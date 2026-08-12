سیره رضوی؛ الگویی برای جامعه امروز

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: سالروز شهادت امام رضا (ع) تنها یک مناسبت دینی نیست؛ فرصتی است برای بازخوانی یکی از مهم‌ترین تجربه‌های فکری و اجتماعی در تاریخ اسلام. دوران امامت آن حضرت، به‌ویژه از آغاز امامت در فضای سخت حکومت هارون‌الرشید تا ماجرای ولایت‌عهدی اجباری در عصر مأمون، نمونه‌ای کم‌نظیر از مواجهه عالمانه، اخلاقی و هوشمندانه با فشار قدرت، جنگ روایت‌ها و محدودیت‌های اجتماعی است. امروز نیز جامعه با پرسش‌هایی مشابه روبه‌روست: چگونه می‌توان در فضای فشار، استقلال فکری را حفظ کرد؟ چگونه باید با تبلیغات، تحریف و شایعه مواجه شد؟ نقش گفت‌وگو، آگاهی‌بخشی و ارتباط مستقیم با مردم در عبور از بحران‌های اجتماعی چیست؟ سیره امام رضا (ع) برای این پرسش‌ها پاسخ‌هایی عمیق و کاربردی دارد.

امامت در فضای اختناق؛ مسئولیت‌پذیری در شرایط دشوار

امام رضا (ع) در شرایطی به امامت رسیدند که حکومت عباسی، به‌ویژه در دوره هارون، نسبت به جریان اهل‌بیت علیهم‌السلام سخت‌گیری شدید داشت. در روایتی از محمد بن سنان آمده است که او به امام عرض کرد: شما در حالی جایگاه پدر خود را آشکار کرده‌اید که «از شمشیر هارون خون می‌چکد». این تعبیر، تصویری روشن از فضای تهدید و اختناق آن دوره است (۱). با این حال، امام رضا (ع) از مسئولیت دینی و اجتماعی خود عقب ننشستند. ایشان در همان شرایط، مسیر تبیین معارف اسلامی، تقویت پیوند مردم با اهل‌بیت علیهم‌السلام و گسترش آگاهی دینی را ادامه دادند. نکته مهم برای امروز این است که شرایط سخت، بهانه‌ای برای ترک مسئولیت نیست؛ بلکه نیازمند تدبیر، شجاعت اخلاقی و انتخاب روش‌های هوشمندانه‌تر است.

ولایت‌عهدی؛ تبدیل تهدید سیاسی به فرصت معرفتی

مأمون عباسی با دعوت اجباری امام رضا (ع) از مدینه به مرو و تحمیل ولایت‌عهدی، هدفی سیاسی داشت. او می‌خواست جایگاه اجتماعی امام را در ساختار قدرت عباسی هضم کند، حرکت فکری اهل‌بیت را کنترل کند و مخالفان خود را خلع سلاح نماید. اما امام (ع) این پروژه سیاسی را به نتیجه‌ای معکوس تبدیل کردند. پذیرش ولایت‌عهدی با شرط عدم دخالت در امور حکومتی، نشانه روشنی بود که امام مشروعیت‌بخش سیاست‌های مأمون نیستند. در گزارش تاریخی آمده است که امام شرط کردند: نه فرمانی بدهند، نه نهیی کنند، نه کسی را نصب کنند و نه کسی را برکنار سازند. این رفتار، از منظر مسائل امروز، الگویی مهم در حفظ استقلال فکری و اخلاقی است. گاهی قدرت می‌کوشد چهره‌های معتبر علمی، فرهنگی یا دینی را برای اعتباربخشی به خود به کار گیرد. سیره رضوی نشان می‌دهد که حضور در یک موقعیت پیچیده، اگر با مرزبندی روشن و تدبیر همراه باشد، می‌تواند به جای توجیه قدرت، به افشای ماهیت آن بینجامد.

ارتباط با مردم؛ عبور از حصارهای رسمی

یکی از مهم‌ترین ابعاد سیره امام رضا (ع)، تلاش برای ارتباط مستقیم با مردم بود. مأمون مسیر حرکت امام از مدینه به مرو را به‌گونه‌ای انتخاب کرد که شهرهای مشهور به محبت اهل‌بیت، مانند کوفه و قم، در مسیر نباشند. با این حال، امام در همان مسیر نیز از فرصت‌ها برای روشنگری استفاده کردند. نمونه برجسته آن، حضور امام در نیشابور و بیان حدیث مشهور «سلسلةالذهب» است: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حِصْنِی‏ فَمَنْ دَخَلَ حِصْنِی أَمِنَ مِنْ عَذَابِی‏ فَلَمَّا مَرَّتِ الرَّاحِلَةُ نَادَانَا بِشُرُوطِهَا وَ أَنَا مِنْ شُرُوطِهَا.»(۲) این حدیث، افزون بر مضمون توحیدی، حامل یک پیام اجتماعی و معرفتی بود: دینداری حقیقی، تنها شعار نیست؛ بلکه نیازمند پذیرش شروط و چارچوب‌های هدایت الهی است.

نماز عید؛ قدرت نمادها در بیداری اجتماعی

ماجرای نماز عید در مرو، نمونه‌ای مهم از قدرت رفتار نمادین در سیره امام رضا (ع) است. مأمون از امام خواست نماز عید را اقامه کنند تا از محبوبیت ایشان برای آرام‌سازی افکار عمومی استفاده کند. امام ابتدا نپذیرفتند، اما پس از اصرار مأمون شرط کردند که مانند پیامبر (ص) و امیرالمؤمنین (ع) به نماز بروند. وقتی امام با ساده‌زیستی، پای برهنه و ذکر تکبیر حرکت کردند، فضای شهر دگرگون شد و مأمون که خطر بیداری عمومی را احساس کرد، دستور داد امام را از نیمه راه بازگردانند. این رخداد نشان می‌دهد که گاهی یک رفتار اصیل و صادقانه، بیش از سخنرانی‌های طولانی، ساختارهای نمایشی قدرت را به چالش می‌کشد. در عصر رسانه و تصویر، صداقت رفتاری و هماهنگی میان گفتار و عمل، همچنان یکی از اثرگذارترین ابزارهای اجتماعی است.

جنگ روایت‌ها و ضرورت سواد رسانه‌ای

یکی از مسائل بسیار قابل توجه در زندگی امام رضا (ع)، مواجهه ایشان با شایعه‌سازی و تحریف بود. منابع تاریخی گزارش کرده‌اند که در مرو شایع شد امام رضا (ع) مردم را بردگان خود می‌داند. امام این ادعا را صریحاً رد کردند و آن را از ستم‌هایی دانستند که بر اهل‌بیت علیهم‌السلام روا داشته می‌شود. این بخش از سیره رضوی، برای امروز بسیار معنادار است. جامعه معاصر با حجم گسترده‌ای از اخبار، روایت‌های ناقص، تحریف‌های رسانه‌ای و عملیات روانی روبه‌روست. در چنین فضایی، پذیرش بی‌بررسی هر خبر یا نقل قول، می‌تواند به تخریب شخصیت‌ها، بی‌اعتمادی عمومی و تصمیم‌گیری نادرست منجر شود. از سیره امام رضا (ع) می‌توان آموخت که در برابر شایعه، باید هم حقیقت را روشن کرد و هم معیار سنجش داشت. تفکر انتقادی، بررسی منبع، توجه به زمینه سخن و پرهیز از بازنشر شتاب‌زده، از ضرورت‌های اخلاقی و علمی در جامعه امروز است.

مناظره و عقلانیت؛ الگوی گفت‌وگوی علمی

امام رضا (ع) در مجالس مناظره با عالمان ادیان و مکاتب مختلف شرکت می‌کردند و با استدلال، آرامش و تسلط علمی سخن می‌گفتند. این شیوه، برای جامعه علمی و خبری امروز اهمیت ویژه‌ای دارد. در زمانه‌ای که اختلاف نظر گاه به حذف، برچسب‌زنی و خشونت کلامی تبدیل می‌شود، سیره رضوی یادآور می‌شود که گفت‌وگو زمانی سازنده است که بر سه پایه استوار باشد: دانش، احترام و استدلال. مناظره رضوی، نه جدال برای غلبه روانی بر طرف مقابل، بلکه تلاشی برای روشن شدن حقیقت بود. این الگو می‌تواند در دانشگاه، رسانه، فضای مجازی و گفت‌وگوهای اجتماعی امروز نیز راهگشا باشد؛ به‌ویژه در موضوعاتی که جامعه را دچار دوقطبی‌های فرساینده می‌کند.

عدالت و کرامت انسانی؛ پیام اجتماعی سیره رضوی

در رفتار امام رضا (ع)، کرامت انسان جایگاهی بنیادی داشت. ایشان غلامان و خدمتکاران را بر سر سفره خود می‌نشاندند و با آنان هم‌غذا می‌شدند. این رفتار، در جامعه‌ای که منزلت افراد غالباً با جایگاه اقتصادی، اداری یا طبقاتی سنجیده می‌شود، پیامی روشن دارد: انسان پیش از هر عنوان و موقعیت، دارای کرامت ذاتی است. از سوی دیگر، امام (ع) نسبت به فشارهای اقتصادی و حقوق عمومی بی‌تفاوت نبود. نگاه رضوی، جامعه را به عدالت‌خواهی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و توجه به حقوق مردم دعوت می‌کند. در فضای امروز، این آموزه می‌تواند در اخلاق مدیریتی، عدالت سازمانی، رعایت شأن کارکنان و نقد منصفانه ساختارهای ناعادلانه معنا پیدا کند (۳).

شهادت امام رضا (ع) یادآور مظلومیت امامی است که در برابر قدرت عباسی، نه به انزوا تن داد و نه در ساختار قدرت حل شد. ایشان با عقلانیت، تدبیر، ارتباط با مردم، مرزبندی روشن و پایداری اخلاقی، تهدید سیاسی مأمون را به فرصتی برای گسترش معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام تبدیل کردند. برای جامعه امروز، سیره رضوی تنها یک روایت تاریخی نیست؛ الگویی برای زیست مسئولانه است: گفت‌وگوی علمی به جای حذف، سواد رسانه‌ای به جای پذیرش شایعه، کرامت انسانی به جای نگاه طبقاتی، عدالت‌خواهی به جای بی‌تفاوتی و استقلال فکری به جای وابستگی به قدرت. در روز شهادت امام رضا (ع)، بازخوانی این سیره می‌تواند ما را به این پرسش اساسی برساند: در برابر فشارها، تحریف‌ها و بحران‌های زمانه، سهم ما از عقلانیت، شجاعت و مسئولیت‌پذیری چیست؟

نویسنده: زینب خاتون شیرین‌کار

پی‌نوشت

[۱]. شیخ کلینی، الکافی، ج۸، چهارم، تهران:‌ دار الکتب الإسلامیة، ۱۴۰۷ ق، ص۲۵۷.

[۲]. شیخ صدوق، الأمالی، ششم، تهران: کتابچی، ۱۳۷۶ش، ص۲۳۵.

[۳]. رک: رسول جعفریان، حیات فکری و سیاسی امامان شیعه علیهم‌السلام؛ مهدی پیشوایی، سیره پیشوایان.