به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس مجلس پیام‌هایی جداگانه به ۶ فرمانده عالی‌رتبه در ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه پاسداران و بسیج مستضعفین منتشر کرد.

متن پیام‌های جداگانه تبریک محمدباقر قالیباف به شرح زیر است:

حضور موثر سرلشکر عبداللهی در فرماندهی جنگ تحمیلی سوم برگ زرینی در کارنامه ایشان است

«برادر ارجمندم، سرلشکر خلبان علی عبداللهی

انتصاب شایسته جنابعالی از سوی فرمانده معظم کل قوا به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را صمیمانه تبریک عرض می‌نمایم.

بی‌تردید، قرار گرفتن در جایگاهی چنین خطیر و راهبردی، آن هم در امتداد مسیر فرماندهان بزرگی همچون سرلشکر شهید باقری و سرلشکر شهید موسوی که پیش از شما پرچمدار این سنگر بوده‌اند و جان خویش را در راه دفاع از اسلام، استقلال و سربلندی ایران عزیز تقدیم کرده‌اند، مسئولیتی سنگین و در عین حال پرافتخار است.

حضور موثر جنابعالی در فرماندهی جنگ تحمیلی سوم و نمایش اقتدار نیروهای مسلح جان بر کف ایران اسلامی، برگ زرینی در کارنامه شماست.

سوابق ارزنده، تجربه طولانی در عرصه‌های مختلف فرماندهی و مدیریتی، روحیه شجاعت، مسئولیت‌پذیری و شناخت عمیق جنابعالی از اقتضائات دفاعی و امنیتی کشور، پشتوانه‌ای ارزشمند برای پذیرش این مأموریت بزرگ است. امروز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بیش از هر زمان دیگری به فرماندهانی نیاز دارند که در کنار اقتدار و صلابت، میدان را به‌درستی بشناسند و در لحظه‌های دشوار، مسئولیت تصمیم‌های بزرگ را شجاعانه بر دوش بکشند.

امید آنکه به برکت خون شهیدان انقلاب اسلامی به ویژه شهدای جان برکف جنگ تحمیلی سوم و در پرتو هدایت‌های رهبر معظم انقلاب، پرچم اقتدار و امنیت ایران عزیز، استوارتر از همیشه برافراشته بماند.

این مسئولیت را به شما برادر عزیزم تبریک عرض می کنم و از خداوند متعال، توفیق روزافزون جنابعالی و همه نیروهای مسلح کشورمان را مسئلت دارم.»

فرماندهی شجاعانه سرلشکر وحیدی پشتیبان قابل اعتنایی برای تمامیت ارضی و اقتدار ایران سرافراز خواهد بود

«برادر ارجمندم، سردار سرلشکر پاسدار احمد وحیدی

انتصاب شایسته جنابعالی از سوی فرمانده معظم کل قوا به فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را صمیمانه تبریک عرض می‌نمایم.

قرار گرفتن این مسئولیت خطیر بر دوش فرماندهی با تجربه و سوابق ارزنده ای همچون فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزیر کشور و اداره مقتدرانه سپاه قهرمان در جنگ تحمیلی سوم در امتداد راه پرافتخار فرماندهان شهیدی همچون شهید پرافتخار حسین سلامی، شهید سرافراز محمد پاکپور و هزاران شهید سپاه، نویدبخش تداوم صلابت و آمادگی این نهاد انقلابی است.

سپاه‌ ثابت کرد که تکیه‌گاهی امن و با صلابت برای مردم شریف ایران است و به برکت خون شهیدان گلگون‌کفن خود، در جنگ تحمیلی اخیر نیز با فرماندهی شجاعانه جنابعالی پشتیبان قابل اعتنایی برای تمامیت ارضی و اقتدار ایران سرافراز بوده و خواهد بود.

جنابعالی ثابت کردید که غیرت و شجاعت از فرماندهان به نیروها تسری پیدا می‌کند و همانند سوابق فرماندهی و مدیریتی خود در گذشته، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در دفاع مقدس اخیر از توان فرماندهی، روحیه جهادی و اقتدار در تصمیمات جنابعالی بهره‌مند شده است.

این شجره طیبه، میراث ماندگار حضرت امام خمینی قدس سره الشریف و یکی از ستون‌های استوار انقلاب اسلامی است که در دوران مجاهدت‌های حضرت آیت‌الله‌العظمی شهید سیدعلی حسینی خامنه‌ای رضوان الله تعالی علیه، ظرفیت‌های عظیم خود را در عرصه‌های دفاع، امنیت، مقاومت و سازندگی به اثبات رساند. امروز نیز انتظار می‌رود با بهره‌گیری از رهنمودهای رهبر رشید انقلاب و حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای حفظه‌الله تعالی و فعال‌سازی همه ظرفیت‌های انسانی، علمی و دفاعی سپاه، این مسیر پرافتخار با قدرت ادامه یابد.

این مسئولیت را به شما برادر عزیزم تبریک عرض می‌کنم و از خداوند متعال، توفیق روزافزون جنابعالی و همه پاسداران انقلاب اسلامی را مسئلت دارم.»

سرتیپ کیومرث حیدری، خون پاک شهدای دلاور ارتش پشتوانه شما در این مسیر مقدس خواهد بود

«برادر ارجمند، امیر سرتیپ کیومرث حیدری

انتصاب شایسته جنابعالی از سوی فرماندهی معظم کل قوا به سمت جانشینی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را صمیمانه تبریک عرض می‌نمایم.

این مسئولیت، ادامه راه مردانی است که به ندای حضرت امام خمینی قدس سره الشریف برای دفاع از استقلال و تمامیت ارضی ایران برخاستند و در مکتب امام شهید، حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای رضوان‌الله‌تعالی‌علیه، این رسالت را تا پای جان دنبال کردند.

تجربه ارزشمند جنابعالی در فرماندهی نیروی زمینی ارتش و حضور موثر در پاسداری از میهن عزیزمان در جنگ تحمیلی سوم، پشتوانه‌ای گران‌بها برای این مسئولیت است. امید است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های نیروهای مسلح و در پرتو رهنمودهای رهبر رشید انقلاب، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای حفظه‌الله تعالی گام‌های بلندی در مسیر تقویت توان دفاعی و امنیت ایران اسلامی برداشته شود.

ارتش قهرمان، شهدای جان برکفی را در دوران هشت سال دفاع مقدس و جنگ تحمیلی سوم تقدیم میهن عزیزمان کرد که برکت خون پاک آن دلاورمردان پشتوانه شما در این مسیر مقدس خواهد بود.

توفیق روزافزون جنابعالی را از خداوند متعال مسئلت دارم.»

بسیج نیازمند نگاهی جامع، آینده‌نگر و مبتنی بر ظرفیت عظیم مردم مبعوث شده است

«حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین طائب

انتصاب شایسته جنابعالی از سوی فرمانده معظم کل قوا به ریاست سازمان بسیج مستضعفین، که مسئولیتی سنگین در مسیر تحقق یکی از آرمان‌های ماندگار حضرت امام خمینی قدس سره الشریف، یعنی شکل‌گیری ارتش بیست‌میلیونی است را صمیمانه تبریک عرض می نمایم.

بی‌تردید، بسیج امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند نگاهی جامع، آینده‌نگر و مبتنی بر ظرفیت عظیم مردم مبعوث شده است، نگاهی منطبق بر دیدگاه‌های امام شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای رضوان الله تعالی علیه که بسیج را نه صرفاً یک سازمان، بلکه شبکه‌ای گسترده از ایمان، انگیزه، تخصص، خلاقیت و توان مردمی برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی بداند. سوابق و تجربیات جنابعالی و شناخت دقیق‌تان از عرصه‌های مختلف، این امید را ایجاد می‌کند که ظرفیت‌های گسترده و بعضاً مغفول بسیج، با سازماندهی هوشمندانه و میدان دادن به مردم، بیش از گذشته به فعلیت برسد.

ضمن گرامیداشت یاد شهید سرافراز سردار غلامرضا سلیمانی رییس فقید آن نهاد مقدس، امید است با حضور جنابعالی در این جایگاه، شاهد فصل تازه‌ای از تحول، جوان‌گرایی، مردم‌پایه‌سازی و بهره‌گیری از سرمایه عظیم انسانی کشور در بسیج باشیم و این شجره طیبه، با تکیه بر ایمان و اراده مردم و رهنمودهای داهیانه رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای حفظه‌الله تعالی بیش از پیش به پشتوانه‌ای سترگ برای انقلاب اسلامی و ایران عزیز تبدیل شود.»

تجربه‌ سرلشکر ایزدی پشتوانه‌ای ارزشمند برای پاسخ به نیازهای تازه امنیتی و دفاعی کشور است

«برادر ارجمندم، سرلشکر پاسدار مصطفی ایزدی

انتصاب جنابعالی از سوی فرماندهی معظم کل قوا به جانشینی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را صمیمانه تبریک عرض می‌نمایم.

نام و کارنامه جنابعالی با روزهای سخت دفاع مقدس، میدان‌های نبرد و سال‌های طولانی پاسداری از انقلاب اسلامی و به ویژه دفاع از میهن عزیزمان در جنگ تحمیلی سوم گره خورده است، تجربه‌ و کارنامه ای که امروز می‌تواند پشتوانه‌ای ارزشمند برای هدایت ظرفیت‌های گسترده سپاه و پاسخ به نیازهای تازه امنیتی و دفاعی کشور باشد.

سپاه، یادگار ماندگار حضرت امام خمینی قدس سره الشریف و یکی از مهم‌ترین ستون‌های دفاع از ایران اسلامی است که در دوران امام شهید، حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای رضوان‌الله‌تعالی‌علیه، آزمون‌های بزرگی را پشت سر گذاشت. امید است با تکیه بر این میراث و در پرتو رهنمودهای رهبر رشید انقلاب، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای حفظه‌الله تعالی‌، ظرفیت‌های سپاه برای تقویت جبهه مقاومت، امنیت ملی و پیشرفت کشور بیش از پیش به میدان آید.

از خداوند متعال، توفیق، عزت و سربلندی جنابعالی را در این مسئولیت خطیر مسئلت دارم.»

نیروی دریایی سپاه دنیا را شگفت‌زده کرده است

«برادر ارجمندم، سردار دریادار پاسدار علی عظمایی

انتصاب شایسته جنابعالی از سوی فرماندهی معظم کل قوا به فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را صمیمانه تبریک عرض می‌نمایم.

سال‌ها حضور مؤثر در عرصه دفاع دریایی و آشنایی نزدیک با اقتضائات این میدان به ویژه در جنگ تحمیلی سوم، پشتوانه‌ای ارزشمند برای فرماندهی نیرویی است که امروز در خط مقدم صیانت از مرزهای آبی، منافع ملی در تنگه هرمز و امنیت خلیج فارس قرار دارد.

نیروی دریایی سپاه در سال‌های گذشته، با تکیه بر ابتکار، شجاعت و توانمندی نیروهای خود، کارنامه‌ای درخشان در دفاع از حقوق و منافع ایران اسلامی رقم زده است، مسیری که از شجاعت کلام خمینی کبیر قدس سره الشریف آغاز شد و در دوران امام شهید، حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای رضوان‌الله‌تعالی‌علیه نیز با اقتدار ادامه یافت و دنیا را شگفت‌زده کرد. امید است با اتکا به دانش و توان جوانان مؤمن و در پرتو رهنمودهای رهبر رشید انقلاب، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای حفظه‌الله ظرفیت‌های راهبردی این نیرو بیش از پیش شکوفا شود.

ضمن گرامیداشت یاد فرمانده سرافراز شهید علیرضا تنگسیری، این مسئولیت را به شما برادر عزیزم تبریک عرض کرده و از خداوند متعال، توفیق و سربلندی جنابعالی و پاسداران غیور نیروی دریایی سپاه را مسئلت دارم.»

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