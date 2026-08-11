به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در اوج تنشها و نارضایتیهای گستردهی شیعیان افغانستان از حکومت کنونی کابل در آستانه 5 سالگی، بهتازگی یک مقام شیعهی طالبان در یک گفتوگوی مفصل تلویزیونی با انکار وضعیت ناگوار جامعهی تشیع، مدعی شد که حذف مذهب تشیع در دستور کار حکومت طالبان نیست و نخبگان شیعه در ساختارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حضور فعال و مشارکت فراگیر دارند.
این ادعا از سوی دکتر عبداللطیف نظری، معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان در گفتوگو با خبرنگار بیبیسی فارسی اظهار شده است.
مقام شیعهی حکومت طالبان استانهای دایکندی و بامیان را با ۳۲ استان دیگر افغانستان مقایسه کرد و گفت که در این دو استان شیعهنشین، اکثر کارمندان دولت شیعه هستند.
این اظهارات در حالی است که هیچ شیعهی افغانستانی در سمت استاندار، معاون و رئیس ادارات حکومتی در این دو استان حضور ندارد و تمامی شیعیان در سطوح پایین و به عنوان کارمند عادی در ادارات محلی مشغول به کار هستند. از مجموع ۲۶ ریاست در دو استان بامیان و دایکندی، تنها یکی از رؤسا شیعه و هزاره است که در سمت ریاست بهداشت دایکندی منصوب شده و سایر ریاستها در این دو استان در اختیار غیرشیعیان است.
آقای نظری در این گفتوگوی تلویزیونی کوشید مشکلات عمیق شیعیان را در حاکمیت طالبان کتمان کند و نشان دهد که اوضاع برای جامعهی تشیع ایدهآل است. او معتقد است شیعیان افغانستان در تصمیمگیریهای کلان ملی نقش دارند و نخبگان آنان همچنان در عرصههای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مشارکت میکنند، اما هیچ سندی برای تأیید این موضع خود ارائه نکرد.
برای همه روشن است که تمام تصمیمگیریهای کلان ملی در حاکمیت طالبان، در نشستهای کابینه اتخاذ میشود، اما آیا شخص آقای نظری به عنوان یک مسئول شیعه در حکومت، در این نشستها تاکنون حضور داشته است؟ اگر حضور داشته، باید آن را بیان کند و تصریح کند در کدام تصمیمات به عنوان یک شیعه توانسته تأثیرگذار باشد؟
مقام شیعهی حکومت طالبان بیان داشت که طی چند ماه اخیر سفرهای متعددی به مناطق شیعهنشین افغانستان داشته و با بزرگان شیعه گفتوگو کرده و میگوید نمایندگان مردمی این مناطق خواستار تعامل با طالبان هستند؛ یعنی از حکومت طالبان رضایت دارند. اما توضیح نداد که در مناطق شیعهنشین طی پنج سال اخیر چند جاده آسفالت شده، چه تعداد مرکز بهداشتی ایجاد شده، چند مدرسه برای فرزندان شیعه تأسیس شده، چه میزان برای جوانان شیعه زمینهی اشتغالزایی فراهم آمده و یا چند پروژهی اقتصادی در این مناطق به بهرهبرداری رسیده است.
حکومت طالبان در پنج سال گذشته صدها پروژهی اقتصادی را افتتاح و بهرهبرداری کرده، اما هیچیک از این پروژهها در استانهای بامیان و دایکندی اجرا نشده و این نشان میدهد که شیعیان همچنان از تبعیض در توسعهی متوازن رنج میبرند. اما آقای نظری این مسائل مهم و حیاتی را در یک گفتوگوی تلویزیونی انکار میکند. میتوان گفت او در تعریف از حکومت طالبان و توجه محدودیتهای جامعه تشیع، کاسه داغتر از آش شده است!
طالبان مذهب شیعه را حذف نکرده است!
عبداللطیف نظری بهصراحت اظهار کرد که حذف مذهب جعفری در سیاست حکومت طالبان وجود ندارد و شیعیان را حذف نکرده است و همچنان شیعیان از حقوق شهروندی برخوردار هستند.
این مقام شیعهی حکومت طالبان ظاهراً متوجه نیست که تدریس فقه جعفری از مدارس و دانشگاهها، بهویژه از دانشگاه بامیان که استانی کاملاً شیعهنشین است، حذف شده است. از سوی دیگر، آقای نظری ظاهراً در جریان نیست که ایام محرم توسط طالبان محدود شده، پرچمهای عزاداری از خانههای مردم و خیابانها پایین کشیده شده و همچنین نمیبیند که بزرگان شیعه به دلیل برگزاری مراسمهای مذهبی بازداشت و زندانی شدهاند.
این اظهارات خلاف انتظار و توقعات جامعهی تشیع است و تمام نخبگان، از جمله علمای شیعه، دانشجویان و فعالان اجتماعی، با محدودیتهای شدید مواجهاند. احوال شخصیهی شیعه از سوی طالبان به رسمیت شناخته نمیشود و فقه حنفی بر احوال شخصیهی شیعیان حاکم است. اگر مسئلهای برای آقای نظری پیش آید، با او بهعنوان یک شیعه رفتار نمیشود، بلکه فقه حنفی بر او اعمال میگردد.
علاوه بر این، ملاهبتالله آخوندزاده، رهبر حکومت طالبان و تعدادی از وزرای کابینهی آنان، از جمله وزیر تحصیلات عالی و وزیر امر به معروف، بارها بهوضوح بیان کردهاند که در افغانستان تنها یک مذهب وجود دارد و آن حنفی است و هیچ مذهب دیگری رسمیت ندارد. اما آقای نظری به نیابت از آنان ادعا میکند که سیاست تنگنظرانهای در حکومت طالبان وجود ندارد.
این در حالی است که در جریان پنج سال گذشته بارها وزارتخانهها و ادارات دستخوش تغییرات کلی در کابینه و حکومتداری شدهاند، اما هیچ تغییری در جایگاه مقامات شیعهی حکومت طالبان به وجود نیامده و این نشان میدهد که هیچ سیاست مثبتی در قبال جایگاه شیعیان در حکومت طالبان وجود ندارد.
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