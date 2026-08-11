ترور فرمانده اطلاعات نظامی در بنغازی با انفجار خودروی وی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مقام‌های شرق لیبی از کشته شدن سرلشکر فوزی المنصوری، فرمانده دستگاه اطلاعات نظامی، در پی انفجار خودروی وی با یک بمب دست‌ساز در شهر بنغازی خبر دادند.

مقام‌های شرق لیبی بامداد امروز (سه‌شنبه) اعلام کردند که سرلشکر فوزی المنصوری، فرمانده دستگاه اطلاعات نظامی، در نتیجه انفجار خودروی وی با یک بمب دست‌ساز در شهر بنغازی کشته شد.

پلتفرم‌ها و حساب‌های کاربری در شرق لیبی تصاویری را منتشر کردند که لحظه سوختن یک خودرو در منطقه الهواری شهر بنغازی در شامگاه دوشنبه را نشان می‌داد و اعلام کردند که این خودرو المنصوری بوده است.

دو منبع امنیتی که خواستند هویتشان فاش نشود به خبرگزاری رویترز اعلام کردند المنصوری در انفجاری که شامگاه دوشنبه رخ داد، کشته شده است، اما درباره عامل حمله یا جزئیات بیشتری درباره بمب دست‌ساز مورد استفاده توضیحی ارائه نکردند.

رسانه‌های لیبی نیز پیشتر به نقل از منابع امنیتی از انفجار یک خودروی بمب‌گذاری‌شده در نزدیکی مسجد السیده عائشه در بنغازی خبر داده بودند و اعلام کردند که المنصوری راننده خودرو بوده است. این رسانه‌ها بعداً از کشته شدن وی در این انفجار خبر دادند.

مقام‌های شرق لیبی کشته شدن المنصوری را محکوم کردند و از نهادهای ذی‌ربط خواستند برای روشن شدن ابعاد این حادثه و تعقیب عاملان آن اقدام کنند. المنصوری در سال ۲۰۲۴ به عنوان مدیر اطلاعات نظامی در بنغازی منصوب و به درجه سرلشکری ارتقا یافته بود.

آسیب دیدن پالایشگاه الزاویه

از سوی دیگر، مسعود سلیمان، رئیس شرکت ملی نفت لیبی، گفت ابعاد حادثه آسیب دیدن مخزن سوخت بنزین در پالایشگاه الزاویه همچنان در دست بررسی است.

سلیمان ضمن هشدار نسبت به خطر این حوادث در اطراف تأسیسات و انبارهای نفتی تأکید کرد که هرگونه هدف قرار دادن تأسیسات نفتی، به‌طور مستقیم بر سامانه تأمین سوخت تأثیر می‌گذارد؛ آن هم در شرایطی که دولت و شرکت ملی نفت برای تأمین سوخت، تلاش‌ها و هزینه‌هایی را متحمل می‌شوند.

شرکت ملی نفت لیبی شامگاه دوشنبه در شهر الزاویه در شمال غرب این کشور، پس از فروریختن یک مخزن سوخت که در پی هدف قرار گرفتن آن آتش گرفته بود، وضعیت فوق‌العاده حداکثری اعلام کرد.

این شرکت اعلام کرد که این حادثه در چارچوب حملات مکرر به مجتمع نفتی این شهر رخ داده است. منابع محلی نیز به الجزیره گفتند که انفجار در پالایشگاه الزاویه بر اثر حمله یک پهپاد رخ داده است. این منابع به الجزیره گفتند که انفجار خسارت‌های مادی زیادی بر جای گذاشته، اما هیچ مصدومی گزارش نشده است.

شرکت ملی نفت لیبی هم تأکید کرد که در پی هدف قرار گرفتن اخیر، هیچ خسارت جانی یا مادی وارد نشده است و این حادثه سومین حمله متوالی از این نوع طی روزهای یکشنبه و دوشنبه است و هشداری درباره خطری است که دارایی‌های نفتی منطقه را تهدید می‌کند.

در همین رابطه، محمد علی البکوش، مدیر اداره بحران و وضعیت اضطراری در سازمان ایمنی ملی و سخنگوی این سازمان، گفت علت وقوع آتش‌سوزی در پالایشگاه الزاویه تاکنون همچنان نامشخص است و تحقیقات درباره این حادثه ادامه دارد.

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