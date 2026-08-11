به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد طی ۲۴ ساعت گذشته، یک شهید که بر اثر جراحات وارده جان باخته و یک مجروح به بیمارستانهای این منطقه منتقل شدهاند.
این وزارتخانه در گزارش آماری روزانه خود درباره شمار شهدا و مجروحان ناشی از تجاوزات رژیم صهیونیستی به نوار غزه، اعلام کرد که شماری از قربانیان همچنان زیر آوار و در خیابانها باقی ماندهاند و نیروهای امدادی و دفاع مدنی تاکنون به دلیل ناتوانی در دسترسی به آنها، موفق به انتقال این افراد نشدهاند.
وزارت بهداشت فلسطین با اشاره به تداوم تلفات انسانی در غزه اعلام کرد: از زمان اعلام آتشبس در ۱۱ اکتبر سال گذشته، ۱۲۵۹ نفر به شهادت رسیده و ۴۱۴۶ نفر دیگر مجروح شدهاند. همچنین پیکر ۸۰۷ نفر نیز از زیر آوار خارج شده است.
بر این اساس، مجموع شهدای تجاوزات رژیم صهیونیستی به نوار غزه از آغاز این تجاوزات تاکنون به ۷۳ هزار و ۳۸۷ نفر و شمار مجروحان نیز به ۱۷۴ هزار و ۲۵۷ نفر رسیده است.
وزارت بهداشت فلسطین همچنین رژیم صهیونیستی را به تداوم هدف قرار دادن نوار غزه با وجود اعلام آتشبس متهم کرد و گفت که این حملات همچنان غیرنظامیان و زیرساختهای این منطقه را هدف قرار میدهد.
این وزارتخانه تأکید کرد که در سایه تداوم حملات و محدودیتهای موجود، وضعیت انسانی در نوار غزه همچنان رو به وخامت است.
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