تمدید بازداشت سه جوان بحرینی بدون اعلام اتهامات

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دادستانی عمومی بحرین بازداشت سه جوان از ساکنان منطقه کرباباد را به مدت ۱۵ روز دیگر و در چارچوب تحقیقات تمدید کرد؛ اقدامی که در ادامه سیاست بازداشت‌های طولانی‌مدت و بدون اعلام جزئیات مربوط به پیشینه یا دلایل بازداشت آنان صورت گرفته است.

هیئت امور اسرای بحرین اعلام کرد این تصمیم شامل حسین علی التاجر، محمد عبدالوهاب حبیب و حسین عبدالإله عبدالنبی می‌شود و این سه جوان همچنان به‌صورت احتیاطی در بازداشت به سر می‌برند؛ این در حالی است که مقام‌های بحرینی تاکنون هیچ جزئیات یا اطلاعات رسمی درباره اتهامات مطرح‌شده علیه آنان یا مبانی قانونی ادامه بازداشتشان منتشر نکرده‌اند.

بر اساس این گزارش، گسترش تصمیم‌های مربوط به تمدید بازداشت موقت و سکوت درباره جزئیات بازداشت‌ها، در چارچوب آنچه تداوم محدودیت‌ها علیه شهروندان و فعالان خوانده شده، صورت می‌گیرد؛ روندی که به گفته این گزارش، جوانان مناطق و روستاهای مختلف را هدف قرار داده و بدون فراهم کردن حداقل تضمین‌های مربوط به دادرسی عادلانه و شفافیت در روندهای قضایی دنبال می‌شود.



.........

پایان پیام/ ۲۱۸

