طرز فکر حکام عربی منطقه، مانند عمرسعد است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین محمدمهدی ماندگاری طی سخنانی در محفل معارفی حرم بانوی کرامت اظهار داشت: دشمنان دین با معلم اخلاق بودن اهل بیت(ع) مشکل نداشتند بلکه با مربی بودن اهل بیت(ع) مشکل داشتند چون می دانستند اگر اهل بیت(ع) در جایگاه مربی باشند بازار شرک، کفر و نفاق تعطیل می شود چون تمام اولیا و انبیاء و اهل بیت(ع) اقامه کننده توحید بودند، نفی طاغوت می کرند و ظلم ستیز و عدالت خواه بودند.

وی افزود: عمر سعد می دانست حق با سیدالشهداست اما به خاطر وعده یزید برای حکومت ری مقابل حسین بن علی(ع) ایستاد؛ امروز نیز حاکمان کشورهای عربی می دانند حق با ایران است اما برای بقای حکمرانی خودشان با آمریکا همراه شده‌اند.

سخنران حرم بانوی کرامت خاطرنشان کرد: مردم و امت ها به جای اینکه پیامبران و ائمه معصومین علیهم السلام که ظلم ستیز و عدالت گستر بودند را یاری کنند، ظلم پذیر شدند؛ چراکه عقلشان در چشمشان بود و همراه ظالمان شدند و از خاندان اهل بیت(ع) دوری کرند.

وی آیه ۲۴ سوه انفال را بسیار تامل برانگیز دانست و تاکید کرد: خداوند دراین آیه می فرماید انسان دارای سه حیات است که اولین مورد، حیات نباتی است و روزی تمام خواهد شد؛ دومین مورد حیات حیوانی است و سومین مورد، حیات انسانی، معنوی و الهی است که تامین کننده این حیات پذیرش ولایت خداوند و رسول خداست و هر کسی آن را قبول کند هیچ گاه از بین نخواهد رفت و حیات ابدی خواهد داشت.

ماندگاری یادآور شد: رسول خدا و اهل بیت(ع) فقط معلم اخلاق نیستند بلکه مربی نیز هستند و عمده ترین کار مربی بشارت و انذار نسبت به عاقبت امور است؛ بنابراین عاقل کسی است که همواره آخر را اول ببیند.

سخنران حرم بانوی کرامت خاطرنشان کرد: عده ای وقتی سوار کشتی می شوند ابتدا خود را به دست ناخدا می سپارند اما وقتی طوفان می شود به سراغ خدا می روند در حالی که انسان عاقل از همان ابتدا خود را به جای ناخدا به خدا می سپارد.

وی تاکید کرد: مربی با هدایت، بشارت و انذار بشریت مسیر قبولی بندگان را فراهم می کند و عاقل کسی است که آخرت را در دنیا مشاهده کند و این مسئله با اطاعت از دسورات الهی و رسول خدا و اهل بیت(ع) امکان پذیر است.

ماندگاری اظهار داشت: طبق آیات قرآن در روز قیامت عده ای خواهند گفت اگر ما سخنان خدا و رسول خدا را اطاعت کرده بودیم جهنمی نمی شدیم و امروزه نیز دشمنان نیز تلاش می کند امت اسلام به کلام قرآن گوش ندهند.

سخنران حرم بانوی کرامت گفت: طبق آیه ۵۹ سوره نساء وظیفه ما این است که مطیع دستورات الهی و رسول خدا باشیم و خود را ملزم به انجام واجبات و ترک محرمات بدانیم.

وی در پایان گفت: ماموریت اول ما اطاعت ازدستورات الهی و ماموریت دوم ما خدمت به بشریت با جهاد مالی تحت عناوین مختلف است و سومین ماموریت، برائت از دشمنان و مبارزه با مستکبران عالم است.

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