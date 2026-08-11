به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با ورود انبوه زائران به نجف اشرف جهت احیای سالگرد رحلت پیامبر اکرم (ص)، نهادهای خدماتی، عتبه مقدس علوی و دائره بهداشت استان نجف، طرح عملیاتی گستردهای را آغاز کردند تا امنیت بهداشتی و رفاه زائران در طول مسیرهای ورودی و شهر قدیمی نجف به طور کامل تأمین شود.
به گزارش الصباح، همزمان با با عزاداری سالروز وفات حضرت محمد (ص)، عتبه مقدس علوی با همکاری حکومت محلی و دستگاههای خدماتی و بهداشتی استان نجف اشرف، اجرای طرح جامع ساماندهی و خدماترسانی خود را آغاز کرد به گونه ای که این مراسم بهطور رسمی با اهتزاز پرچم سیاه عزاداری در صحن مطهر حیدری و با حضور مقامهای رسمی، دینی و شخصیتهای اجتماعی منطقه افتتاح شد.
این منبع افزود: با آغاز حرکت عزاداران از صبح روز دوشنبه، زائران از سه محور اصلی شامل محور شرقی کوفه به نجف، محور جنوبی مناذره به مرکز استان و محور شمالی جاده کربلا به نجف به سمت حرم مطهر امام علی (ع) در حال حرکت هستند.
حیدر رحیم، مسئول رسانهای عتبه علوی اعلام کرد: ۲۵۰ موکب خدماتی در بافت قدیمی شهر و اطراف حرم زیر پوشش امدادرسانی مستقیم قرار گرفتهاند و مواد غذایی پایه، قالبهای یخ و آب آشامیدنی میان آنها توزیع میشود.
وی افزود: مهمانسراهای عتبه علوی و مراکز اسکان زائران در ورودیهای شهر، ظرفیت خود را برای توزیع روزانه دهها هزار پرس غذای گرم افزایش دادهاند.
از سوی دیگر، حیدر گبون السلامی، مدیر بخش شعائر و زیارتهای میلیونی دیوان استان نجف، از ثبت رسمی ۷۱۳ موکب عزاداری تا کنون خبر داد و افزود: این موکبها عمدتاً در دو محور اصلی پلهای ثوره العشرین تا حرم و منطقه موسوم به مقبره نجف تا صحن مطهر مستقر شده اند و به ارائه خدمات، برگزاری مراسم عزاداری و مجالس شبانه میپردازند.
زین العابدین الاسدی، مدیرکل بهداشت استان نجف اشرف نیز با اشاره به طرحهای اجرایی در حوزه سلامت و درمان ، از بهکارگیری ۱۰۸ دستگاه آمبولانس شامل ناوگان بهداشت نجف، الحشد الشعبی، عتبه علوی، نیروهای کمکی بغداد و فرودگاه و ۴۴ پایگاه درمانی ثابت و سیار در طول مسیرها خبر داد.
همچنین تمامی بیمارستانها و مراکز درمانی استان در حالت آمادهباش قرار گرفته و تیمهای نظارت بهداشتی بهصورت شبانهروزی بر کیفیت مواد غذایی و آب آشامیدنی موکبها نظارت میکنند.
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