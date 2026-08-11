بشار اسد به اعدام محکوم شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاه جنایی دمشق حکم اعدام بشار اسد، رئیس‌جمهور پیشین سوریه، را به اتهام قتل عمد و با قصد قبلی صادر کرد. این دادگاه همچنین ماهر اسد، برادر بشار اسد، را به اتهام قتل عمد و با قصد قبلی و شکنجه به اعدام محکوم کرد.

دادگاه همچنین حکم اعدام عاطف نجیب، رئیس پیشین دستگاه امنیت سیاسی درعا، را به اتهام قتل عمد و با قصد قبلی و شکنجه صادر کرد.

دادگاه اعلام کرد: عاطف نجیب اقدام به شکنجه شمار زیادی از بازداشت‌شدگان کرده و مسئول کشته شدن بسیاری از آنان بوده است.

همچنین دادگاه جنایی دمشق به‌صورت غیابی، فهد الفریج، لؤی العلی، قصی میهوب، وفیق ناصر و طلال العیسمی را به اعدام محکوم کرد.



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