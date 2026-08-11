به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین حدائق، عضو شورای عالی حوزه علمیه فارس، در نشست مسئولان فارس با محوریت مسائل فرهنگی و حجاب و عفاف بر ضرورت آغاز اقدامات عملی حجاب و عفاف از بخش‌هایی که ارتباط مستقیم با مردم دارند تأکید کرد و گفت: باید از اصناف شروع کرد و در این زمینه برنامه مشخصی داشت؛ چراکه اصناف ارتباط گسترده‌ای با اقشار مختلف جامعه دارند و می‌توانند در فضای فرهنگی جامعه اثرگذار باشند.

وی ادامه داد: حداقل افرادی که در ادارات مشغول به کار هستند باید در زمینه حجاب کنترل و نظارت شوند و رعایت ضوابط مربوط به عفاف و حجاب در محیط‌های اداری مورد توجه قرار گیرد.

عضو شورای عالی حوزه علمیه فارس تأکید کرد: برای ارتقای وضعیت فرهنگی حجاب و عفاف لازم است دستگاه‌ها از درون مجموعه‌های خود شروع کنند و ابتدا نسبت به اجرای ضوابط در محیط‌های اداری و کاری اهتمام داشته باشند.

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