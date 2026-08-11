کشتن جوانان شیعه در کابل به جرم دزدی؛ گزارشگر سازمان ملل خواستار تحقیق فوری شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در کابل، اعلام کرد که صبح دوشنبه(۱۹ مرداد) چهار «سارق مسلح» در حوزه هجدهم امنیتی پس از ورود به یک خانه و درگیری با نیروهای طالبان کشته شدند و دو قبضه تفنگچه از آنان به دست آمد.
این در حالی است که زدران، حدود ۱۰ روز پیش نیز از کشته شدن ۷ «سارق مسلح» دیگر در درگیری با نیروهای امنیتی طالبان در حوزه هشتم شهر کابل خبر داده بود.
در مقابل، منابع محلی و رسانههای مستقل گزارش دادهاند که هر دو گروه قربانیان، جوانان هزاره و شیعه بودهاند.
به گفته این منابع، چهار جوان در دشتبرچی (غرب کابل) با شلیک مستقیم نیروهای طالبان کشته شده و سپس به عنوان سارق معرفی شدهاند. دربارهی هفت نفر دیگر نیز خانوادهها اعلام کردهاند که قربانیان غیرنظامی بودهاند، هیچ سلاحی نزد آنان یافت نشده و در برخی موارد پس از تیراندازی، گردن دو تن با چاقو بریده شده است.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، خواستار تحقیق فوری و بیطرفانه درباره کشته شدن این افراد شد که نیروهای طالبان آنان را به اتهام دزدی مسلحانه تیرباران کردهاند.
بنت روز دوشنبه ۱۹مرداد در صفحه ایکس خود تأیید کرد که چهار نفر امروز و هفت نفر دیگر چند روز پیش در مناطق حوزههای امنیتی کابل کشته شدهاند و در این باره «نگرانیهای جدی» وجود دارد.
او تأکید کرد که هرگونه استفاده از نیروی مرگبار باید مطابق قوانین بینالمللی حقوق بشر باشد.
با این حال طالبان تاکنون روایت رسمی خود را تغییر نداده و این اقدامات را مقابله با سارقان مسلح توصیف کردهاند.
گزارشگر سازمان ملل با اشاره به الگوی مکرر خشونت علیه اقلیتهای مذهبی، بر ضرورت تحقیق شفاف و پاسخگویی تأکید کرده است.
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