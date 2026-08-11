پخش روزانه پنج ساعت برنامه زنده از موکب حرم حضرت معصومه(س) در عراق

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدحسین کشکولی، مدیر شبکهٔ افق و مسئول بخش رسانه‌ای موکب در عمود ۱۰۸۰ مسیر نجف به کربلا، در دیدار مسئولان موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) با آیت‌الله سعیدی، به ارائهٔ گزارشی از فعالیت‌های گستردهٔ رسانه‌ای و برنامه‌های شاخص این موکب در ایام اربعین حسینی پرداخت.

وی با قدردانی از توفیق خدمت‌گذاری در مسیر مشایه، از رشد چشمگیر فعالیت‌های رسانه‌ای موکب در سال جاری خبر داد و گفت: با بهره‌گیری از تجارب سال گذشته، امسال تولیدات رسانه‌ای از نظر کمیت و کیفیت گسترش یافت و روزانه حدود پنج ساعت برنامهٔ زنده از موکب پخش می‌شد که در میان مواکب مسیر، کم‌نظیر بود. علاوه بر این، ده‌ها اثر کوتاه رسانه‌ای نیز در طول ایام اربعین تولید و منتشر شد.

کشکولی در ادامه، برگزاری همایش بین‌المللی با محوریت شخصیت رهبر شهید، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، را یکی از رویدادهای کم‌نظیر تاریخ پیاده‌روی اربعین دانست و تأکید کرد که این ارزیابی، بازخورد نخبگان و فرهیختگان حاضر در مسیر بوده است.

وی ادامه داد: در این همایش که روز پنجشنبه پیش از اربعین برگزار شد، گروه‌های مختلفی که در تشییع پیکر مطهر رهبر شهید نقش داشتند، از جمله روسای عشایر، راننده و محافظان خودروی حامل پیکر، فرماندهان حشدالشعبی، مداحان، شعرا و موکب‌داران همجوار، دعوت شدند و با وجود حملهٔ روز پیش از مراسم به عراق و وضعیت آماده‌باش امنیتی، همگی با اشتیاق فراوان حضور یافتند و این میزبانی را تبرکی از جانب حضرت معصومه(س) توصیف کردند.

کشکولی با اشاره به بازتاب گستردهٔ این همایش در فضای مجازی عراق، از ارادت عمیق زائران عراقی به حرم مطهر سخن گفت و خاطرنشان کرد: بسیاری از عراقی‌ها هنگام ورود به زیر سایه‌بان موکب، چنان تبرک می‌جستند و با دیواره‌های آن برخورد می‌کردند که گویی در صحن حرم مطهر حضور دارند. حتی یکی از فرماندهان ارشد حشدالشعبی که مسئولیت امنیت حمل پیکر را بر عهده داشت، با وجود مخالفت با حضور در برابر دوربین، لحظاتی در موکب نشست و پیش از ورود، حالتی همچون زیارت ضریح از خود نشان داد.

مدیر شبکهٔ افق در ادامه به راهپیمایی خونخواهی که یک روز پیش از اربعین از عمود ۱۰۸۰ آغاز شد، اشاره کرد و آن را رویدادی با شکوه و بازتاب رسانه‌ای مطلوب دانست که توانست پیام خونخواهی رهبر شهید را در فضای رسانه‌ای منطقه زنده کند.

کشکولی همچنین از ضبط مصاحبه‌های متعدد با شخصیت‌های عراقی دربارهٔ دیدگاه‌شان نسبت به رهبر شهید، جمهوری اسلامی و آمریکا خبر داد و با ذکر نمونه‌ای عینی، به سخنان جوان عراقی با چفیهٔ سرخ اشاره کرد که در گفت‌وگو با خبرنگار موکب، ضمن ابراز ارادت به رهبر معظم انقلاب، گفته بود: «من حرفی با آقا مجتبی ندارم؛ ایشان باید به من فرمان جهاد بدهند. سربازان شما در عراق، سلاح‌به‌دست منتظر حکم شما هستند و اینجا خانهٔ دوم شماست.» این جوان عراقی همچنین حضرت معصومه(س) را نه به‌عنوان یک امامزادهٔ صرف، بلکه به‌مثابهٔ یک فرماندهٔ لشکر و حرم را پادگانی برای آماده‌سازی نیروها توصیف کرده بود.

وی در پایان، ضمن تقدیر از همکاری صمیمانهٔ مدیر موکب و مجموعهٔ اجرایی، پشتیبانی، آشپزخانه، تشریفات و فضاسازی که امکان ارائهٔ تصویری شایسته از حرم مطهر را فراهم آوردند، بر ضرورت برنامه‌ریزی برای امتداد این حرکت در عراق تأکید کرد و اظهار امیدواری نمود که این موفقیت‌ها، زمینه‌ساز ترویج گفتمان انقلاب اسلامی و مکتب اهل‌بیت(ع) در سطح فراملی گردد.

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