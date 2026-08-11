قدرت واقعی انسان در کنترل نفس است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق باقری دوین در مراسم عصر امروز در حرم مطهر بانوی کرامت، با اشاره به فرارسیدن ایام شهادت پیامبر اکرم(ص)، امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع)، اظهار کرد: این ایام فرصتی برای درس‌آموزی از زندگی پیامبر(ص)، اخلاق امام حسن(ع) و سیره تربیتی امام رضا(ع) است.

وی با اشاره به سفارش پیامبر اکرم(ص) درباره قرآن و اهل‌بیت(ع)، افزود: رسول خدا(ص) همواره امت را به تمسک به قرآن و عترت سفارش می‌کردند و این دو میراث گران‌بها تا قیامت از یکدیگر جدا نخواهند شد.

باقری دوین با استناد به آیه ۱۲۸ سوره توبه، پیامبر اکرم(ص) را دلسوز و حریص بر هدایت مردم دانست و گفت: پیامبر(ص) نسبت به رنج و مشکلات مردم بی‌تفاوت نبود و برای هدایت و تربیت آنان تلاش می‌کرد.

استاد حوزه با بیان اینکه اخلاق و رفتار پیامبر(ص) باید الگوی زندگی مسلمانان باشد، خاطرنشان کرد: رسول خدا(ص) در برخورد با مردم، به‌ویژه کودکان و افراد ضعیف، نهایت رأفت و مهربانی را داشت و حتی در کوچک‌ترین مسائل، کرامت انسان‌ها را حفظ می‌کرد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت کنترل خشم، گفت: پیامبر اکرم(ص) پهلوان واقعی را کسی معرفی کردند که بتواند بر خشم و خواسته‌های نفسانی خود غلبه کند؛ از این رو قدرت حقیقی انسان تنها در توان جسمانی نیست، بلکه در تربیت و کنترل نفس است.

باقری دوین در پایان با اشاره به ویژگی‌های پیامبر خاتم(ص) در قرآن کریم، بر ضرورت الگوگیری از اخلاق، رأفت و سیره تربیتی آن حضرت تأکید کرد و گفت: جامعه اسلامی باید با تأسی به سیره پیامبر(ص) در مسیر اخلاق، مهربانی و دستگیری از نیازمندان حرکت کند.