ترامپ نسبت به برکناری اینفانتینو، رئیس فیفا هشدار داد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی بالا گرفتن انتقاد نهادهای بین المللی فوتبال از رئیس فیفا، رئیس جمهوری آمریکا در مداخله‌ای آشکار برکناری احتمالی جیانی ایتفانتینو را یک «اشتباه وحشتناک» خواند و با آن مخالفت کرد.

دونالد ترامپ ساعاتی پیش در تارنمای تروث سوشال نوشت: اگر فیفا به هر دلیلی حتی به فکر جایگزینی جیانی اینفانتینو باشد، اشتباه وحشتناکی مرتکب خواهد شد.

رئیس جمهوری آمریکا با «فوق‌العاده» خواندن رئیس فیفا، نوشت: وی به تازگی ریاست موفق‌ترین جام جهانی تاریخ را بر عهده داشته است.

ترامپ هشدار داد که در غیاب اینفانتینو، مسابقات جام جهانی فوتبال «هرگز به این اندازه موفق یا سودآور نخواهد بود!»

گفتنی است اتحادیه فوتبال اروپا، کنفدراسیون فوتبال آسیا و کنفدراسیون فوتبال آمریکای شمالی، مرکزی و حوزه کارائیب دیروز (۱۹ مرداد) در یک بیانیه‌ مشترک، رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال را به‌شدت مورد انتقاد قرار داده و خواستار انجام تحقیقات کاملا مستقل درباره تصمیم اخیر وی مبنی بر فروش بخشی از حقوق تجاری جام جهانی شدند.

در این بیانیه آمده است که اینفانتینو در پی طرحی که اکنون کنار گذاشته شده است، با «فریبکاری» اعتماد موجود را از بین برده، «خود را بالاتر از مجموعه قرار داده» و سه کنفدراسیون خواستار انجام یک بررسی کاملا مستقل درباره اتفاقات رخ‌داده شده‌اند.

در پایان بیانیه آمده است: قدرت فوتبال همواره در اتحاد آن بوده است. اکنون خواستار آن هستیم که به این اتحاد احترام گذاشته شود و مقام مسئول در خدمت فوتبال باشد، نه اینکه در پی فرمانروایی بر آن باشد.

آنها افزودند: زمانی که اعتماد از طریق فریبکاری از بین می‌رود و فردی خود را بالاتر از مجموعه‌ای قرار می‌دهد که اختیار را به او سپرده است، این مسئولیت کنار گذاشته شده است.

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