فشار دیگر طالبان بر شیعیان افغانستان؛ ساکنان نوآباد غزنی یک هفته مهلت تخلیه دارند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی و برخی رسانه‌های افغانستان گزارش داده‌اند که طالبان به ساکنان شهرک نوآباد غزنی یک هفته مهلت داده‌اند تا خانه‌های خود را ترک کنند.

بر اساس این گزارش‌ها، قاری اسماعیل شکیب، رئیس کمیسیون جلوگیری از غصب زمین‌های طالبان در غزنی، روز یک‌شنبه (۱۸ مرداد) شماری از وکیلان گذر و نمایندگان مردم این شهرک را احضار کرده و به آنان هشدار داده‌اند که در صورت عدم تخلیه خانه‌ها و مغازه‌ها در مهلت مقرر، مجبور به تخلیه اجباری خواهند شد.

منابع محلی می‌گویند ساکنان نوآباد که عمدتاً هزاره و شیعه‌مذهب هستند، اعلام کرده‌اند از حقوق خود دفاع می‌کنند و خانه‌هایشان را ترک نخواهند کرد.

شهرک نوآباد در ناحیه ششم شهر غزنی واقع شده و سال‌هاست محل سکونت صدها خانواده شیعه است. طالبان پیش‌تر حدود ۱۸۴۳ جریب زمین این شهرک را «امارتی» اعلام کرده و فشارها برای تخلیه یا بازخرید اجباری زمین را افزایش داده‌اند.

این فشارها در حالی ادامه دارد که طالبان اخیراً به ساکنان شهرک امید سبز (معروف به حاجی نبی) در غرب کابل نیز دستور تخلیه داده‌اند. امید سبز نیز منطقه‌ای عمدتاً هزاره‌نشین و شیعه‌مذهب است و مشابه نوآباد غزنی، با ادعای غصب زمین و اعلام امارتی بودن مواجه شده است.

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