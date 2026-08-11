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با اشاره به ادعای اخیر ترامپ؛

چرا آمریکا باید به ایران غرامت بپردازد؟

۲۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۴
کد مطلب: 1851378
چرا آمریکا باید به ایران غرامت بپردازد؟

سفارت ایران در تونس با برشمردن ۱۹ اقدام دولت آمریکا علیه ایران در طی سال‌های اخیر به این پرسش پاسخ داد که چرا آمریکا باید به ایران غرامت بپردازد؟

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سفارت ایران در تونس در واکنش به اظهارات شب گذشته ترامپ در مورد موضوع غرامت در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «سیاست‌ها، اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران در طول یک قرن گذشته، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم، باعث جان باختن صدها هزار ایرانی شده است که ۱۹ مورد از این اقدامات و جنایات در زیر آمده است:

۱۹۴۲–۱۹۴۵ — اشغال و حضور نظامی آمریکا در ایران

۱۹۵۳ — کودتای ۱۹ اوت و سرنگونی دولت منتخب ایران

۱۹۵۳–۱۹۷۹ — حمایت سیاسی، امنیتی و نظامی از رژیم شاه

۱۹۷۹ — مسدود کردن دارایی‌های ایران و آغاز تحریم‌های آمریکا

۱۹۸۰ — قطع روابط دیپلماتیک با ایران

۱۹۸۰ — عملیات نظامی آمریکا در ایران (شکست طبس)

۱۹۸۰–۱۹۸۸ — حمایت آمریکا از صدام در جریان حمله به ایران

۱۹۸۸ — سرنگونی پرواز ۶۵۵ ایران‌ایر و شهادت ۲۹۰ نفر

۱۹۹۵ — اعمال تحریم‌های جامع اقتصادی و تجاری آمریکا علیه ایران

۱۹۹۶ — قانون تحریم‌های ایران و لیبی (ILSA)

۲۰۰۶–۲۰۱۲ — تشدید تحریم‌های هسته‌ای و مالی

۲۰۱۲ — تحریم‌های شدید علیه بانک مرکزی و بخش نفت ایران

۲۰۱۸ — خروج آمریکا از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها

۲۰۱۸–۲۰۲۰ — اجرای سیاست «فشار حداکثری» علیه ایران

۲۰۲۰ — ترور سردار شهید قاسم سلیمانی در بغداد

۲۰۲۰–۲۰۲۴ — گسترش تحریم‌های اقتصادی و نفتی

۲۰۲۵–۲۰۲۶ — تشدید فشارها و حملات نظامی علیه ایران

۲۰۲۵–۲۰۲۶ — به شهادت رساندن رهبر معظم ایران

۲۰۲۵–۲۰۲۶ — حمله به مدرسه ابتدایی در میناب و کشته شدن تعداد زیادی از دانش آموزان

و بسیاری اقدامات و جنایات دیگر.

سفارت ایران این سؤال را مطرح کرد که با این اقدامات و جنایات حالا چه کسی باید غرامت بپردازد؟ ایران، که همواره از خود دفاع کرده است، یا آمریکا، که بارها به ایران آسیب رسانده است؟

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