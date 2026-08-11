عملیات یمن، پاسخ مشروع به تجاوزات مستمر عربستان است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «محمد عبدالسلام» در بیانیه‌ای اعلام کرد که هیات مذاکره‌کننده دولت یمن هم‌زمان با ادامه تجاوزات علیه مردم یمن، تماس‌ها و دیدارهای خود با طرف‌های مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی را برای تبیین موضع کشورش در قبال تحولات جاری ادامه می‌دهد.

وی تأکید کرد که عملیات نیروهای مسلح یمن علیه کشتی‌های عربستان، نیروها و اردوگاه‌های نظامی این کشور در داخل یمن، در چارچوب پاسخ مشروع به تجاوزات مستمر به ویژه حمله به فرودگاه صنعاء انجام می‌شود.

رئیس هیئت مذاکره‌کننده یمن گفت: صنعاء طی چهار سال به آتش‌بس و کاهش تنش پایبند بوده و هیچ اقدام تجاوزکارانه‌ای علیه عربستان انجام نداده است، اما طرف سعودی از این آتش‌بس برای تشدید هدفمند فشارها در حوزه‌های اقتصادی و معیشتی با هدف فرسوده کردن مردم یمن استفاده کرده است.

وی افزود: عربستان با اعمال محدودیت‌های سختگیرانه در بازرسی کشتی‌های عازم بندر الحدیده، محاصره یمن را تشدید کرده و با تأخیر چندماهه در ورود این کشتی‌ها، فشارهای اقتصادی بر مردم را افزایش داده است.

عبدالسلام همچنین اظهار کرد که بانک‌ها، صرافی‌ها و بازرگانان نیز هدف تصمیماتی قرار گرفته‌اند که از سوی افرادی در عربستان و به نام مقیمان هتل‌های این کشور تدوین می‌شود؛ اقداماتی که بحران انسانی را تشدید، هزینه‌ها را افزایش و با بالا بردن شدید قیمت کالاها، فشار بیشتری بر شهروندان یمنی وارد کرده است.

رئیس هیئت مذاکره‌کننده یمن در ادامه تأکید کرد که صنعاء هرگز درهای گفت‌وگو و مذاکره را نبسته و این طرف سعودی است که از مذاکره خودداری می‌کند؛ موضوعی که اخیراً به‌صراحت اعلام شده و با بیانیه‌های ریاض درباره حمایت از راهکارهای مسالمت‌آمیز در تناقض است.

وی هدف عربستان از خودداری از مذاکره را وقت‌کشی برای تکمیل «توطئه‌ها و آمادگی‌های نظامی» دانست و گفت که هدف از این اقدامات کشاندن یمن به سمت آشوب و جنگ‌های بی‌پایان است.

عبدالسلام در ادامه تأکید کرد که نیروهای مسلح یمن به وظیفه ملی خود برای مقابله با این اقدامات و دفاع از حاکمیت، استقلال و کرامت یمن ادامه خواهند داد تا حقوق کامل مردم این کشور تأمین شود.

رئیس هیئت مذاکره‌کننده یمن گفت: با توجه به ادامه تماس‌ها و رایزنی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، هرگونه روند سیاسی آینده باید به تحقق حقوق مشروع مردم یمن منجر شود.

وی گشایش فرودگاه‌ها و بنادر، پرداخت حقوق کارکنان، ازسرگیری صادرات نفت و گاز و اختصاص درآمدهای حاصل از آن به ارائه خدمات عمومی به همه مردم یمن را از مهم‌ترین مطالبات انسانی برشمرد و تأکید کرد که این موارد در نقشه راه آینده یمن نیز پیش‌بینی شده است.

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