به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بخش گردشگری رژیم صهیونیستی از زمان آغاز حمله به غزه در اکتبر ۲۰۲۳ با بحرانی طولانی‌مدت مواجه بوده است. بحرانی که با تشدید جنگ در منطقه و تعلیق پروازهای شرکت‌های هواپیمایی خارجی، شدت بیشتری گرفته و زیان‌های این بخش را افزایش داده است.

براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید»، تداوم تنش‌های امنیتی موجب سقوط شمار گردشگران، کاهش ضریب اشغال هتل‌ها و افت ارزش سهام شرکت‌های فعال در حوزه هتلداری، سفر و حمل‌ونقل هوایی در بورس تل‌آویو شده است.

بر اساس داده‌های اداره مرکزی آمار رژیم صهیونیستی، تعداد گردشگرانی که بین ژانویه تا ژوئیه ۲۰۲۶ وارد اراضی اشغالی شده‌اند، از حدود ۴۳۰ هزار نفر فراتر نرفته است. این در حالی است که در مدت مشابه سال ۲۰۱۹ میلادی، حدود ۱.۹۵ میلیون گردشگر وارد اراضی اشغالی شده بودند. سال ۲۰۱۹ بالاترین سطح تاریخی ورود گردشگران به رژیم صهیونیستی را ثبت کرده بود.

این آمار نشان می‌دهد تعداد گردشگران ورودی به اراضی اشغالی همچنان حدود ۷۸ درصد کمتر از سطح ثبت‌شده پیش از آغاز حمله به غزه است.

همچنین شکاف میان وضعیت بخش گردشگری و روند کلی بورس تل‌آویو افزایش یافته است.

از ابتدای سال جاری میلادی، شاخص «تل‌آویو ۳۵» حدود ۱۳.۲ درصد افزایش یافته و شاخص «تل‌آویو ۱۲۵» نیز حدود ۱۰ درصد رشد کرده است، اما بیشتر سهام شرکت‌های هتلداری، سفر و حمل‌ونقل هوایی رژیم صهیونیستی با کاهش ارزش مواجه شده‌اند. این مسئله نشان می‌دهد فعالیت بخش گردشگری این رژیم همچنان رو به وخامت است، هرچند بازار سهام رژیم صهیونیستی رشد کرده است.

هتل‌ها تاوان غیبت گردشگران را می‌دهند

از ابتدای سال جاری، تعداد شب‌های اقامت ثبت‌شده در هتل‌های رژیم صهیونیستی حدود ۸.۵ میلیون شب بوده است؛ در حالی که در مدت مشابه سال ۲۰۱۹ میلادی این رقم بیش از ۱۲.۵ میلیون شب بود.

کاهش فعالیت تنها به گردشگران خارجی محدود نشده و گردشگری داخلی رژیم صهیونیستی نیز از حمله به غزه، جنگ در منطقه، اختلال در پروازها و کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان آسیب دیده است.

بر اساس گزارش انجمن هتل‌های رژیم صهیونیستی، تعداد شب‌های اقامت گردشگران خارجی در نیمه نخست سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۳ میلادی، حدود ۷۵ درصد کاهش یافته و به تنها ۱.۲۹ میلیون شب رسیده است، در حالی که پیش از آغاز حمله به غزه این رقم حدود ۵ میلیون شب بود.

این گزارش همچنین از کاهش ۹ درصدی شب‌های اقامت گردشگران داخلی در رژیم صهیونیستی در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ میلادی نسبت به سال قبل خبر می‌دهد، این رقم به حدود ۷.۲ میلیون شب رسیده است.

گردشگری داخلی رژیم صهیونیستی پیش‌تر تا حدی از حضور صهیونیست‌هایی که از مناطق مرزی تخلیه شده و در هتل‌ها اسکان داده می‌شدند، بهره برده بود. بنابراین این افزایش اقامت الزاماً به معنای بهبود واقعی تقاضای گردشگری نبود.

میانگین ضریب اشغال هتل‌ها در رژیم صهیونیستی نیز به کمتر از ۵۰ درصد کاهش یافته است. در تل‌آویو، این میانگین از ابتدای سال میلادی تنها ۴۳ درصد بوده است.

کاهش ضریب اشغال هتل‌ها، افت شمار گردشگران و مسافران تجاری را نشان می‌دهد. وضعیتی که در سایه هشدارهای سفر و نگرانی از آغاز دوباره جنگ در منطقه تشدید شده است.

تعطیلی هتل‌ها و اخراج کارکنان

بر اساس داده‌های انجمن هتل‌های رژیم صهیونیستی که در ۲۳ آوریل گذشته منتشر شد، حدود دو سوم از مجموع ۴۳۰ هتل و مرکز اقامتی این رژیم در مراحل مختلف جنگ در منطقه تعطیل شده‌اند.

همچنین حدود نیمی از کارکنان صنعت هتلداری رژیم صهیونیستی که تعداد آنها حدود ۴۰ هزار نفر برآورد می‌شود، به مرخصی بدون حقوق فرستاده شده‌اند.

این اتفاق هم‌زمان با توقف تقریباً کامل ورود گردشگران خارجی به اراضی اشغالی و آسیب دیدن گردشگری داخلی رژیم صهیونیستی به‌ویژه در مناطق شمالی اراضی اشغالی، رخ داده است.

برخی هتل‌های رژیم صهیونیستی در مراحل ابتدایی حمله به غزه همچنان فعال بودند، زیرا صهیونیست‌هایی را که از مناطق مرزی تخلیه شده بودند، اسکان می‌دادند.

اما با خروج این افراد از هتل‌ها، ضعف تقاضای واقعی گردشگری آشکار شد و نرخ اشغال و درآمد هتل‌ها کاهش یافت.

سقوط شدید سهام شرکت‌های هتلداری

این بحران مستقیماً بر ارزش سهام شبکه‌های هتلداری حاضر در بورس تل‌آویو نیز تأثیر گذاشته است.

بر اساس داده‌های بازار، سهام هتل‌های «دان» از ابتدای سال میلادی ۱۹.۵ درصد کاهش یافته و زیان آن در سه سال گذشته به حدود ۱۴.۳ درصد رسیده است.

سهام هتل‌های «فتحال» نیز از ابتدای سال حدود یک درصد کاهش داشته، در حالی که میزان افت آن طی سه سال گذشته به ۷۲.۴ درصد رسیده است.

همچنین سهام شرکت «ایسروتل» از ابتدای سال ۲۰۲۶ حدود ۲۴ درصد کاهش یافته و طی سه سال گذشته نیز حدود ۶۱ درصد افت کرده است.

این ارقام نشان می‌دهد شرکت‌های هتلداری رژیم صهیونیستی از رشد شاخص‌های اصلی بورس این رژیم، بهره‌ای نبرده‌اند. زیرا کاهش ضریب اشغال و ادامه غیبت گردشگران خارجی همچنان بر عملکرد آنها فشار وارد می‌کند.

شرکت‌های هواپیمایی و آژانس‌های سفر زیر فشار

پیامدهای بحران گردشگری رژیم صهیونیستی به‌ویژه با تکرار تعلیق پروازها در جریان حمله به غزه و جنگ در منطقه به صنعت هوانوردی نیز سرایت کرده است.

خروج شرکت‌های هواپیمایی خارجی از بازار رژیم صهیونیستی یا کاهش تعداد پروازهای آنها، تعداد صندلی‌های موجود را کاهش داده و بر ابهام و بی‌اعتمادی مسافران افزوده است.

سهام شرکت هواپیمایی «یسراایر» از ابتدای سال میلادی، ۱۷ درصد کاهش یافته و در سه سال گذشته نیز حدود ۱۶ درصد افت کرده است.

همچنین سهام شرکت اجاره هواپیما «کنافیم» از ابتدای سال ۲۰۲۶ میلادی حدود ۹.۳ درصد کاهش داشته است.

شرکت‌های برگزارکننده تور نیز از این بحران در امان نمانده‌اند. سهام شرکت «ایستا» از ابتدای سال میلادی، ۱۵.۷ درصد کاهش یافته و سهام «کیشری تعوفا» نیز حدود ۲.۲۵ درصد افت کرده است.

این آمار نشان می‌دهد پیامدهای بحران بخش گردشگری رژیم صهیونیستی تنها به هتل‌ها محدود نمانده و شرکت‌های هواپیمایی، آژانس‌های مسافرتی، بخش حمل‌ونقل، رستوران‌ها، فروشگاه‌ها و سایر خدمات مرتبط با گردشگران را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

بار مضاعف بر اقتصاد رژیم صهیونیستی

کاهش گردشگری در رژیم صهیونیستیموجب از دست رفتن درآمدهای ارزی و کاهش فعالیت در بخش‌های هتلداری، رستوران‌ها، حمل‌ونقل و تجارت شده است. علاوه بر این، کاهش اشتغال و افت درآمدهای مالیاتی دولت از شرکت‌ها و کارکنان نیز از دیگر پیامدهای این وضعیت است.

این شرایط در حالی بر اقتصاد رژیم صهیونیستی تحمیل می‌شود که این اقتصاد هم‌زمان هزینه‌های حمله به غزه و جنگ در منطقه را نیز متحمل می‌شود.

رئیس بانک مرکزی رژیم صهیونیستی در ماه مارس گذشته اعلام کرده بود شکاف میان تولید واقعی و مسیر مورد انتظار آن در پایان سال ۲۰۲۵ به ۳.۴ درصد رسیده است.

او در آن زمان گفته بود که زیان انباشته تولید از زمان آغاز جنگ در اکتبر سال ۲۰۲۳ میلادی به حدود ۸.۵ درصد رسیده است.

بانک مرکزی رژیم صهیونیستی همچنین در گزارش سالانه خود برای سال ۲۰۲۵ میلادی که در ژوئیه سال ۲۰۲۶ میلادی منتشر شد، اعلام کرد که اثر انباشته جنگ به ۸.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی سالانه رسیده است.

چشم‌انداز مبهم برای بازگشت گردشگران

فرصت‌های بهبود وضعیت بخش گردشگری رژیم صهیونیستی همچنان محدود است. چراکه حمله به غزه ادامه دارد و احتمال ازسرگیری جنگ در منطقه نیز وجود دارد. هم‌زمان چندین کشور همچنان درباره سفر به رژیم صهیونیستی، هشدار صادر کرده‌اند.

حتی در صورت توقف عملیات نظامی، صنعت گردشگری رژیم صهیونیستی برای بازگرداندن اعتماد گردشگران، شرکت‌های هواپیمایی و برگزارکنندگان تور به زمان طولانی نیاز خواهد داشت.

پس از سال‌ها درگیری و افزایش نگرانی‌های امنیتی، خطرات امنیتی و آسیب دیدن تصویر رژیم صهیونیستی در افکار عمومی جهان به دو مانع مهم برای بازگشت گردشگران به اراضی اشغالی، تبدیل شده‌اند.

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