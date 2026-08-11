ارادت عمیق مردم عراق به رهبر شهید و نظام اسلامی در اربعین مشهود بود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هادی محمودنژاد، مدیر موکب حرم مطهر بانوی کرامت در عمود ۱۰۸۰ مسیر نجف به کربلا، در دیدار مسئولان این موکب با آیت‌الله سید محمد سعیدی، تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)، گزارشی جامع از فعالیت‌ها و خدمات این موکب در ایام اربعین حسینی سال ۱۴۰۵ ارائه کرد.

وی در ابتدا از فرصت فراهم‌شده برای خدمت به زائران اباعبدالله الحسین(ع) قدردانی کرد و تأکید نمود که این توفیق، مرهون برکت وجود مقدس کریمهٔ اهل‌بیت(ع) است.

ارادت عمیق مردم عراق به رهبر شهید و نظام اسلامی مشهود است

محمودنژاد با اشاره به ارادت مثال‌زدنی مردم عراق به ساحت مقدس حضرت معصومه(س)، خاطرنشان ساخت که این علاقه‌مندی، به‌ویژه پس از شهادت قائد عظیم‌الشأن امت اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (رضوان‌الله تعالی‌علیه)، به شکل بی‌سابقه‌ای تقویت شده است.

وی تصریح کرد: آنچه ما در مسیر موکب، از مسئولان عراقی، موکب‌داران، آحاد مردم، جوانان و حتی اصحاب رسانه مشاهده کردیم، نشان می‌داد که هیچ‌یک از زائران و میزبانان، سخن خود را بدون اشاره به شخصیت والای رهبر شهید آغاز نمی‌کردند و این ابراز ارادت، از عمق جان و باور آنان سرچشمه می‌گرفت.

وی افزود: نظام‌های استکباری تمام تلاش خود را برای به شهادت رساندن و سپس کمرنگ‌کردن عزت این شخصیت بزرگوار به کار بستند، اما آنچه در عراق و در ایام اربعین مشهود بود، جز عزتی الهی و فراگیر، چیزی نبود.

تقدیر از سه عشیره بزرگ عراقی به دستور تولیت

مدیر موکب با یادآوری تأکید قبلی آیت‌الله سعیدی مبنی بر اختصاص محور امسال به تقدیر از برگزارکنندگان مراسم تشییع رهبر شهید، گزارشی از اجرای این برنامه ارائه داد و گفت:

بر اساس اطلاعات واصله و تأیید دوستان در حشدالشعبی، سه عشیرهٔ بزرگ متشکل از یازده قبیله در مسیر نجف به کربلا، در مراسم تشییع شهید والامقام، سنگ تمام گذاشته بودند که با هماهنگی‌های صورت‌گرفته، خادمان آستان مقدس به دیدار این عشایر اعزام شدند و مراسم تقدیر از آنان برگزار گردید که استقبال بین‌نظیر آنان از خادمان، نشان‌دهندهٔ عمق ارادت به رهبر شهید و پیوند عمیق دو ملت ایران و عراق بود.

وی افزود: بسیاری از میهمانان و شرکت‌کنندگان در این نشست‌ها تأکید داشتند که این شهادت، مختص به مردم ایران نیست و رهبر شهید، قائد امت اسلامی و رهبر آزادگان جهان بوده و هست و آنان در آن سه روز، مراسم عزاداری و بزرگداشت برگزار کردند و خدا را بر این عزت الهی شاکرند.

برنامه‌ها و خدمات گسترده موکب آستان مقدس در عمود ۱۰۸۰

محمودنژاد سپس به تشریح فعالیت‌های موکب در بخش‌های مختلف پرداخت و اعلام کرد که خدمات ارائه‌شده شامل حوزه‌های فرهنگی (برادران و خواهران)، رسانه، آشپزخانه، اسکان، ایستگاه‌های صلواتی، آب و چای عراقی، فضاسازی، درمانگاه موکب (با همکاری هلال‌احمر)، تعمیرات کیف و کفش، تعمیرات کالسکه و ویلچر، عینک و موبایل، اداره پست، انبار، حمل‌ونقل، امور مالی، کارپردازی، حراست، تأسیسات برق و ساختمان، صوت، مداحان، مجریان و نیز حضور ۴۴ مهمان بین‌المللی در بخش‌های مختلف بوده است.

وی به حضور فعال گروه‌های دخترانه در قالب «قرارگاه دختران مسلمان» که از سال گذشته به دستور تولیت محترم راه‌اندازی شده بود، اشاره کرد و گفت: امسال نیز این قرارگاه با محوریت حضرت معصومه(س) به میزبانی از دخترانی از ۲۹ ملیت (۲۳۸ نفر از خانواده‌های شهدا) و نیز ۱۵۰ نفر از خانواده معظم شهدا، برنامه‌های ویژای برگزار کرد که شامل بدرقه، پذیرایی و اجرای برنامه‌های فرهنگی بود.

محوریت معرفی رهبر شهید و افشای جنایات استکبار

مدیر موکب با اشاره به تأکید تولیت بر محوریت معرفی شخصیت رهبر شهید و افشای جنایات رژیم‌های آمریکا و اسرائیل، افزود: با توجه به حضور میلیونی زائران از ده‌ها کشور، فرصت مغتنمی برای روشنگری دربارهٔ جنایات این رژیم‌ها فراهم شد. همچنین تجمعات خیابانی «خونخواهی» هر شب با حضور موکب‌داران عراقی و برافراشتن پرچم‌های انتقام، برگزار گردید که نشان‌دهندهٔ عزم جهانی برای پیگیری خون شهید والامقام بود.

برگزاری محافل عبادی، قرآنی و پاسخگویی به شبهات

وی افزود: از دیگر برنامه‌های اجرا شده در موکب حرم مطهر می توان به برپایی هر شبه کرسی تلاوت قرآن، نماز جماعت در سه وعده (برای برادران و خواهران) ، پاسخگویی به سؤالات شرعی و شبهات در بخش آقایان و بانوان، مراسم‌های روزانه پس از نماز عصر و برنامه‌های شبانه با پخش مستقیم از شبکه افق و شبکه سه و برنامه‌های شاخص توسط حاج حسین یکتا که مورد استقبال گسترده قرار گرفت اشاره کرد.

میزبانی از مسئولان، عتبات، حشدالشعبی و عشایر

محمودنژاد همچنین از میزبانی موکب از مسئولان ایرانی و عراقی، موکب‌داران، قاریان، عشایر و نمایندگان عتبات حسینی و عباسی خبر داد و گفت: امسال سه گروه از عتبهٔ مقدسهٔ سیدالشهدا(ع) در موکب حضور یافتند. همچنین همکاری نزدیک و ارزشمند حشدالشعبی قهرمان و شهیدپرور در حوزه‌های امنیتی و اجرایی، نقشی کلیدی در موفقیت برنامه‌ها داشت.

وی در پایان با تشکر از هماهنگی‌های دفتر تولیت، از زحمات شبانه‌روزی خادمان در بخش‌های مختلف از جمله آشپزخانه (که تا ساعت ۱۲ شب فعال بود)، خدمات ۲۴ ساعتهٔ تعمیرات، تأمین سوخت و یخ و سایر خدمات، تقدیر کرد.

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