نتانیاهو تجسم شیطان است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ هانتر بایدن، پسر رئیسجمهور سابق آمریکا که در این روزها به یکی از منتقدان اصلی دونالد ترامپ تبدیل شده است، این بار نخستوزیر اسرائیل را هدف قرار داد و او را «تجسمی از شیطان» توصیف کرد.
هانتر بایدن در مصاحبه خود با تاکر کارلسون، دیگر چهره رسانهای منتقد اسرائیل، گفت که «اگر اشاره به این که بنیامین نتانیاهو شیطان مجسم است، یهودستیزی محسوب شود، دیگر نمیدانم به مردم چه بگویم. کافی است چشمانشان را باز کنند.»
وی تأکید کرد که هدف از مطرح شدن اتهاماتی مانند «یهودستیزی»، سرکوب انتقادات از نتانیاهو است.
بایدن در این مصاحبه به ترامپ هم حمله کرد و تأکید کرد که این رئیسجمهور تأثیرات منفی بسیاری را در تاریخ مدرن آمریکا به جای گذاشته و «تماماً به ضرر» این کشور عمل کرده است.
هانتر بایدن پیشتر هم رئیسجمهور کنونی آمریکا را «عوضی» خطاب کرده و گفته بود که ترامپ به جای حل مشکلات، همه چیز را به گردن جو بایدن میاندازد و تنها کاری که بلد است، مقصر جلوه دادن دیگران است.
بایدن همچنین ترامپ را عامل عمیقتر شدن شکافهای سیاسی در آمریکا معرفی و گفت: من معتقدم که ترامپ عامل اصلی تبدیل این بیماری از یک اپیدمی محلی به یک همهگیری در ایالات متحده آمریکا است.
وی همچنین با تمجید از افرادی مانند توماس مسی، نماینده جمهوریخواه کنگره، و مارجوری تیلور گرین، نماینده سابق کنگره، که هر دو در زمینه سیاست خارجی از خط و خطوط حزب خود فاصله گرفتهاند، گفت که خوشحال است برخی از محافظهکاران بیدار شدهاند.
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