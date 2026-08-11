بقائی: سکوت شورای امنیت موجب گستاخی بیشتر رژیم صهیونیستی شده است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی وزارت امور خارجه، حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی طی چند روز گذشته علیه مناطقی در جنوب لبنان را که منجر به شهید و مجروح شدن تعدادی از شهروندان لبنانی و تخریب زیرساخت‌ها و منازل مردم شده است به شدت محکوم و تاکید کرد: سکوت شورای امنیت موجب گستاخی بیشتر رژیم صهیونیستی شده است.

«اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه روز سه‌شنبه ۲۰ مرداد با اشاره به تداوم حملات رژیم اشغالگر و نقض تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی لبنان، سکوت و بی‌تفاوتی نهادهای بین‌المللی خصوصا شورای امنیت سازمان ملل متحد را موجب گستاخی بیشتر رژیم صهیونیستی و تداوم تجاوزگری و جنایات آن دانست و خاطرنشان کرد که هیات حاکمه آمریکا به‌ دلیل حمایت‌های همه‌جانبه از رژیم اشغالگر، به‌عنوان همدست و شریک همه جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان، فلسطین اشغالی و کل منطقه محسوب می‌شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه با تمجید از مقاومت و پایداری شجاعانه مردم لبنان در برابر تجاوز و اشغالگری رژیم صهیونیستی، بر همبستگی کامل جمهوری اسلامی ایران با لبنان در مسیر دفاع از حاکمیت، عزت و استقلال این کشور در برابر تجاوزگری رژیم صهیونیستی تاکید کرد.

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی شامگاه گذشته اطراف شهرک المنصوری در بخش صور استان جنوب را بمباران کردند. توپخانه رژیم صهیونیستی نیز ارتفاعات علی الطاهر در استان نبطیه را هدف قرار داده است.

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