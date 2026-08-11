به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی ماندگاری در مراسم شب گذشته حرم مطهر بانوی کرامت با اشاره به مأموریت پیامبران الهی اظهار کرد: پیامبران تنها برای موعظه و توصیه اخلاقی نیامده‌اند، بلکه مأموریت اصلی آنان تربیت انسان و تبدیل جامعه به جامعه‌ای متشکل از بندگان واقعی خداوند است.

وی با بیان اینکه دشمنان اهل‌بیت(ع) با معلم اخلاق بودن آنان مشکلی نداشتند، افزود: آنچه برای دشمن خطرناک بود، نقش تربیتی اهل‌بیت(ع) و توانایی آنان در تربیت انسان‌هایی بود که زندگی خود را بر اساس بندگی خداوند تنظیم کنند؛ ازاین‌رو پیامبران و امامان(ع) تلاش کردند حقیقت «لا اله الا الله» را در زندگی مردم محقق کنند.

ماندگاری با اشاره به اینکه گفتن «لا اله الا الله» به تنهایی برای رسیدن به حقیقت توحید کافی نیست، تصریح کرد: حقیقت این شعار آن است که انسان ابتدا هرگونه ادعای خدایی و فرعونیت طاغوت را نفی کند و سپس بندگی خداوند را بپذیرد؛ بنابراین نفی طاغوت بخش جدایی‌ناپذیر توحید است.

وی ادامه داد: یکی از نشانه‌های تربیت‌یافتگی انسان در مکتب انبیا این است که در برابر طاغوت تسلیم نشود و عزت و استقلال خود را حفظ کند. اگر انسان تنها به موعظه اخلاقی بسنده کند اما در برابر جریان باطل و طاغوت زمان خود موضعی نداشته باشد، هنوز حقیقت «لا اله الا الله» در زندگی او به‌طور کامل محقق نشده است.

استاد حوزه با اشاره به تفاوت میان موعظه و تربیت خاطرنشان کرد: فردی که صرفاً موعظه می‌کند مانند کسی است که کنار گود نشسته و دیگران را راهنمایی می‌کند، اما مربی وارد میدان می‌شود و برای تربیت انسان‌ها و اصلاح زندگی آنان تلاش می‌کند. پیامبران الهی برای تربیت انسان‌ها وارد میدان شدند و به همین دلیل دشمنان با آنان مقابله کردند.

وی با بیان اینکه همه پیامبران برای تحقق بندگی خداوند در زندگی انسان‌ها مبعوث شدند، گفت: قرآن کریم مأموریت پیامبران را دعوت مردم به خدا و خارج کردن آنان از بندگی طاغوت معرفی می‌کند و این مسیر در طول تاریخ ادامه داشته است.

ماندگاری همچنین با اشاره به نقش انقلاب اسلامی در گسترش گفتمان نفی طاغوت اظهار کرد: به برکت انقلاب اسلامی و مجاهدت‌های امام خمینی(ره)، رهبر معظم انقلاب، شهدا و مردم، شعار توحید و مقابله با استکبار در بخش‌هایی از جهان گسترش پیدا کرده است و امروز جریان‌های مختلفی در جهان اسلام نسبت به سلطه‌گری و استکبار حساسیت بیشتری پیدا کرده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه تحقق آرمان‌های انقلاب نیازمند استمرار این مسیر است، افزود: حرکت در مسیر توحید و نفی طاغوت با یک اقدام مقطعی به پایان نمی‌رسد و جامعه باید تا زمانی که زمینه حاکمیت حق و از بین رفتن سلطه طاغوت فراهم شود، در این مسیر استقامت کند.

سخنران حرم مطهر در ادامه با اشاره به مفهوم «جاء الحق و زهق الباطل» بیان کرد: آمدن حق و از بین رفتن باطل از وعده‌های الهی است و همه پیامبران برای تحقق حق تلاش کردند، هرچند میزان پذیرش امت‌ها در دوره‌های مختلف یکسان نبوده است.

وی با بیان اینکه هدایت‌پذیری مردم یکی از عوامل مهم تحقق اهداف انبیا و اولیای الهی است، گفت: هرگاه یک جامعه آمادگی پذیرش هدایت الهی را داشته باشد، حتی با وجود مشکلات و دشمنی‌های فراوان می‌تواند حرکت بزرگی را رقم بزند و زمینه تحقق ارزش‌های توحیدی را فراهم کند.

ماندگاری در پایان با اشاره به مسئولیت جامعه اسلامی در عصر حاضر خاطرنشان کرد: وظیفه ما تنها حفظ ظاهری شعائر دینی نیست، بلکه باید حقیقت بندگی خدا، نفی طاغوت، تربیت انسان و حرکت در مسیر حق را در زندگی فردی و اجتماعی خود محقق کنیم.

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