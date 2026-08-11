به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع)ـابنا از فارس، حجتالاسلام والمسلمین محمودی، مدیر حوزه علمیه فارس، با اشاره به مسئولیت اجتماعی حوزههای علمیه اظهار کرد: حوزههای علمیه علاوه بر رسالتهای علمی و آموزشی، باید نسبت به مسائل اجتماعی جامعه نیز احساس مسئولیت داشته باشند و در موضوعات مبتلابه مردم، حضور فعال و اثرگذار داشته باشند.
وی با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب درباره نقش حوزههای علمیه در مسائل اجتماعی گفت: امام شهید(رضوان الله علیه) در پیام خود به مناسبت یکصدمین سالگرد تأسیس حوزه علمیه قم، بر ضرورت ورود حوزههای علمیه به مسائل اجتماعی تأکید فرمودند و این موضوع نشان میدهد که حوزه نمیتواند نسبت به مسائل مهم فرهنگی و اجتماعی جامعه بیتفاوت باشد.
مدیر حوزه علمیه فارس ادامه داد: مسئله حجاب و عفاف نیز یکی از موضوعات مهم فرهنگی و اجتماعی امروز جامعه است و لازم است حوزههای علمیه در این زمینه نقش خود را ایفا کنند. نمیتوان این مسئله را صرفاً به یک دستگاه یا نهاد خاص محدود کرد، بلکه نیازمند همکاری و همافزایی مجموعههای مختلف هستیم.
حجت الاسلام والمسلمین محمودی با اشاره به محدودیتهایی که مسئولان دولتی در تصمیمگیریهای مرتبط با این موضوع دارند، خاطرنشان کرد: مسئولان دولتی در بسیاری از موارد خود را محدود به تصمیمات شورای عالی امنیت ملی میدانند، اما در خصوص مسئله حجاب و عفاف همچنان لازم است راهکارهای مناسب فرهنگی و اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد و برای وضعیت موجود چارهاندیشی شود.
وی تأکید کرد: ضرورت دارد در کنار اقدامات قانونی، ظرفیتهای فرهنگی، تبلیغی و اجتماعی نیز فعال شوند و حوزههای علمیه، نخبگان و مجموعههای فرهنگی در این زمینه حضور جدیتری داشته باشند.
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