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ظرفیت‌های قانونی موجود در مسائل فرهنگی و حجاب مطلوب است

۲۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۴۶
کد مطلب: 1851261
ظرفیت‌های قانونی موجود در مسائل فرهنگی و حجاب مطلوب است

نماینده فارس در مجلس شورای اسلامی گفت: در مجلس به اندازه کافی قوانین بازدارنده در خصوص عفاف و حجاب وجود دارد و در این زمینه از نظر قانونی با خلأ جدی مواجه نیستیم. مسئله مهم، اجرای صحیح قوانین و استفاده از ظرفیت‌های موجود است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، جعفر قادری نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود در حوزه عفاف و حجاب گفت: در مجلس به اندازه کافی قوانین بازدارنده در خصوص عفاف و حجاب وجود دارد و در این زمینه از نظر قانونی با خلأ جدی مواجه نیستیم. مسئله مهم، اجرای صحیح قوانین و استفاده از ظرفیت‌های موجود است.

وی در ادامه بر ضرورت تقویت نقش مساجد در مسائل اجتماعی تأکید کرد و گفت: مساجد نباید فقط محل برگزاری نماز باشند، بلکه باید به محلی برای ارتباط با مردم و رسیدگی به مسائل و مشکلات آنان تبدیل شوند. اگر مسجد بتواند ارتباط مؤثر و مستمر خود را با مردم حفظ کند و در مسائل اجتماعی حضور داشته باشد، طبیعتاً در موضوعاتی مانند حجاب و عفاف نیز می‌تواند نقش مؤثری ایفا کند.

قادری افزود: فعال شدن مساجد و استفاده از ظرفیت روحانیون، ائمه جماعات و نیروهای مردمی می‌تواند به تقویت ارتباط اجتماعی و فرهنگی کمک کند و زمینه را برای حل بسیاری از مسائل فراهم آورد.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت فعال شدن ساختارهای قانونی مرتبط با این موضوع خاطرنشان کرد: شورای امر به معروف و نهی از منکر باید در چارچوب وظایف قانونی خود فعال باشد و سلسله جلسات و پیگیری‌های لازم را در زمینه حجاب و عفاف انجام دهد. استمرار جلسات، پیگیری مصوبات و مشخص بودن مسئولیت هر دستگاه، می‌تواند به خروج موضوع از حالت مقطعی کمک کند.

حجت کهیاری

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