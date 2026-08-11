ملاسلام خیر نیک اندیش عراقی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا در فارس، از پیشرفت عملیات احداث حسینیه «محبین ائمه(ع)» در شهرستان خانقین، استان دیاله عراق واقع در مرز خسروی خبر داد و اظهار کرد: این پروژه با هدف ایجاد فضایی استاندارد برای استراحت زائران سیدالشهدا(ع) در مسیر اربعین حسینی در حال اجراست و تاکنون حدود هشت میلیارد تومان هزینه داشته است.

وی با بیان اینکه این مجموعه برای فراهم‌سازی شرایط مناسب استراحت زائرین طراحی شده، افزود: پس از تکمیل، ظرفیت قابل توجهی برای پذیرایی و اسکان زائران خواهد داشت و می‌تواند به یکی از پایگاه‌های مهم خدمت‌رسانی در ایام اربعین تبدیل شود.

به گفته او، مساحت کل حسینیه ۱۸۰۰ متر مربع و زیرِبنای ساخته‌شده ۴۰۰ متر مربع است که بخش‌های مختلف خدماتی، رفاهی و اقامتی را در خود جای خواهد داد.

ملاسلام با اشاره به روند تأمین مصالح و تجهیزات گفت: بخش مهمی از هزینه‌ها تأمین شده اما برای تکمیل پروژه، همچنان نیازمند مشارکت خیرین هستیم.

وی افزود: در حال حاضر نیاز فوری به درب و پنجره، سیمان، بلوک، سرامیک و موزاییک، کابل و کالای برقی داریم و مشارکت مردم می‌تواند روند ساخت را سرعت ببخشد.

ملاسلام همچنین درباره برآورد مالی پروژه توضیح داد: تا این لحظه حدود هشت میلیارد تومان هزینه شده و پیش‌بینی می‌شود مجموع هزینه‌ها تا پایان کار به حدود پنجاه میلیارد تومان برسد. بخش قابل توجهی از این هزینه‌ها از طریق مشارکت‌های مردمی تأمین شده و همچنان امکان مشارکت برای تکمیل پروژه وجود دارد.

وی ابراز امیدواری کرد: با تکمیل این مجموعه، زائران اربعین بتوانند در مسیر سفر معنوی خود از خدمات مناسب‌تری بهره‌مند شوند و این بنا به پایگاهی امن، استاندارد و درخور شأن زائران حسینی تبدیل شود.

این خیر نیک اندیش عراقی در پایان گفت: افرادی که می خواهند در اجر و پاداش ساخت این حسینیه شریک شوند می توانند کمک های نقدی خود را به شماره کارت ۱۰۴۳۷۱۳۱۰۴ واریز کنند و یا برای ارتباط با شماره تماس ۰۰۹۶۴۷۷۰۸۶۲۵۷۵۳ حاصل فرمایند.

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