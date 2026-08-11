پیروزی ایران در جنگ رمضان، نقطه عطفی در گسترش جهانی گفتمان مقاومت است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدعلی امانی، دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا، با اشاره به پیامدهای پیروزی جمهوری اسلامی ایران در جنگ رمضان، این پیروزی را منشأ تحولات نوین و مهمی در منطقه غرب آسیا و نظام بین‌الملل دانست و گفت: یکی از ثمرات مقاومت ایران اسلامی در برابر دشمنان آمریکایی ـ صهیونیستی و مهره‌های آنها، گسترش گفتمان مقاومت در سطح جهانی بوده است.

وی افزود: مفهوم «مقاومت» در علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، نه یک پدیده نوظهور، بلکه یکی از مفاهیم بنیادین در تاریخ تعاملات انسانی و ساختارهای قدرت است. مقاومت، به معنای عام آن، واکنشی است که جوامع یا گروه‌ها در برابر آنچه «تعدی»، «مداخله» یا «سلطه» می‌خوانند، نشان می‌دهند؛ اما آنچه این پدیده را در قرن بیست‌ویکم متمایز کرده، تغییر شکل آن از یک کنش محلی و محدود به یک جریان دارای ابعاد جهانی و فراملی است. در این میان، جنگ رمضان حکم یک نقطه عطف تاریخی را دارد.

دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی یکی از دلایل اصلی جهانی شدن گفتمان‌های مقاومت را توانایی این گفتمان‌ها در پیوند زدن مطالبات محلی با مفاهیم جهان‌شمول عنوان کرد و اظهار داشت: مفاهیمی نظیر عدالت، حاکمیت ملی، کرامت انسانی و حق تعیین سرنوشت، ستون‌های اصلی بسیاری از این گفتمان‌ها هستند.

امانی ادامه داد: هنگامی که یک جنبش یا جامعه، مبارزه خود را در چارچوب این مفاهیم مورد پذیرش در نظام بین‌الملل تعریف می‌کند، عملاً قادر است همدلی و حمایت افکار عمومی در سایر نقاط جهان را جلب کند.

وی تصریح کرد: در واقع، مقاومت دیگر نه صرفاً دفاع از مرزهای جغرافیایی، بلکه دفاع از «ارزش‌ها» و «هویت‌هایی» است که از سوی جریان‌های جهانی‌ساز یا مداخلات خارجی تهدید می‌شوند.

وی با اشاره به نقش رسانه‌ها در شکل‌گیری و گسترش گفتمان مقاومت گفت: طی دهه‌های گذشته، روایت‌گری غالب از بحران‌ها و منازعات در انحصار رسانه‌های جریان سلطه بود؛ اما ظهور رسانه‌های مستقل و انسان‌رسانه‌ها، این انحصار را درهم شکست.

امانی افزود: امروز، کنشگران و جوامع محلی قادرند روایت مستقیم، بی‌واسطه و بلادرنگ خود را از رخدادها به گوش جهانیان برسانند.

وی این روند را موجب «واقعی شدن روایت» دانست و ادامه داد: این واقعی شدن روایت به جریان‌های مقاومت اجازه داده است تا با تولید محتوای چندرسانه‌ای و اثرگذار، افکار عمومی جهانی را درگیر کرده و تصویر مخدوش‌شده‌ای را که ممکن است از سوی رقبا ارائه شود، به چالش بکشند.

دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی اظهار داشت: اکنون جهانیان با جبهه حق و گفتمان مقاومت بیش از پیش آشنا شده و روزبه‌روز گرایش بیشتری نسبت به آن پیدا می‌کنند.

وی با بیان اینکه ترس جریان سلطه از رشد و توسعه گفتمان مقاومت کاملاً مشهود است، گفت: رمزگشایی از وحشت و ترس جریان سلطه از رشد و توسعه گفتمان مقاومت کاملاً مشهود است.

امانی با اشاره به نقش جمهوری اسلامی ایران در این معادله جدید افزود: در این معادله جدید، جمهوری اسلامی ایران به عنوان نماد جبهه حق در برابر باطل، نقش بسیار پررنگ و ارزنده‌ای ایفا کرده است که باید در سایه انسجام ملی از آن صیانت نمود.

وی ادامه داد: گفتمان مقاومت در این میانه، به مثابه سپری در برابر هضم شدن در جریان‌های سلطه‌محور عمل می‌کند.

امانی خاطرنشان کرد: کشورهای سلطه‌گر که به دنبال تثبیت الگوهای مداخله‌گرایانه خود در جهان هستند، با گفتمان مقاومت به مثابه یک چالش روبه‌رو می‌شوند؛ چراکه این مقاومت، نظم طراحی‌شده از سوی آنها را برهم می‌زند و به سایر جوامع نشان می‌دهد که گزینه‌های دیگری برای زیست سیاسی و اجتماعی وجود دارد.

وی در پایان تأکید کرد: باید این روند تا غلبه نهایی این گفتمان مقدس در سرتاسر جهان ادامه پیدا کند.

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