به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع)ـابنا از فارس، حجتالاسلام والمسلمین دانا عضو مجلس خبرگان رهبری، در نشست بررسی راهکارهای ارتقای وضعیت فرهنگی مسئله حجاب و عفاف در جامعه با تأکید بر اینکه موضوع حجاب و عفاف نیازمند همکاری مجموعهای از دستگاهها و نهادهای اجتماعی است، گفت: در این زمینه همه ارکان مربوطه باید نقش خود را ایفا کنند و نمیتوان انتظار داشت که یک دستگاه به تنهایی بتواند مسئلهای با ابعاد گسترده فرهنگی و اجتماعی را مدیریت کند.
وی افزود: آموزش و پرورش یکی از ارکان مهم در این زمینه است؛ چراکه بخش قابل توجهی از فرآیند فرهنگسازی از دوران مدرسه شکل میگیرد. در شهرستان آباده نیز در این زمینه همکاریهایی انجام شده و دورههای توجیهی برای مجموعههای مرتبط برگزار شده است که میتواند تجربه قابل استفادهای برای دیگر مناطق باشد.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به ضرورت توجه به اصناف و دیگر بخشهای اجتماعی ادامه داد: اصناف نیز باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرند و همانگونه که برای آموزش و پرورش برنامهریزی و دورههای توجیهی انجام میشود، سایر بخشهای جامعه نیز باید توجیه و اقناع شوند. لازم است هر یک از دستگاهها و گروههای اجتماعی، وظیفه و جایگاه خود را در موضوع عفاف و حجاب بشناسند و متناسب با مسئولیت خود اقدام کنند.
حجت الاسلام والمسلمین دانا همچنین بر ضرورت حفظ حضور اجتماعی افراد متدین تأکید کرد و گفت: نباید متدینین به دلیل فضای ایجادشده عقبنشینی کنند و خانهنشینی را انتخاب کنند. حضور اجتماعی و فرهنگی افراد متدین و دغدغهمند میتواند در تقویت فضای فرهنگی جامعه مؤثر باشد و نباید میدان فعالیت اجتماعی را خالی کرد.
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