احساس، ادراک و رفتار است افزود ؛ در این بین هنر تنها ابزار این هماهنگی است که در هر رشته هنری فعالان ابزارهای متفاوت خود را بهکار میگیرند.
عضو موسس اتحادیه جهانی دراماتراپی تصریح کرد: هنردرمانی به مفهوم واقعی قادر است جنبههای مختلف وجودی انسان ازجمله (احساسها، تفکرات، شهود و ارتباطات) را برانگیزاند و پارههای جداشده احساس و ذهن را یکپارچه سازد و ظرفیتهای نهفته را در روان انسان پژمرده فعال کند.
مدیر پیشین دفتر تئاتر خیابانی کشور گفت: هنردرمانی، راه ارتقای مهارتهای رفتاری، ارتباطی و کلامی است.
نویسنده کتاب «ده قدم با نمایش درمانی در ترک عادت های مرضی» افزود: هنردرمانی صرفا روشی احساسی و عاطفی نیست، بلکه روشی علمی از درمان است که فرصتها و فعالیتهای خلاقانه فراهم میسازد تا در اثر آن ذهن فعال شده و برای حل مشکلات عملکردهای جدیدی از خود بروز دهد.
وی گفت: هنردرمانی به ارتقای سطح مهارتهای رفتاری، ارتباطی، کلامی و ادراکی انسان کمک میکند و راهی برای بروز عملکردهای مناسب در مواجهه با اتفاقات و رویدادهای محیطی پیرامون است.
معاون اداره کل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: این شیوه درمان غیردارویی با ایجاد مکانیسم دفاعی، فرد را در مواجهه با مسائل پیرامونش یاری میکند تا با ذهنی فعال به سمت خودشکوفایی و بروز خلاقیت و یافتن ظرفیتهای منحصربهفردش حرکت کند.
این نویسنده تصریح کرد: هنردرمانی راه رسیدن به فردیات، کشف درونیات، تطهیر مداوم و اتصال به بهترین (من) درونی خود است.
وی با اشاره به برنامه های پیوست فرهنگی در همه امور اجرایی بنیاد گفت: در این زمینه استفاده از هنر درمانی برای مراجعان مختلف نیاز به رویکردهای روشمحور و شناختی خاص دارد، زیرا مراجعانی که به مسائل خود واقف هستند حضور فعالتری در جلسات هنر درمانی دارند و از رویکردهای مختلف هنردرمانی خصوصا روش شناختی، رفتاری و رفتاری شناختی تاثیر بیشتری میپذیرند.
غیرمستقیمگویی در هنر درمانی امری حیاتی است
پژوهشگر حوزه هنر غیر مستقیم گویی را راهکار اجرایی در امر هنر درمانی دانست و افزود: ارتباط با مراجعانی که بر مسائل اختلالی خود چندان وقوفی ندارند و اصطلاحا روان پریش یا حتی بیماران آموخته شده و بیمار خاموش هستند چندان ساده نیست و نیازمند روشهای غیرمستقیم گویی و عملکردهای واسطه محور گروهی و انفرادی است.
وی در ادامه تصریح کرد: این گروه از مراجعان درواقعیت زندگی نمیکنند و ازعلائم شدیدی رنج میبرند که برای درمانشان باید دقت بیشتری داشت و در مواردی به تغییرات جزئی و تدریجی اکتفا کرد.
وی گفت: گاه درتمرین هنردرمانی با این گروه از مراجعان شیوههای نامحسوس و واسطهای هنردرمانی مورد استفاده قرار میگیرد. دراین شیوه هنردرمانگر فقط خلق موقعیت میکند تا در ادامه مراجع در شرایط عملکردی خلاقانه و خود ساخته قرارگیرد و دست به عمل بزند و به تخلیه روانی دست یابد و حتی در بسیاری از موارد مراجع خود نمیداند در چرخه درمانی قرار گرفتهاست.
معاون اداره کل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران در پایان ارتباطات بین سازمانی و بین رشته ای برای بهره
بیان جامعه ایده ال: مندی بیشتر بین واحد های اجرایی و عملیاتی در مسیر ارائه خدمت به جامعه هدف را خواستار شد.
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