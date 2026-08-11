هشدار نظامیان به ترامپ درباره تلفات سنگین در صورت عملیات در تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مقامهای نظامی آمریکا به دونالد ترامپ هشدار دادهاند که هرگونه عملیات نظامی برای بازگشایی تنگه هرمز میتواند طولانی، پرهزینه و مرگبار باشد و به کشته یا زخمی شدن شمار زیادی از نیروهای آمریکایی منجر شود.
شبکه آمریکایی انبیسی در گزارشی به نقل از دو مقام این کشور مدعی شده که بر اساس ارزیابی اطلاعاتی ارتش ایالات متحده، اولویت راهبردی ایران از برنامه هستهای به تنگه هرمز تغییر کرده است.
طبق گزارش امروز این رسانه آمریکایی، مقامهای نظامی این کشور به دونالد ترامپ گفتهاند که آمریکا میتواند برای کنترل بر تنگه هرمز به زور متوسل شود، اما چنین عملیاتی طولانی، مرگبار و بسیار پرهزینه خواهد بود.
به گفته یکی از مقامهای مذکور، ضمن این که هیچ اطمینانی از پیروزی آمریکا وجود ندارد، در طرحهای نظامی تدوینشده برای چنین عملیاتی در صورت صدور دستور از سوی ترامپ، ارزیابی شده که این عملیات میتواند به کشته یا زخمی شدن شمار زیادی از نیروهای آمریکایی منجر شود.
این مقامها گفتند که خطرات چنین عملیات نظامی گستردهای یکی از عواملی بوده که در گفتوگوهای ترامپ با مشاورانش درباره گامهای بعدی آمریکا در قبال ایران مورد توجه قرار گرفته است.
طبق این گزارش، سه مقام اروپایی و دو مقام عرب از کشورهای حاشیه خلیج فارس هم گفتند با این ارزیابی موافقاند که تلاش برای باز کردن تنگه هرمز از طریق اقدام نظامی آمریکا، عملیاتی طولانی و پرخطر خواهد بود و میتواند به هدف قرار گرفتن ناوهای جنگی آمریکا با موشکهای کروز یا پهپادها منجر شود.
آنها افزودند که چنین اقدامی میتواند قیمت نفت را بیش از پیش افزایش دهد و هیچ تضمینی وجود ندارد که در نهایت به یک پیروزی روشن و قاطع منجر شود. به گفته آنها، متحدان آمریکا در اروپا و خاورمیانه پیشتر در جریان جنگ، این دیدگاه را به واشنگتن منتقل کرده بودند.
در ادامه این گزارش ضمن اشاره به مذاکرات ایران و عمان و در حاشیه قرار گرفتن آمریکا، آمده که دو مقام اروپایی گفتند ایران معتقد است بهدلیل کنترل تنگه هرمز، در مذاکرات دست بالا را دارد و این اهرم فشار را قدرتمندتر از برنامه هستهای خود میداند.
بهرغم ادعای دولت ترامپ مبنی بر کنترل آمریکا بر تنگه هرمز، در گزارش این رسانه آمریکایی اذعان شده که تردد کشتیها از تنگه هرمز بهشدت کاهش یافته است و آمار وبسایت ردیابی کشتیها مارینترافیک هم این موضوع را تایید کرده است.
در گزارش انبیسی همچنین ادعای بنبست در مذاکرات درباره تنگه هرمز، به دلیل خواستههای جدید ایران مطرح شده است.
طبق این گزارش، ایران اعلام کرده که این آبراه تا زمانی که آمریکا بهطور دائمی به جنگ پایان ندهد، نیروهای آمریکایی را از اطراف ایران خارج نکند، محاصره دریایی بنادر ایران را لغو نکند، داراییهای بلوکهشده ایران را بدون قیدوشرط آزاد نکند و خسارتهای ناشی از جنگ را جبران نکند، بازگشایی نخواهد شد.
علاوه بر هشدارهای مذکور به دولت آمریکا درباره خطرات هر گونه عملیات برای بازگشایی تنگه هرمز با توسل به زور، در این گزارش همچنین به گزارشها و نگرانیهای اخیر درباره کاهش ذخایر موشکهای رهگیر پنتاگون که دست آمریکا را برای ادامه عملیات علیه ایران بسته و همچنین عدم محبوبیت جنگ علیه ایران در میان آمریکاییها اشاره شده است.
نظرسنجی جدید خبرگزاری آسوشیتد پرس و موسسه نورک نشان میدهد که دو سوم بزرگسالان آمریکایی معتقدند این جنگ ارزشش را نداشته است. این گروه شامل اکثریت قاطع دموکراتها و مستقلها و همچنین حدود ۳۷ درصد جمهوریخواهان است.
ترامپ اخیراً تهدید کرده بود عملیات نظامی گسترده علیه ایران را از سر خواهد گرفت، اما از این طرح عقبنشینی کرد.
دولت ترامپ همچنین در روزهای اخیر تأکید کرده که آمریکا تلاش خواهد کرد فشار اقتصادی بیشتری بر ایران وارد کند. برخی مقامهای پیشین آمریکایی گفتهاند که این موضع را میتوان اعترافی ضمنی به شکست فشار نظامی در وادار کردن ایران به دادن امتیازات تفسیر کرد.
مقامهای اروپایی مورد استناد انبیسی گفتند که حکومت ایران در برابر فشارها مقاومتر از آن چیزی ظاهر شده که آمریکا و متحدانش انتظار داشتند؛ بهگونهای که توانسته بمبارانهای سنگین و محاصره دریایی را تحمل کند و در داخل هم کنترل محکمی بر امور داشته باشد.
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