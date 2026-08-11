چرا آمریکا باید به ایران غرامت بپردازد؟

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سفارت ایران در تونس در واکنش به اظهارات شب گذشته ترامپ در مورد موضوع غرامت در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «سیاستها، اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران در طول یک قرن گذشته، بهطور مستقیم و غیرمستقیم، باعث جان باختن صدها هزار ایرانی شده است که ۱۹ مورد از این اقدامات و جنایات در زیر آمده است:
۱۹۴۲–۱۹۴۵ — اشغال و حضور نظامی آمریکا در ایران
۱۹۵۳ — کودتای ۱۹ اوت و سرنگونی دولت منتخب ایران
۱۹۵۳–۱۹۷۹ — حمایت سیاسی، امنیتی و نظامی از رژیم شاه
۱۹۷۹ — مسدود کردن داراییهای ایران و آغاز تحریمهای آمریکا
۱۹۸۰ — قطع روابط دیپلماتیک با ایران
۱۹۸۰ — عملیات نظامی آمریکا در ایران (شکست طبس)
۱۹۸۰–۱۹۸۸ — حمایت آمریکا از صدام در جریان حمله به ایران
۱۹۸۸ — سرنگونی پرواز ۶۵۵ ایرانایر و شهادت ۲۹۰ نفر
۱۹۹۵ — اعمال تحریمهای جامع اقتصادی و تجاری آمریکا علیه ایران
۱۹۹۶ — قانون تحریمهای ایران و لیبی (ILSA)
۲۰۰۶–۲۰۱۲ — تشدید تحریمهای هستهای و مالی
۲۰۱۲ — تحریمهای شدید علیه بانک مرکزی و بخش نفت ایران
۲۰۱۸ — خروج آمریکا از برجام و بازگرداندن تحریمها
۲۰۱۸–۲۰۲۰ — اجرای سیاست «فشار حداکثری» علیه ایران
۲۰۲۰ — ترور سردار شهید قاسم سلیمانی در بغداد
۲۰۲۰–۲۰۲۴ — گسترش تحریمهای اقتصادی و نفتی
۲۰۲۵–۲۰۲۶ — تشدید فشارها و حملات نظامی علیه ایران
۲۰۲۵–۲۰۲۶ — به شهادت رساندن رهبر معظم ایران
۲۰۲۵–۲۰۲۶ — حمله به مدرسه ابتدایی در میناب و کشته شدن تعداد زیادی از دانش آموزان
و بسیاری اقدامات و جنایات دیگر.
سفارت ایران این سؤال را مطرح کرد که با این اقدامات و جنایات حالا چه کسی باید غرامت بپردازد؟ ایران، که همواره از خود دفاع کرده است، یا آمریکا، که بارها به ایران آسیب رسانده است؟
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