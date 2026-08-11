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عضو شورای عالی حوزه علمیه فارس:

رعایت ضوابط مربوط به عفاف و حجاب در محیط‌های اداری مورد توجه قرار گیرد

۲۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۸
کد مطلب: 1851432
رعایت ضوابط مربوط به عفاف و حجاب در محیط‌های اداری مورد توجه قرار گیرد

عضو شورای عالی حوزه علمیه فارس گفت: حداقل افرادی که در ادارات مشغول به کار هستند باید در زمینه حجاب کنترل و نظارت شوند و رعایت ضوابط مربوط به عفاف و حجاب در محیط‌های اداری مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین حدائق، عضو شورای عالی حوزه علمیه فارس، در نشست مسئولان فارس با محوریت مسائل فرهنگی و حجاب و عفاف بر ضرورت آغاز اقدامات عملی حجاب و عفاف از بخش‌هایی که ارتباط مستقیم با مردم دارند تأکید کرد و گفت: باید از اصناف شروع کرد و در این زمینه برنامه مشخصی داشت؛ چراکه اصناف ارتباط گسترده‌ای با اقشار مختلف جامعه دارند و می‌توانند در فضای فرهنگی جامعه اثرگذار باشند.

وی ادامه داد: حداقل افرادی که در ادارات مشغول به کار هستند باید در زمینه حجاب کنترل و نظارت شوند و رعایت ضوابط مربوط به عفاف و حجاب در محیط‌های اداری مورد توجه قرار گیرد.

عضو شورای عالی حوزه علمیه فارس تأکید کرد: برای ارتقای وضعیت فرهنگی حجاب و عفاف لازم است دستگاه‌ها از درون مجموعه‌های خود شروع کنند و ابتدا نسبت به اجرای ضوابط در محیط‌های اداری و کاری اهتمام داشته باشند.

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حجت کهیاری

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