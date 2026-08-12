به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله سید محمد سعیدی، در دیدار مسئولان و دست‌اندرکاران موکب حرم مطهر بانوی کرامت در عراق با اشاره به فرمایشات امام هشتم علیه‌السلام خطاب به ابن‌شبیب، به تبیین سه مرحلهٔ هم‌دلی با اصحاب امام حسین(ع) پرداخت و آن را شامل مراحل قلبی، زبانی و عملی دانست.

آیت‌الله سعیدی تأکید کرد: نخستین گام، باور قلبی و اعتقاد راسخ به راه اهل‌بیت(ع) است، چنان‌که دشمنی دشمنان نیز ریشه در عمق جان آنان دارد.

وی با یادآوری واقعهٔ کربلا، به تلاش امام حسین(ع) برای آگاه‌سازی لشکر دشمن اشاره کرد و افزود: حضرت با پوشیدن عمامه و عبای رسول‌الله(ص) و در دست گرفتن قرآن، هویت خود را به دشمنان یادآوری کردند تا مبادا ناآگاهانه دست به ریختن خون حجت خدا بیالایند، اما دشمنان پاسخ دادند که از روی «بغض علی(ع)» با ایشان می‌جنگند.

وی در ادامه، بیان زبانی «یا لیتنی کنت معهم» را مرحلهٔ دوم دانست و تصریح کرد: این گفتار باید از سر صداقت باشد، آن‌گاه مرحلهٔ سوم که عمل است، تحقق می‌یابد.

تولیت حرم حضرت معصومه(س) با اشاره به برگزاری باشکوه مراسم اربعین حسینی در موکب این آستان، این حرکت را نماد عملیِ همراهی با امام حسین(ع) برشمرد و از تلاش‌های خالصانهٔ خادمان، از جمله اجرای برنامه‌های متنوع، شعارهای انقلابی و نمایش صحنی از حرم مطهر در عراق، قدردانی کرد.

آیت‌الله سعیدی، اربعین را «رودخانه‌ای جاری و پویا» توصیف نمود و افزود: این مراسم هر سال با ویژگی‌های نوین خود، نشان‌دهندهٔ حیات و پویایی مکتب اهل‌بیت(ع) است.

وی از حضور فعال اقشار مختلف مردم، هماهنگی با ولایت فقیه و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی، به‌عنوان جلوه‌های برجستهٔ این همایش عظیم یاد کرد و بر لزوم بهره‌گیری از تجارب گذشته، توجه به نیازهای سال جاری و برنامه‌ریزی برای آینده، به‌منظور اعتلای هرچه بیشتر این موکب تأکید نمود.

آیت الله سعیدی در پایان ضمن آرزوی توفیق برای خادمان، خاطرنشان ساختند: اربعین، مراسمی زنده و صاحب‌دار است که صاحب اصلی آن، امام زمان(عجل‌الله تعالی فرجه) است و همهٔ ما نوکران آن حضرت به‌شمار می‌آییم.