به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) اعلام کرد که استانهای بامیان و دایکندی به نخستین مناطق عاری از دفع مدفوع در فضای باز در افغانستان تبدیل شدهاند.
تاجالدین اویواله، نمایندهی یونیسف در افغانستان، روز دوشنبه ۱۹ مرداد در پیامی در شبکهی اجتماعی ایکس نوشت که استان دایکندی، امسال پس از بامیان، به دومین استان عاری از مدفوع در فضای باز تبدیل شده است. به گفتهی او، هماکنون ۶۲۷ هزار نفر در ۹ شهرستان این استان از خدمات بهداشتی مبتنی بر مشارکت جامعه بهرهمند هستند؛ امری که به ایجاد محیطی سالمتر برای کودکان کمک میکند.
استان شیعهنشین بامیان پیشتر در سال ۲۰۱۸ میلادی با جمعیتی بیش از نیم میلیون نفر، به عنوان نخستین استان افغانستان که وضعیت عاری از دفع مدفوع در فضای باز را بهدست آورده بود، شناخته شد. این پیشرفت نتیجهی سالها تلاش برای گسترش دسترسی به توالتهای بهداشتی و ترویج رفتارهای بهداشتی در سطح جوامع محلی است.
گفتنی است دفع مدفوع در فضای باز یکی از عوامل اصلی گسترش بیماریهای ناشی از آلودگی آب و بهداشت نامناسب بهشمار میرود و کودکان بیش از سایر گروهها در معرض پیامدهای منفی آن قرار دارند. یونیسف بارها تأکید کرده که دسترسی به آب سالم، بهداشت محیط و بهداشت فردی نقش حیاتی در حفاظت از سلامت کودکان و کاهش بیماریهای قابل پیشگیری دارد.
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