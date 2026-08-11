به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در تضاد با تلاشهای گسترده رژیم صهیونیستی طی ۷۸ سال گذشته برای جذب یهودیان از سراسر جهان با شعار فراهم کردن سرزمینی امن، نظرسنجیهایی که از افزایش مهاجرت معکوس صهیونیستها از اراضی اشغالی حکایت دارند، یکی پس از دیگری منتشر میشوند. روندی که نگرانیها در تلآویو را افزایش داده است.
براساس گزارش پایگاه خبری «الجزیره نت»، آخرین نظرسنجی منتشرشده از سوی سازمان پخش رژیم صهیونیستی نشان میدهد که نزدیک به یکپنجم صهیونیستها طی دو سال گذشته به مهاجرت از اراضی اشغالی فکر کردهاند.
بر اساس این نظرسنجی که با مشارکت یک نمونه تصادفی شامل ۲۳۵۸ صهیونیست انجام شده است، ۱۸ درصد شرکتکنندگان یعنی تقریباً یکپنجم آنها، طی سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ میلادی به مهاجرت از اراضی اشغالی فکر کردهاند، در حالی که ۸۲ درصد پاسخ منفی دادهاند.
این نظرسنجی میزان گسترش پدیده مهاجرت معکوس در رژیم صهیونیستی را نیز بررسی کرده است. حدود یکسوم شرکتکنندگان گفتهاند فردی را میشناسند که طی دو سال گذشته از اراضی اشغالی مهاجرت کرده است. همچنین ۴۱ درصد از شرکتکنندگان نسبت به تعداد افرادی که از رژیم صهیونیستی مهاجرت میکنند ابراز نگرانی کردهاند.
بهطور کلی، آمار مهاجرت معکوس از رژیم صهیونیستی طی چهار سال گذشته افزایش چشمگیری داشته و به سطحی بیسابقه رسیده است. این روند در سال ۲۰۲۴ میلادی به اوج خود رسید و مجموع افرادی که برای همیشه اراضی اشغالی را ترک کردهاند از ۱۵۰ هزار نفر فراتر رفت. آن هم در شرایطی که اختلافات عمیقی درباره هویت دولت رژیم صهیونیستی وجود دارد و وضعیت اقتصادی و امنیتی نیز رو به وخامت گذاشته است.
مهاجرت در محاسبات انتخاباتی
با نزدیک شدن انتخابات رژیم صهیونیستی، نظرسنجی انجامشده توسط مؤسسه خصوصی «کانتار» نشان داد مسئله مهاجرت صهیونیستها به خارج از کشور توجه فزایندهای پیدا کرده است؛ انتخاباتی که قرار است ۲۷ اکتبر آینده برگزار شود.
۱۲ درصد شرکتکنندگان گفتند نتایج انتخابات آینده ممکن است بر تصمیم آنها درباره ادامه اقامت در رژیم صهیونیستی یا مهاجرت از این رژیم تأثیر بگذارد.
در مقابل، حدود دو سوم شرکتکنندگان اعلام کردند نتایج انتخابات بر تصمیم آنها تأثیری نخواهد داشت، در حالی که نزدیک به یکپنجم گفتند نمیدانند آیا نتایج انتخابات بر تصمیمشان تأثیر خواهد گذاشت یا خیر.
نتایج همچنین اختلاف آشکاری میان حامیان ائتلاف حاکم و مخالفان رژیم صهیونیستی را نشان داد.
در میان حامیان ائتلاف دولت، ۷۰ درصد گفتند نسبت به تعداد افرادی که از اراضی اشغالی مهاجرت میکنند نگرانی ندارند، در حالی که ۲۲ درصد نسبت به این مسئله ابراز نگرانی کردند.
اما در میان حامیان مخالفان دولت، حدود ۶۰ درصد گفتند نسبت به شمار مهاجران نگران هستند و حدود یکچهارم نیز اعلام کردند نگرانیای در این زمینه ندارند.
مهاجرت و نتانیاهو
این شکاف سیاسی هنگام پرسش از صهیونیستها درباره «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی، آشکارتر میشود.
بر اساس گزارشی که ماه گذشته توسط «الیاس کرام»، خبرنگار شبکه الجزیره، تهیه شده است، نظرسنجیها نشان میدهند حدود یکچهارم صهیونیستها یعنی ۲۳ درصد در صورتی که نتانیاهو دولت آینده رژیم صهیونیستی را تشکیل دهد، به ترک اراضی اشغالی فکر میکنند.
این گزارش اشاره میکند که تلاشهای دولت نتانیاهو برای تغییر ساختار قدرت قضایی و کاهش اختیارات دیوان عالی، دادستان کل و رئیس سازمان اطلاعات داخلی، از مهمترین عواملی بوده که هزاران صهیونیست را به خیابانها کشانده است.
در این اعتراضات همچنین فراخوانهایی برای نافرمانی مدنی و سرپیچی از دستورات نظامی مطرح شد. مسئلهای که نشانهای از شکاف عمیق اجتماعی در رژیم صهیونیستی تلقی میشود.
از فکر مهاجرت تا مهاجرت واقعی
نشانههای افزایش مهاجرت صرفاً به نگرانیها یا قصد افراد محدود نمیشود. نتایج این نظرسنجی همزمان با دادههایی منتشر شده که از افزایش قابل توجه شمار صهیونیستهایی که برای دورههای طولانی به خارج از اراضی اشغالی مهاجرت میکنند، حکایت دارد.
هفته گذشته، سازمان پخش اسرائیل به نقل از پژوهشی که دانشگاه تلآویو بر اساس دادههای اداره مرکزی آمار انجام داده است، اعلام کرد حدود ۲۶۸ هزار و ۵۰۹ صهیونیست طی سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ برای حداقل سه ماه از اراضی اشغالی، خارج و در خارج از رژیم صهیونیستی اقامت داشتهاند.
این سازمان این رقم را رکوردی در سالهای اخیر توصیف کرده است.
بر اساس همین پژوهش، حدود ۹۰ هزار صهیونیست طی سال گذشته برای حداقل سه ماه از اراضی اشغالی مهاجرت کردهاند. رقمی که به گفته سازمان پخش رژیم صهیونیستی بهمراتب بیشتر از میانگین ثبتشده طی دهه گذشته است.
روز پنجشنبه، روزنامه «معاریو» به نقل از پژوهشی از اداره مالیات رژیم صهیونیستی گزارش داد تعداد صهیونیستهایی که کشور را ترک میکنند دو برابر شده است. این روزنامه اشاره کرد افزایش شدید مهاجرت عمدتاً در میان افراد دارای درآمدهای بالا، کارکنان حوزه فناوری پیشرفته و پزشکی و همچنین افراد ۴۰ تا ۵۰ ساله ثبت شده است.
این روزنامه همچنین اعلام کرد زیان مالیاتی احتمالی دولت رژیم صهیونیستی از این روند به حدود ۱.۲ میلیارد شکل در سال، معادل ۴۰۰ میلیون دلار، رسیده است.
پیش از این نیز روزنامه «اسرائیل هیوم» فاش کرده بود که نرخ مهاجرت صهیونیستهای ثروتمند بین سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ دو برابر شده است. روندی که به گفته این روزنامه، سالانه صدها میلیون دلار خسارت مالیاتی به دولت وارد میکند.
این روزنامه توضیح داد زیانهای مالیاتی ناشی از مهاجرت این گروه از حدود ۵۰۰ میلیون شکل، معادل ۱۶۶ میلیون دلار در سال ۲۰۱۹ میلادی به ۱.۲ میلیارد شکل معادل ۴۰۰ میلیون دلار در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ افزایش یافته است؛ مسئلهای که نگرانیهایی را در وزارت دارایی اسرائیل ایجاد کرده است.
گزارشهای پیشین رسانههای عبری نیز افزایش مهاجرت از رژیم صهیونیستی را به پیامدهای جنگها، افزایش هزینههای زندگی و بحران سیاسی مرتبط با تلاشهای جریان راست حاکم برای تصویب قوانینی که اختیارات دستگاه قضایی را محدود میکند، نسبت دادهاند.
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