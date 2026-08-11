به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـ ابنا از فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین ولدان مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در نشست هم افزایی مسئولان فارس با محوریت مسائل فرهنگی و حجاب با اشاره به تغییر ماهیت مسئله حجاب و عفاف اظهار کرد: عفاف و حجاب از یک پدیده اجتماعی به موضوعی با ابعاد امنیتی تغییر ماهیت داده است و به همین دلیل، نحوه مواجهه با آن نیز نیازمند توجه و بررسی دقیق‌تر است.

وی افزود: در این زمینه باید با سرشبکه‌ها و عوامل اصلی که در شکل‌گیری و گسترش برخی جریان‌ها نقش دارند، برخورد شود و موضوع صرفاً در سطح برخورد با افراد عادی یا مواجهه‌های موردی دنبال نشود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس همچنین بر ضرورت فعال شدن ظرفیت‌های فرهنگی استان تأکید کرد و گفت: لازم است شورای فرهنگی استان در این زمینه فعال‌تر شود و ضمن بررسی وضعیت موجود، وظایف دستگاه‌های مختلف را به آنها گوشزد و پیگیری کند تا هر دستگاه متناسب با مسئولیت قانونی خود وارد عمل شود.

حجت الاسلام والمسلمین ولدان ادامه داد: از سوی دیگر، ساختار قانونی مرتبط با موضوع عفاف و حجاب نیز باید فعال باشد. طبق قانون، شورای امر به معروف و نهی از منکر در این حوزه مسئولیت‌هایی دارد و لازم است این شورا سلسله جلسات منظم، بررسی وضعیت و پیگیری مصوبات و اقدامات مرتبط با حجاب و عفاف را دنبال کند.

وی خاطرنشان کرد: مسئله حجاب و عفاف نیازمند یک برنامه مستمر و هماهنگ است و نمی‌توان با اقدامات مقطعی انتظار ایجاد تغییر پایدار داشت. بنابراین لازم است میان دستگاه‌های فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و اجرایی هماهنگی بیشتری ایجاد شود.

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