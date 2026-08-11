به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) - ابنا - حجت‌الاسلام والمسلمین احمد اکبری، مدیر پایگاه حوزه نت وابسته به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، امروز سه شنبه ۲۰مردادماه در گفت وگو با خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: ویژه‌نامه «مدینه در ماتم» در قالب ۱۳ محور اصلی و با پوشش ۱۵۰ ریزموضوع علمی، تاریخی، اخلاقی و تحلیلی، مجموعه‌ای از محتواهای مرتبط با زندگی، سیره، فضائل و رحلت شهادت‌گونه پیامبر اکرم(ص) را برای مخاطبان فراهم کرده است.

استاد حوزه علمیه با اشاره به عناوین اصلی این ویژه نامه افزود: «برگی از دفتر زندگانی پیامبر اعظم، حضرت محمد صلی الله علیه و آله»، «نَمی ازنیم فضایل»، «با پیامبر(ص) در آخرین روزها و ساعات حیات»، «رحلت پیامبر(ص) و ظهور فتنه ها»، «غربت و تنهایی اهل بیت(ع)»، «جرعه ای از زلال سخن»، «درکلام دیگران»،«توسل به پیامبراعظم(ص) و زیارت نامه آن حضرت»، «اماکن منسوب به پیامبراکرم(ص)»، «در سایه سارقلم»، «معرفی کتاب نگارخانه» و «لینک های مرتبط» از عناوین اصلی این ویژه نامه مناسبتی می باشند.

مدیر پایگاه حوزه نت در بخش دیگری از سخنان خود به معرفی ریزموضوعات این ویژه نامه پرداخت و گفت: در محور نخست، مخاطبان با موضوعاتی همچون «در ذکر احوال مهتر عالم»، «سالشمار تاریخ پیامبر خدا حضرت محمد بن عبدالله(ص)»، «زندگی‌نامه پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله و سلم»، «از ۱۷ ربیع‌الاول تا عروج پیامبر(ص)»، «سیاست پیامبر در تعامل با فرمانروایان و کارگزاران» و «استراتژی دفاعی رسول‌الله(ص) علیه مشرکان در عصر هجرت» آشنا می‌شوند.

وی ادامه داد: در بخش «نمی از نیم فضایل» نیز عناوین متعددی پیش‌بینی شده که از آن جمله می‌توان به «فضائل و کرامات حضرت محمد(ص)»، «سیره و اخلاق پیامبر اکرم(ص)»، «هدایت و رحمت در سیره پیامبر اعظم(ص)»، «رفتار اخلاقی پیامبر خدا(ص) با غیرمسلمانان»، «برخوردهای حکیمانه پیامبر(ص) رحمت با مردم»، «رفتار و اخلاق سیاسی پیامبر(ص)»، «شاخص‌های مدیریت نظامی پیامبر اعظم(ص) از منظر قرآن» و «نقش اخلاق پیامبر(ص) در ترویج حقوق شهروندی» اشاره کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری بیان کرد: سومین محور این ویژه‌نامه با عنوان «با پیامبر(ص) در آخرین روزها و ساعات حیات» به واپسین روزهای عمر شریف آن حضرت اختصاص یافته و در آن موضوعاتی نظیر «برخوردهای حکیمانه پیامبررحمت(ص) با مردم»، «رافت و محبت پیامبراکرم(ص) به امت اسلامی»، «رفتار و اخلاق سیاسی پیامبر(ص)»، «بررسی شاخص های سیره سیاسی و اخلاقی پیامبر اکرم (ص)»، «شاخص های مدیریت نظامی پیامبر اعظم (ص) از منظر قرآن کریم و دلالت های آن برای جهان معاصر»، «سبک زندگی برتر از دیدگاه پیامبر(ص)»، «سیره پیامبر (ص) به مثابه نماد حاکم دینی» و «نقش اخلاق پیامبر (ص) در ترویج حقوق شهروندی»، «ویژگی های فردی و اجتماعی پیامبراسلام (ص)» و ... اشاره دارد.

وی افزود: محوردیگربا عنوان «هجرت به جهان ابدیت» نیز نگاهی به رحلت شهادت‌گونه نبی مکرم اسلام(ص) و ابعاد تاریخی و عاطفی این واقعه عظیم دارد.

مدیر پایگاه حوزه نت تصریح کرد: تلاش شده است در این ویژه‌نامه، مجموعه‌ای متنوع و مستند از مطالب تاریخی، سیره‌ای، اخلاقی و تحلیلی گردآوری شود تا هم پژوهشگران و مبلغان و هم عموم علاقه‌مندان بتوانند متناسب با نیاز خود از آن بهره‌مند شوند.

وی در پایان یادآور شد: علاقه‌مندان برای مشاهده و مطالعه کامل این ویژه‌نامه می‌توانند به نشانی زیر مراجعه کنند:

https://hawzah.net/fa/Occation/View/۷۰۱۴۴

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