به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه صهیونیستی «معاریو» با استناد به گزارشی از شبکه تلویزیونی کان مدعی شد چند کشور منطقه از مذاکرات با اسرائیل به‌عنوان ابزاری برای کاهش سطح آماده‌باش تل‌آویو استفاده می‌کنند و هم‌زمان، در پشت پرده خود را برای یک درگیری نظامی گسترده آماده می‌سازند.

طبق گزارش منابع اسرائیلی جزئیات این گزارش پس از چند هفته ممنوعیت انتشار و با مجوز نهاد سانسور نظامی رژیم صهیونیستی منتشر شده است.

این گزارش مدعی است مقام‌های یکی از کشورهای منطقه به مسئولان کشور دیگری توصیه کرده‌اند مذاکرات با اسرائیل و روند دستیابی به توافق را ادامه دهند، اما هدف از این توافق، پایبندی بلندمدت به آن نیست؛ بلکه ایجاد احساس آرامش در اسرائیل و کاهش سطح هوشیاری این رژیم است تا آمادگی‌های نظامی به‌صورت مخفیانه ادامه یابد.

این گزارش همچنین مدعی شده است که در این رایزنی‌ها حتی پیشنهاد شده است که ابتدا توافقی با اسرائیل امضا و سپس در زمان مناسب نقض شود. به ادعای معاریو، این رویکرد شباهت زیادی به رفتار یحیی السنوار پیش از عملیات هفتم اکتبر دارد؛ زمانی که حماس در ظاهر از آرامش سخن می‌گفت، اما هم‌زمان برای حمله آماده می‌شد.

معاریو افزود این اطلاعات برای نخستین بار در یک برنامه خبری تلویزیونی اسرائیل منتشر شده و به دلیل محدودیت‌های سانسور، هنوز هویت دو کشور مورد اشاره فاش نشده است.

این روزنامه در پایان نوشت نگرانی نهادهای امنیتی اسرائیل این است که هرگونه توافق سیاسی در آینده، به ابزاری برای کاهش سطح آماده‌باش این رژیم تبدیل شود و طرف مقابل در این فرصت، آمادگی‌های نظامی خود را تکمیل کند.

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