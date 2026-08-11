به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از نیویورک‌تایمز، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با تلاش برای تخریب وجهۀ دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای، آن‌ها را «جهادگر» خواند. این اظهارات که نشان‌دهنده تداوم سیاست‌های ضدمسلمانی در کارزارهای انتخاباتی آمریکا است، خشم جامعه مسلمانان و فعالان حقوق مدنی را برانگیخته است.

ترامپ در سخنانی که تداعی‌گر خوی اسلام‌ستیزانه و فاشیستی اوست، مدعی شد: «ما شاهد انتخاب جهادی‌ها در همه‌جا هستیم». وی با گره زدن نامزدهای مسلمان به مفاهیمی همچون کمونیسم و جهادگرایی، تلاش کرد تا با استفاده از تاکتیک هراس‌افکنی، پایگاه رای خود را علیه حضور مسلمانان در عرصه‌های سیاسی تحریک کند.

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه این سخنان نژادپرستانه، به جامعه سومالیایی‌تبار ساکن آمریکا نیز هجمه برد و گفت: «آن‌ها باهوش نیستند، هیچ استعدادی ندارند، هیچ دستاوردی ندارند و حالا به ما می‌گویند که چطور کشورمان را اداره کنیم». این در حالی است که وی پیش‌تر نیز در اظهاراتی مشابه، مهاجران سومالیایی را «زباله» خوانده بود که نشان از عمق نگاه تحقیرآمیز او به جوامع غیرسفیدپوست دارد.

در همین راستا، برخی چهره‌های مسلمان که در انتخابات اخیر به پیروزی‌هایی دست یافته‌اند، هدف حملات مستقیم ترامپ قرار گرفته‌اند. از جمله «عبد السید» (Abdul El-Sayed) در انتخابات مقدماتی سنا در ایالت میشیگان و «زهران ممدانی» (Zohran Mamdani) در انتخابات شهرداری نیویورک. ترامپ با انتشار تصاویری جهت‌دار در شبکه‌های اجتماعی، هواداران خود را علیه این افراد شوراند و با متنی دروغین مدعی شد: «آن‌ها برای تصاحب خانه و اموال شما می‌آیند».

دکتر عبدالسید در واکنش به این هجمه‌های نژادپرستانه، در گفت‌وگو با شبکه «سی‌ان‌ان» (CNN) با حملۀ متقابل به ترامپ گفت: «تصویر ترامپ و همسرش، افرادی را نشان می‌دهد که همدیگر را دوست ندارند، اما در جهت کسب میلیاردها دلار از جیب شما متحد شده‌اند؛ در حالی که تصویر من و همسرم، دو انسانی را نشان می‌دهد که حقیقتاً یکدیگر را دوست دارند».

فضای اسلام‌ستیزانه حاکم بر حزب جمهوری‌خواه تنها محدود به ترامپ نیست؛ به‌طوری‌که «تیم اسکات» (Tim Scott)، سناتور کارولینای جنوبی و رئیس کمیته سناتوری جمهوری‌خواه، با دفاع از تبلیغات علیه السید، ادعاهایی مبنی بر همسویی او با گروه‌های مقاومت را مطرح کرد. همچنین، افرادی نظیر «تامی تابروویل» (Tommy Tuberville)، سناتور آلاباما، با وقاحت تمام، نامزدهای مسلمان را «اسلام‌گرای رادیکال» و «تروریست» نامیدند.

در این کارزار نفرت‌پراکنی، «نانسی میس» (Nancy Mace)، نماینده کارولینای جنوبی، نیز از غافله عقب نماند و در سخنانی سخیف ادعا کرد که «هر مسلمانِ صاحب منصب در آمریکا، یک اسب تروآ و تهدیدی برای امنیت ملی و جمهوری ماست». ادبیایتی که نشان می‌دهد که چگونه نهادهای قدرت در آمریکا از کلیدواژه «امنیت ملی» برای سرکوب حضور مسلمانان در عرصه عمومی بهره می‌گیرند.

با این حال، برخی صداهای معدود در داخل اردوگاه جمهوری‌خواهان نیز نسبت به این روند هشدار دادند. «بیل کسیدی» (Bill Cassidy)، سناتور لوئیزیانا، در واکنشی متفاوت این اظهارات را محکوم کرد.

همچنین «ادوار احمد میچل»، معاون مدیر «شورای روابط آمریکایی-اسلامی» (کِر - CAIR)، ضمن انتقاد شدید از ترامپ هشدار داد که «رئیس‌جمهور ترامپ با توصیف کارگزاران مسلمان به عنوان تهدید، عملاً هدفی را بر پشت مسئولان منتخب مسلمان در سراسر کشور قرار می‌دهد».

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