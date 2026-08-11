به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، رئیس کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه‌وبویراحمد صبح امروز در جمع خبرنگاران، ضمن تبریک هفته خبرنگار، اظهار کرد: این نشست قرار است متفاوت از آیین‌های مرسوم برگزار شود.

هومان پارسا گفت: معمولاً در چنین جلساتی خبرنگاران پرسشگر هستند، اما امروز من می‌خواهم بپرسم؛ شاید با این‌گونه سوالات در دوران خبرنگاری با آن مواجه شده باشید.

رئیس کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه‌وبویراحمد با اشاره به نقش نهادهای مستقل در حمایت از حرفه خبرنگاری افزود: امیدواریم در انجام این رسالت بزرگ و شریف موفق باشید؛ رسالتی که با اوصافی مانند صداقت، شجاعت، شهامت و امانت‌داری گره خورده است. حفظ این اوصاف کار ساده‌ای نیست.

پرسش نخست: پایداری در انجام رسالت خبرنگاری

رئیس کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه‌وبویراحمد در ادامه پرسید: سؤال اول من این است که به چه اندازه در ایفای رسالتی که در جامعه بر عهده دارید پایدار هستید؟ این سؤال هم برای مردم مهم است و هم برای ما که امروز با شما گفتگو می‌کنیم.

احمدرضا سهرابی خبرنگار عصر مردم در پاسخ گفت: رگ‌های مشترکی میان خبرنگاران و وکلا وجود دارد، اما فارغ از وقتی که نیاز است پاسخ دهیم، در یک جمله باید گفت: بی‌گمان شریف زندگی کردن تاوان دارد.

پرسش دوم: آیا رسانه مستقل داریم؟ پارسا در ادامه با طرح پرسشی دیگر عنوان کرد: آیا اساساً در جامعه خبری ما رسانه مستقل وجود دارد؟ رسانه‌های ما تجربی عمل می‌کنند. آیا خبرنگاران احساس استقلال دارند؟ می‌توانند برخلاف منویات مجموعه خود عمل کنند؟

نازنین سعادت‌جو خبرنگار پایگاه خبری عدالت پارس گفت: هر رسانه مستقل است و بر خط‌ومشی خود عمل می‌کند. بسیاری از رسانه‌هایی که توسط جمعی از خبرنگاران راه‌اندازی شده‌اند، مسیر مستقل خود را دارند.

مقتدری از خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان نیز اظهار کرد: این عدم استقلال نیست؛ این تفکر من است. مستقل بودن نسبی است. هیچ‌جای دنیا رسانه کاملاً مستقل وجود ندارد. من انتخاب می‌کنم بر اساس انتخاب خودم کار کنم.

سهرابی در ادامه بحث افزود: آیا در کشور رسانه‌ای مانند نیویورک‌تایمز داریم؟

نقد صریح خبرنگار ابنا

حجت کهیاری خبرنگار ابنا در پاسخ به پرسش نخست گفت: همان‌قدر پایدار و متعهد هستیم که سر وقت و رأس ساعت در جلسه شما حضور پیدا کردیم؛ در حالی که شما یک ساعت و ۱۰ دقیقه تأخیر داشتید.

وی درباره استقلال رسانه نیز بیان کرد: هر رسانه در هر کشور طبق قانون همان کشور باید فعالیت کند.

هومان پارسا در ادامه جلسه با اشاره به نقش خبرنگاران در آگاهی‌بخشی عمومی گفت: وقتی شما به عنوان خبرنگار فعالیت می‌کنید و بارها سؤال پرسیده‌اید و مطالب ما را منتشر کرده‌اید، مستقیماً از موضوعات آگاه هستید. حال وقتی یک نماینده مجلس بر قانونی غلط پافشاری می‌کند—تا جایی که حتی گفته است مراکز خدمات قضایی باید وکیل به مردم معرفی کنند—آیا به تبعات این موضوع فکر کرده‌اید؟

دیدگاه خبرنگاران درباره استقلال رسانه

سعید پرویزی خبرنگار صدا و سیما در پاسخ به این پرسش گفت: فضای مجازی یعنی استقلال. امروز گوشی موبایل یک فرصت است که مفهوم استقلال رسانه را دگرگون کرده و حتی از بین برده است.

سلطانی‌فر رئیس کمیسیون روابط عمومی کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه‌وبویراحمد نیز با تأکید بر اشتراکات دو صنف اظهار کرد: وکالت و خبرنگاری گرچه متفاوت‌اند، اما دفاع از حقوق جامعه و پشتیبانی از استقلال، نقاط مشترک مهمی میان این دو حرفه است. پرسشگری تهدید نیست؛ لازمه پیشرفت هر نهاد است.

نقد ساختار رسانه از نگاه خبرنگاران

سعید زحمتکشان از رسانه عصر کار نیز با اشاره به محدودیت‌های ساختاری رسانه‌ها گفت: یک فردی که رئیس‌جمهور می‌شود، به تنهایی کار نمی‌کند؛ چندین وزیر و کابینه دارد تا کشور را اداره کند. توقعات شما به حق است، اما ساختار رسانه چنین اجازه‌ای نمی‌دهد. مشکلات رسانه‌ها بسیار است. اینکه می‌فرمایید رسانه مستقل، باید گفت اگر رسانه‌ها مستقل نبودند، خبرها منتشر نمی‌شد. هر رسانه به سهم خودش و در حد توان برای انتشار حق و حقیقت تلاش می‌کند.

رئیس کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه‌وبویراحمد عنوان کرد: کانون وکلای دادسگتری فارس به ابتکار قانون تسهیل بیش از شش هزار نفر عضو دارد، در عرصه فعالیت های فراصنفی کانون وکلا با معاونت پیشگری دادگستری فارس تفاهم نامه هایی در حوزه خانواده و اطفال و غیره امضا کرده است.

وی گفت: 567 مشاوره حقوقی معاضداتی داشته ایم، در امور کیفری به ویژه در ارتباط با جرائمی که اخیرا اتفاق افتاد و مکررا کانون وکلای دادگستری طرف معرفی وکیل تسخیری بود در طول همین سه ماه 446 وکیل تسخیری رایگان معرفی کرده ایم.

پارسا عنوان کرد: با بهزیستی، کمیته امداد و حوزه های معرفی وکلا به افراد نیازمند، با اداره اتباع مهاجرین نیز تفاهم نامه داشته ایم، حدود 320 پرونده حقوقی را در دادگاه ها سامان داده ایم، در حوزه های فراصنفی هم فعالیت های خود را دارد علی رغم اینکه در حوزه داخلی با مشکلاتی رو به رو هستیم امیدواریم خبرنگاران زبان ناقل مشکلات ما به مقامات باشند.

وی گفت: ما به مشکلات خبرنگاران آگاه هستیم نمی خواهیم ایده آل به آن نگاه کنیم اما از ظرفیت های موجود برای انعکاس و مشکلات مردم می توانید قدم بردارید، و کانون کلا نیز در حوزه کاری خود در حوزه خود از خبرنگاران حمایت خواهد کرد، درب کانون وکلا به عنوان یک نهاد مستقل همیشه به روی رسانه ها باز است.