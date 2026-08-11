به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، جعفر قادری نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود در حوزه عفاف و حجاب گفت: در مجلس به اندازه کافی قوانین بازدارنده در خصوص عفاف و حجاب وجود دارد و در این زمینه از نظر قانونی با خلأ جدی مواجه نیستیم. مسئله مهم، اجرای صحیح قوانین و استفاده از ظرفیت‌های موجود است.

وی در ادامه بر ضرورت تقویت نقش مساجد در مسائل اجتماعی تأکید کرد و گفت: مساجد نباید فقط محل برگزاری نماز باشند، بلکه باید به محلی برای ارتباط با مردم و رسیدگی به مسائل و مشکلات آنان تبدیل شوند. اگر مسجد بتواند ارتباط مؤثر و مستمر خود را با مردم حفظ کند و در مسائل اجتماعی حضور داشته باشد، طبیعتاً در موضوعاتی مانند حجاب و عفاف نیز می‌تواند نقش مؤثری ایفا کند.

قادری افزود: فعال شدن مساجد و استفاده از ظرفیت روحانیون، ائمه جماعات و نیروهای مردمی می‌تواند به تقویت ارتباط اجتماعی و فرهنگی کمک کند و زمینه را برای حل بسیاری از مسائل فراهم آورد.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت فعال شدن ساختارهای قانونی مرتبط با این موضوع خاطرنشان کرد: شورای امر به معروف و نهی از منکر باید در چارچوب وظایف قانونی خود فعال باشد و سلسله جلسات و پیگیری‌های لازم را در زمینه حجاب و عفاف انجام دهد. استمرار جلسات، پیگیری مصوبات و مشخص بودن مسئولیت هر دستگاه، می‌تواند به خروج موضوع از حالت مقطعی کمک کند.