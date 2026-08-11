به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، حجت‌الاسلام اسدی مسئول مرکز آموزش کاربردی حوزه علمیه فارس به مناسبت روز خبرنگار در پیامی از تلاش های خبرگزاری ابنا در فارس در راستای انعکاس اخبار حوزوی قدردانی کرد.

با سلام و تحیت

هفدهم مرداد، روز گرامیداشت مقام خبرنگار، فرصت مغتنمی برای پاسداشت تلاش‌های صادقانه و مجاهدانه انسان‌هایی است که با قلم، اندیشه، حضور میدانی و تعهد حرفه‌ای خود، چراغ آگاهی را در جامعه روشن نگاه می‌دارند. خبرنگاران، راویان امین حقیقت و دیده‌بانان بیدار جامعه‌اند که با تلاش شبانه‌روزی، پل ارتباطی میان مردم و مسئولان را استوار ساخته و در مسیر روشنگری، مطالبه‌گری و امیدآفرینی گام برمی‌دارند.

در فرهنگ علوی، صداقت اساس اصلاح و راستی، بنیاد سلامت جامعه است؛ چنان‌که امیرالمؤمنین امام علی علیه‌السلام می‌فرمایند: «الصِّدْقُ صَلاحُ کُلِّ شَیْءٍ، وَالْکَذِبُ فَسادُ کُلِّ شَیْءٍ»؛ راستگویی مایه سامان‌یافتن هر چیز و دروغ، موجب تباهی هر چیز است. این کلام نورانی، منشور اخلاقی ارزشمندی برای عرصه خبر و اطلاع‌رسانی است؛ عرصه‌ای که در آن، امانت‌داری، حقیقت‌جویی، دقت و پرهیز از تحریف، بنیان اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی به شمار می‌آید.

بی‌تردید، نقش اصحاب رسانه در تبیین حقایق، انعکاس مطالبات مردم، مقابله با تحریف، گسترش فرهنگ گفت‌وگو و ارتقای آگاهی عمومی، نقشی ماندگار و اثرگذار است. در روزگاری که سرعت انتشار اخبار و پیچیدگی فضای رسانه‌ای بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته، خبرنگاران متعهد با پایبندی به اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت اجتماعی، در پاسداری از حقیقت و مقابله با شایعه، دروغ و جنگ روانی، نقشی بی‌بدیل ایفا می‌کنند.

در ماه‌های اخیر نیز، در جریان جنگ تحمیلی و حوادث دشوار آن، بار دیگر اهمیت رسانه‌های متعهد و خبرنگاران مسئولیت‌شناس آشکار شد. اصحاب رسانه با حضور فعال، هوشمندانه و میدانی خود، ضمن انعکاس دقیق واقعیت‌ها، در روشنگری افکار عمومی، خنثی‌سازی عملیات روانی دشمن، مقابله با روایت‌سازی‌های مغرضانه و حفظ انسجام اجتماعی، حضوری مؤثر و افتخارآفرین داشتند.

تلاش خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در این مقطع حساس، جلوه‌ای روشن از مسئولیت‌پذیری، بصیرت و مجاهدت فرهنگی آنان بود. رسانه‌ها در کنار مردم و مدافعان امنیت و عزت کشور، با روایت‌گری صحیح، امیدآفرینی، تقویت روحیه مقاومت و بازنمایی مظلومیت ملت ایران، نقشی اثرگذار در جبهه آگاهی و تبیین بر عهده گرفتند.

مرکز آموزش کاربردی حوزه علمیه فارس ضمن گرامیداشت همه شهدای عرصه رسانه، فرارسیدن هفدهم مرداد، روز خبرنگار را به تمامی خبرنگاران، فعالان رسانه‌ای و تلاشگران عرصه اطلاع‌رسانی تبریک عرض نموده و از زحمات ارزشمند آنان در مسیر روشنگری، حقیقت‌جویی، آگاهی‌بخشی و خدمت به جامعه صمیمانه قدردانی می‌کند.

امید است اصحاب شریف رسانه، در پرتو عنایات الهی و با تأسی به معارف بلند اسلامی و سیره علوی، همواره در مسیر صداقت، عدالت‌خواهی، حقیقت‌طلبی و اعتلای فرهنگ اسلامی و انسانی موفق و سربلند باشند.

احسان اسدی

مرکز آموزش کاربردی حوزه علمیه فارس