تداوم حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان؛ از بمباران و انفجار تا به آتش کشیدن منازل

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای رژیم صهیونیستی از نخستین ساعات روز دوشنبه تا شامگاه، حملات خود به جنوب لبنان را ادامه دادند و با انجام مجموعهای از عملیات انفجار ساختمانها، به آتش کشیدن منازل و ساختمانهای مسکونی و تجاری و همچنین گلولهباران مناطقی از روستاهای اشغالی و اطراف آنها، بر شدت تجاوزات خود افزودند.
نیروهای اشغالگر همچنین تحرکات نظامی و عملیات پاکسازی با سلاحهای تیربار را در شماری از مناطق انجام دادند.
در همین راستا، توپخانه رژیم صهیونیستی از ساعات صبح و در چند نوبت، شهرکهای بنی حیّان و میس الجبل و اطراف آنها در شهرستان مرجعیون را هدف قرار داد.
همچنین تحرکات نظامی و نفوذ خودروهای نظامی رژیم صهیونیستی در بخش غربی شهرک میس الجبل رصد شد. نیروهای اشغالگر همزمان با عملیات تیراندازی و پاکسازی با سلاحهای تیربار به سمت وادی السلوقی، یکی از منازل این منطقه را هدف قرار دادند که در پی آن، آتشسوزی در محل رخ داد.
توپخانه رژیم صهیونیستی از نیمهشب گذشته تا شامگاه دوشنبه نیز بهصورت متناوب و متمرکز، ارتفاعات علی الطاهر، اطراف تپه الدبشه و دوحه کفررمان در شهرستان نبطیه را گلولهباران کرد.
در جریان این حملات، پهپادهای رژیم صهیونیستی مواد آتشزا و انفجاری را بر ارتفاعات علی الطاهر پرتاب کردند که موجب وقوع آتشسوزی در این منطقه شد.
توپخانه رژیم صهیونیستی بامداد دوشنبه نیز شهرک المنصوری در شهرستان صور را با چندین گلوله سنگین هدف قرار داد.
نیروهای رژیم صهیونیستی شامگاه دوشنبه مجموعهای از انفجارهای پیاپی را در اراضی پیرامونی شهرک المنصوری انجام دادند که همزمان با گلولهباران توپخانهای این منطقه بود.
همچنین جنگندههای رژیم صهیونیستی در دو نوبت، حمله هوایی به اراضی پیرامونی المنصوری انجام دادند.
نیروهای صهیونیستی همچنین تعدادی از منازل در شهرکهای الخِیام در شهرستان مرجعیون و زوطر شرقیه در شهرستان نبطیه را به آتش کشیدند؛ این اقدامات همزمان با ادامه عملیاتهای خصمانه نیروهای اشغالگر در داخل این دو شهرک انجام شد.
نیروهای رژیم صهیونیستی در ادامه، مجموعهای از انفجارهای جدید را در شهرک بنت جبیل انجام دادند که بخشهایی از بازار تاریخی این شهرک و اطراف آن را هدف قرار داد.
در نتیجه این انفجارها، مغازهها و ساختمانهای باقیمانده در بازار تاریخی بنت جبیل بهطور کامل تخریب و با خاک یکسان شدند. همچنین ساختمان شهرداری این شهرک نیز بهطور کامل تخریب شد.
نیروهای اشغالگر همچنین انفجاری بزرگ در منطقه واقع میان دو شهرک کفر تبنیت و ارنون در شهرستان نبطیه انجام دادند.
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