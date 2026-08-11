به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در سایه جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و پیامدهای گسترده اقتصادی و سیاسی آن، تنگه هرمز به محور اصلی تحولات منطقهای و کارت بازی ایران در مذاکرات با آمریکا تبدیل شده است.
همزمان، توافق میان ایران و عمان درباره مسیرهای کشتیرانی و هزینههای ترانزیت، موجی از گمانهزنیها را درباره آینده این گذرگاه حیاتی و چشمانداز تنشها برانگیخته است؛ تحولاتی که میتواند معادلات جنگ و صلح در خاورمیانه را دستخوش تغییر کند و آینده سیاسی «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا، را در معرض چالشهای جدی قرار دهد.
توافق ایران و عمان؛ آغاز فصل جدید معادلات تنگه هرمز
«مایکل لینک»، گزارشگر سابق امور حقوق بشر سازمان ملل و استاد بازنشسته حقوق دانشگاه وسترن، درباره ابعاد توافق میان ایران و عمان و اینکه آیا این توافق میتواند منجر به بازگشایی تنگه هرمز شود و آیا پایدار خواهد بود، در گفتوگو با خبرگزاری ابنا گفت:
اگر این توافق به ایران و عمان واگذار شود، احتمالاً توافقی پایدار و قابل اجرا بین دو کشور در مورد مسیرهایی خواهد بود که کشتیها هنگام ورود به تنگه هرمز و خروج از آن باید طی کنند. همچنین بر اساس این توافق، نحوه مدیریت حملونقل از طریق تنگه، از جمله هزینههای ترانزیت، نیز تعیین خواهد شد.
چرا تهران حاضر نیست برگ برنده هرمز را بهراحتی واگذار کند؟
این استاد کانادایی در ادامه افزود: با این حال، تنگه هرمز تنها یک بخش ـ هرچند بخش بسیار مهمی ـ از یک پازل بسیار بزرگتر مذاکره میان ایران و ایالات متحده است. بعید است ایران تا زمانی که بسیاری دیگر از خواستههای کلیدی آن برآورده نشود، با گشودن گذرگاه از طریق تنگه موافقت کند؛ خواستههایی چون پایان جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، لغو محاصره بنادر ایران توسط آمریکا، جبران خسارات وارده به ایران در طول جنگ ۲۰۲۶ و آزاد شدن داراییهای مسدودشده ایران در خارج از کشور.
وی در ادامه، درباره نحوه مدیریت استراتژیک ایران بر تنگه هرمز و تصویب پیشنویس قانون تنگه هرمز برای جلوگیری از عبور طرفهای متخاصم توسط مجلس ایران گفت:
ایران در حال مذاکره با عمان (در مذاکراتی که ایالات متحده از نزدیک آن را دنبال میکند) درباره هزینههای ترانزیتی است که از کشتیها هنگام ورود و خروج از خلیج فارس دریافت میشود و همچنین تعیین مسیرهای ورود و خروج خاص برای کشتیرانی است. ایران میداند که کنترل استراتژیک خود بر تنگه، یکی از بزرگترین ابزارهای مذاکره آن است (و به همین دلیل است که دولتهای قبلی آمریکا در آغاز جنگ علیه ایران تردید داشتند) و تمایلی به واگذاری این امتیاز حیاتی در معاملات خود با عمان و ایالات متحده نخواهد داشت.
مایکل لینک در ادامه گفت: اگر مجلس ایران پیشنویس قانونی درباره تنگه هرمز را تصویب کند که مانع عبور طرفهای متخاصم شود، این قانون ممکن است در کوتاهمدت مؤثر باشد، اما به دلیل قوانین پذیرفتهشده بینالمللی درباره حقوق دریاها و کشتیرانی دریایی، حفظ و اجرای آن در درازمدت دشوار خواهد بود. من گمان میکنم که مجلس ایران چنین قانونی را برای استفاده بهعنوان یک ابزار چانهزنی با ایالات متحده تصویب خواهد کرد، اما اجرای دقیق این قانون با چالشهایی همراه خواهد بود؛ زیرا هزینههای بینالمللی اجرای آن ممکن است از هرگونه مزایای بالقوه بیشتر باشد.
استاد بازنشسته دانشگاه وسترن درباره تأثیر جنگ و بسته شدن تنگه هرمز بر انتخابات آمریکا و اسرائیل نیز گفت: افکار عمومی یهودیان اسرائیل گرایش سیاسی قوی به جناح راست دارد. نسبت به جنگهای اخیر این رژیم در غزه، کرانه باختری، لبنان و ایران نیز چنین گرایشی وجود دارد. تنها حوزهای که ممکن است بحثهای سیاسی در بین یهودیان اسرائیل رخ دهد، توجیهات جنگ علیه ایران است. من شک دارم که جنگ اسرائیل علیه ایران عامل مهمی در انتخابات اکتبر آنها باشد.
جنگ علیه ایران، محبوبیت ترامپ را کاهش داده است
وی با بیان اینکه با نزدیک شدن به انتخابات میاندورهای در ماه نوامبر، اوضاع در ایالات متحده متفاوت خواهد بود افزود: جنگ علیه ایران عمیقاً منفور است، تأثیر آن بر تورم و هزینههای زندگی محسوس و مورد تنفر گسترده است و میزان محبوبیت دونالد ترامپ رو به کاهش است که بخش قابل توجهی از آن به دلیل جنگ و تأثیر آن است. هیچیک از اهداف اعلامشده جنگ ـ تغییر نظام، پایان دادن به برنامه هستهای ایران و دستیابی به ثبات منطقهای ـ محقق نشده است و توجیهات مداوم دولت برای ادامه جنگ با افزایش شک و تردید عمومی روبهرو شده است. آمریکاییها فقط باید به افزایش روزانه قیمت بنزین و مواد غذایی نگاه کنند تا به یاد بیاورند که این جنگ از نظر اقتصادی برای آنها هزینه زیادی داشته است، بدون آنکه فایدهای به همراه داشته باشد.
گزارشگر سابق امور حقوق بشر سازمان ملل در پاسخ به این پرسش ابنا که دستاوردهای ایران در جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل چه بود و برداشت افکار عمومی غرب از این پیروزی و دستاوردها چیست بیان کرد: ایران در طول جنگ متحمل خسارات اقتصادی قابل توجهی شد و جانهای بسیاری از دست رفت، اما اگر یکی از اهداف اصلی آمریکا در آغاز جنگ تغییر نظام بوده است، پس ایران صرفاً با شکست نخوردن در جنگ پیروز شد و در چندین جبهه، با اثبات کنترل خود بر تنگه هرمز (که مانع هرگونه نقشه جنگی خارجی میشد)، با نشان دادن توانایی خود در آزادسازی داراییهای مسدودشده در خارج از کشور، با آرام کردن مخالفان داخلی، تقویت وحدت ملی و تعیین محدودیتهایی برای استفاده از زور توسط ایالات متحده در آینده در منطقه، دستاوردهایی را محقق کرده است.
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