به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی حمله پهپادی به مخزن بنزین پالایشگاه الزاویه و از بین رفتن بیش از چهار میلیون لیتر سوخت، شرکت ملی نفت لیبی در این منطقه وضعیت اضطراری اعلام کرد.
به گزارش اسکای نیوز، رسانههای لیبی گزارش دادند: یک پهپاد انتحاری بار دیگر مخازن سوخت پالایشگاه الزاویه در غرب لیبی را هدف قرار داد در حالی که این گزارشها نشان میدهد این چهارمین حمله پهپادی به این تأسیسات نفتی است.
هنوز تأیید رسمیِ درباره این حمله جدید یا تعداد دقیق حملات به پالایشگاه صورت نگرفته است، اما شرکت ملی نفت لیبی هدف قرار گرفتن تأسیسات الزاویه طی روزهای گذشته را تأیید کرده بود.
پالایشگاه الزاویه پیش از این نیز هدف حملات پهپادی قرار گرفته بود که در یکی از آنها یک مخزن بزرگ سوخت آتش گرفت و پس از آن نیز حملات دیگری به این تاسیسات صورت پذیرفت.
شرکت ملی نفت لیبی در بیانیهای اعلام کرد: یکی از مخازن نگهداری بنزین خودروها هدف ضربه مستقیم قرار گرفت که منجر به وقوع آتشسوزی شدید و متلاشی شدن کامل مخزن شده است.
این شرکت با اعلام «وضعیت اضطراری فوقالعاده» در منطقه، از نهادهای ذیربط خواست به شکل فوری در این موضوع مداخله و ضمن آغاز تحقیقات همهجانبه درباره جزئیات این تجاوز، عاملان و آمران آن را شناسایی و دستگیر کنند.
در این بیانیه اشاره شده است که مخزن یادشده حاوی حدود ۴.۵ میلیون لیتر بنزین بوده و نیروهای آتشنشانی برای مهار آتش، کاهش خسارات و جلوگیری از سرایت آن به سایر تأسیسات و امکانات تلاش گسترده ای به خرج داده اند.
شرکت ملی نفت لیبی نیز تایید کرد: در پی حملات پهپادی پیاپی، یکی از مخازن نفتای پالایشگاه الزاویه و نیز آبشیرینکن این شهر هدف حمله مستقیم قرار گرفته و خسارات سنگینی دیدهاند.
در پی این تحولات، عبدالحمید الدبیبه، رئیس دولت وحدت ملی، نشستی گسترده با مقامات نظامی و امنیتی در طرابلس برگزار کرد و خواستار برخورد قاطع با هرگونه چالش یا اقدامی شد که تاسیسات حیاتی این کشور را تهدید میکند.
گفتنی است پالایشگاه الزاویه از تاسیسات حیاتی نفت در غرب لیبی به شمار میرود و تکرار این حملات، نگرانیها را درباره ایمنی تأسیسات و پایداری سوخت افزایش داده است.
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