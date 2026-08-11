به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شهر کازان در جمهوری تاتارستان شاهد آغاز عملیات بازسازی یکی از مهمترین بناهای میراث فرهنگی اسلامی خود است. مسجد «رجب» (Masjid-e Rajab) که به عنوان قدیمیترین مسجد چوبی این شهر شهرت دارد، قرار است طبق طرحهای مصوب، جانی تازه بگیرد.
این طرح مرمتی که با هدف حفظ و احیای هویت معماری اسلامی تدوین شده، شامل تغییرات ظریف و دقیق در ساختار و نمای بیرونی بنا است. بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، رنگ سنتی «سبز چمنی» به عنوان رنگ اصلی نما انتخاب شده و تزئینات جانبی نیز با رنگ «عاجی» رنگآمیزی خواهند شد تا جلوهای متمایز به بنا ببخشند. همچنین، بخشی از تزئینات گلدسته (مناره) با استفاده از طلاکوب (سیمطلایی/ورق طلا) بازسازی خواهد شد.
یکی از نکات برجسته این پروژه، نصب سیستم نورپردازی مدرن (Architectural Lighting) است که به منظور برجسته کردن ویژگیهای هنری و تاریخی بنا در ساعات شب طراحی شده است. علاوه بر این، در راستای ایمنی و بهینهسازی دسترسی برای نگهداری ساختمان، حفاظهای ویژهای روی سقف نصب خواهد شد که این بنای ارزشمند را برای دهههای آینده حفظ میکند.
تاریخچه این مسجد به سال ۱۸۹۷ میلادی بازمیگردد، زمانی که در محدوده کارخانه ریسندگی کتان «آلافوزوف» (Alafuzov) برای استفاده کارگران مسلمان این مجموعه بنا شد. این مسجد در آن دوران نه تنها مرکز عبادت، بلکه کانون گردهمایی کارگران مسلمان و هسته مرکزی حیات اجتماعی آنان محسوب میشد.
با آغاز دهههای سیاه محدودیت دینی در قرن بیستم، این مسجد در دهه ۱۹۳۰ میلادی تعطیل شد. سرنوشت این مکان مقدس در دوران حاکمیت سیاستهای ضددینی شوروی، مسیر تلخی را پیمود و به فضاهایی با کاربریهای کاملاً غیرمرتبط از جمله مهدکودک، بیمارستان نظامی و خوابگاه تغییر ماهیت داد که نشاندهنده دوران دشواری برای جامعه مسلمانان منطقه بود.
سرانجام در سال ۱۹۹۳ میلادی و با تغییر شرایط سیاسی، این ساختمان به جامعه مسلمانان بازگردانده شد. بازسازی این مسجد که اکنون به عنوان میراث فرهنگی ثبت شده است، طی سالهای اخیر با اتکا به بودجههای مردمی و همت خیرین صورت گرفته است.
رسانههای روسی نوشتند مسجد رجب اکنون به نمادی از بازگشت ارزشهای دینی در روسیه تبدیل شده که با وجود تمامی فشارهای دوران شوروی، همچنان پابرجا مانده است. این پروژه مرمتی در حالی آغاز شده است که پیشتر نیز دو مسجد تاریخی دیگر در تاتارستان به ثبت آثار فرهنگی رسیدهاند. با اتمام این بازسازیها، کازان بار دیگر شکوه معماری چوبی اسلامی خود را بازخواهد یافت و مسجد رجب به عنوان نگینی در میان بناهای تاریخی این شهر، همچنان به رسالت خود در ترویج شعائر الهی ادامه خواهد داد.
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