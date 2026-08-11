به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «شورای روابط آمریکایی-اسلامی» (CAIR)، که به عنوان بزرگ‌ترین سازمان حقوق مدنی مسلمانان در آمریکا شناخته می‌شود، امروز با صدور بیانیه‌ای تند، لفاظی‌های کینه‌توزانه و اسلام‌ستیزانه «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا را محکوم کرد. این شورا هشدار داد که ادبیات تهاجمی رئیس‌جمهور، عملاً «هدفی را بر پشت مسئولان منتخب مسلمان در سراسر این کشور قرار داده است».

دونالد ترامپ روز گذشته در جریان سخنرانی در دفتر بیضی کاخ سفید، با تکرار مواضع خصمانه خود مدعی شد: «ما شاهد انتخاب جهادی‌ها در همه‌جا هستیم. چه کمونیسم باشد چه جهادگرایی، این‌ها در حال انتخاب شدن هستند». این سخنان رئیس‌جمهور آمریکا، نشان‌دهنده عمق نفوذ تفکرات رادیکال و ضداسلامی در عالی‌ترین سطح اجرایی این کشور است.

«ادوارد احمد میچل» (Edward Ahmed Mitchell)، معاون مدیر ملی شورای روابط آمریکایی-اسلامی، در بیانیه‌ای صریح تصریح کرد: «رئیس‌جمهور ترامپ با توصیف کارگزاران مسلمان به عنوان تهدیدی برای ملت ما، امنیت جانی مقامات منتخب مسلمان را در سراسر کشور به بازی گرفته است. همه آمریکایی‌ها فارغ از نژاد یا مذهب، حق مشارکت در خدمات عمومی را دارند».

این نهاد حقوق مدنی تأکید کرد که این نوع سخنان خطرناک از سوی شخصِ رئیس‌جمهور، عامل اصلی افزایش شکایات مربوط به تعصبات ضداسلامی است؛ به‌طوری‌که در سال ۲۰۲۵ میلادی، رکورد بی‌سابقه ۸ هزار و ۶۸۳ شکایت در این زمینه به ثبت رسیده است. به گفته این شورا، نفرت علیه مسلمانان به دلیل حضور سیاستمدارانی در قدرت که تاب تحمل حضور مسلمانان در فرایندهای سیاسی را ندارند، از کنترل خارج شده است.

میچل خاطرنشان کرد: «سخنان ترامپ با هدف تحقیر مشارکت مسلمانان در حیات سیاسی بیان شده است، اما این اقدامات تنها عزم مسلمانان را برای ایستادگی در برابر بی‌عدالتی و ادامه فعالیت‌های اجتماعی در داخل و خارج از آمریکا جزم‌تر می‌کند».

این شورا همچنین با اشاره به انتشار تصاویر اسلام‌ستیزانه در صفحات رسمی رئیس‌جمهور آمریکا، تأکید کرد که هیچ نژاد یا مذهبی مالک انحصاری این کشور نیست. این بیانیه واکنشی مستقیم به سیاست‌های فاشیستی ترامپ است که تلاش می‌کند با ایجاد دوقطبی‌های کاذب، جامعه مسلمانان را منزوی کند.

در بخش دیگری از این بیانیه، شورای روابط آمریکایی-اسلامی از موضع‌گیری «بیل کسیدی» (Bill Cassidy)، سناتور جمهوری‌خواه لوئیزیانا، که سخنان نژادپرستانه هم‌حزبی‌های خود را محکوم کرده بود، تمجید کرد. کسیدی تأکید کرده بود که مسلمانان باید به عنوان فرد قضاوت شوند، نه بر اساس کلیشه‌های تبعیض‌آمیز.

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