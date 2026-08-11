به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم افتتاحیه و نخستین جلسه سلسله‌دروس آموزشی و پژوهشی «زندگی‌نامه داستانی» با حضور مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس و مقاومت، استاد مدرس و نویسنده برجسته حوزه زندگی‌نامه داستانی و جمعی از پژوهشگران، نویسندگان و علاقه‌مندان به ادبیات مقاومت، روز دوشنبه در سالن قصر شیرین موزه برگزار شد.

این سلسله‌دروس با مشارکت سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس و مقاومت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس وکانون فرهنگی «مهوا» و با تدریس دکتر نصرت‌الله محمودزاده، نویسنده و پژوهشگر برجسته حوزه زندگی‌نامه داستانی، در ۱۰ جلسه برگزار می‌شود.

نخستین جلسه این دوره با موضوع «چرا زندگی‌نامه داستانی؟؛ تعاریف، ضرورت‌ها و نیازها» برگزار شد و در آن مبانی نظری، ضرورت‌ها، ظرفیت‌ها و الزامات نگارش زندگی‌نامه داستانی با رویکردی آموزشی و پژوهشی مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این مراسم، علی‌اصغر جعفری، مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، با تأکید بر اهمیت برگزاری این دوره اظهار کرد: تجربه ارزشمند و متراکم دفاع مقدس هشت‌ساله به ما آموخت که آنچه توانستیم در قالب یک گفتمان درست و هنری منتقل کنیم، برای نسل امروز بیشتر از مسیر کتاب، فیلم و ادبیات قابل دریافت است. جنگ‌های اخیر مانند جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، نسل جوان را با سختی‌ها و ایستادگی ملت ایران آشنا کرد، اما اگر امروز برای ثبت و روایت این حوادث اقدام نکنیم، فردا دچار خسران خواهیم شد.

وی با اشاره به ضرورت معرفی درست قهرمانان ملی افزود: ما صدها آرش کمانگیر را از دست داده‌ایم؛ صدها انسان بزرگ که هرکدام برای دفاع از کشور جان خود را به میدان آوردند. نسل جوان ما دغدغه‌مند است و زبان خود را بهتر می‌شناسد؛ بنابراین باید این استعدادها را آموزش دهیم و توانمند کنیم تا ارزش‌ها و حماسه‌های این سرزمین را به شکلی هنرمندانه و عالمانه به نسل‌های آینده منتقل کنند.

مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با اشاره به استقبال گسترده از این دوره گفت: حدود ۴۰۰ نفر به صورت برخط ثبت‌نام کرده‌اند و ۵۰ نفر نیز به شکل حضوری در این دوره حضور دارند. این استقبال، ظرفیت قابل توجهی است و امیدواریم از میان این جمع دست‌کم ۵۰ نویسنده توانمند شناسایی شوند و تا پایان سال ۵۰ اثر فاخر تولید و منتشر شود.

در ادامه، سردار مهدی امیریان، رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس و مقاومت، با قدردانی از عوامل و استادان این دوره گفت: این دوره که با همکاری موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و کانون «مهوا» برنامه‌ریزی شده است، یک حرکت راهبردی و مبنایی به شمار می‌رود و اولویت ما تربیت کادر جوان و مستعد در حوزه نویسندگی است.

وی افزود: با توجه به اتفاقات پیش رو و جنگ‌های اخیر، موج جدیدی در حوزه زندگی‌نامه‌نویسی شکل گرفته و جای یک دوره کامل و منسجم آموزشی در این زمینه خالی بود. تلاش ما این است که با برگزاری این سلسله‌دروس، زمینه انتقال تجربه و دانش استادان این حوزه به نسل جدید نویسندگان و پژوهشگران فراهم شود.

امیریان با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای ادامه این دوره اظهار کرد: این سلسله‌دروس در مجموع در ۱۰ جلسه برگزار خواهد شد و در پایان، جزوه آموزشی دوره تولید و در اختیار عموم قرار می‌گیرد. همچنین پس از پایان این دوره، برای افراد توانمند و مستعد، دوره تکمیلی برگزار خواهد شد و از آنان برای تولید آثار فاخر حمایت می‌شود.

در ادامه این مراسم، نصرت‌الله محمودزاده، نویسنده و پژوهشگر برجسته حوزه دفاع مقدس و مدرس سلسله‌دروس «زندگی‌نامه داستانی»، با اشاره به تجربه چهار دهه فعالیت خود در حوزه دفاع مقدس گفت: تجربه ۴۰ ساله من در جبهه، محاصره‌ها، خط‌شکنی‌ها و نوشتن در تاریکی شب‌ها، امروز به مرحله پس دادن این تجربیات رسیده است. پیوند میان سازمان حفظ آثار و دانشگاه تهران و حضور جوانان مشتاق، یکی از دلایل حضور من در این دوره بود.

وی با انتقاد از ایستایی در مسیر پیشرفت نویسندگی اظهار کرد: بزرگ‌ترین اشتباه ما این است که پس از نوشتن دو اثر خوب، تصور کنیم به قله رسیده‌ایم. «خوب»، دشمن «عالی» است و ما هنوز به کتاب‌های فاخر نرسیده‌ایم. هر کتابی که می‌نویسیم باید پلی برای رسیدن به کتابی بهتر باشد.

محمودزاده با اشاره به تجربه خود در حوزه زندگی‌نامه داستانی گفت: پروژه من از سال ۱۳۶۶ آغاز شده و همچنان ادامه دارد. امروز نیز درگیر نگارش زندگی‌نامه «مغز متفکر جنگ؛ شهید حسن باقری» هستم. این مسیر ساده نیست و نمی‌توان تاریخ را به آسانی به نسل بعد تحویل داد.

این نویسنده و پژوهشگر با تأکید بر اهمیت انتقال تجربه و کار تیمی ادامه داد: در این دوره، پشت پرده کتاب‌های نوشته‌شده را باز خواهم کرد؛ بحران‌ها، بن‌بست‌ها و راهگشایی‌ها را با سند و مدرک ارائه خواهم داد و درباره موضوعاتی سخن خواهم گفت که شاید کمتر کسی جرأت بیان یا انجام آنها را داشته باشد.

وی در پایان خطاب به شرکت‌کنندگان گفت: خروجی این دوره باید کسانی باشند که از محمودزاده عبور کرده باشند. خواهش می‌کنم از من عبور کنید؛ چراکه این راه، مسیر توسعه درازمدت و تعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

سلسله‌دروس آموزشی و پژوهشی «زندگی‌نامه داستانی» با هدف تربیت و توانمندسازی نویسندگان، پژوهشگران، دانشجویان و علاقه‌مندان به حوزه ادبیات مقاومت، تاریخ شفاهی و زندگی‌نامه‌نویسی طراحی شده است و در جلسات آینده، ابعاد و مباحث تخصصی این حوزه با محوریت انتقال تجربه و دانش عملی در نگارش زندگی‌نامه داستانی دنبال خواهد شد.

این دوره در مجموع طی ۱۰ جلسه برگزار می‌شود و در پایان، گواهی معتبر به شرکت‌کنندگان اعطا خواهد شد.



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